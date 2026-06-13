El alcohol: una adicción socialmente aceptada

Exclusivo

El alcohol ha acompañado a la humanidad durante miles de años y forma parte de muchas tradiciones culturales y sociales. Para la mayoría de las personas, una copa de vino en una cena, una cerveza entre amigos o un brindis en una celebración no representa un problema. Sin embargo, detrás de ese consumo socialmente aceptado existe una realidad que pocas veces discutimos con suficiente profundidad: para millones de personas, el alcohol puede convertirse en una dependencia que afecta su salud, sus relaciones y su proyecto de vida.

Precisamente porque el alcohol es legal, accesible y ampliamente aceptado, a veces resulta difícil reconocer los riesgos que puede representar cuando su consumo deja de ser ocasional y comienza a ocupar un lugar cada vez más importante en la vida de una persona.

La mayoría de las personas que desarrollan una dependencia no comenzaron pensando que algún día perderían el control. La historia suele empezar con un consumo ocasional, continúa como una costumbre social y, en algunos casos, termina convirtiéndose en una necesidad física y emocional.

La ciencia ha demostrado que el alcohol actúa directamente sobre los sistemas de recompensa del cerebro. Produce una sensación temporal de relajación, bienestar o desinhibición, pero ese alivio es pasajero. Los problemas que motivaron el consumo siguen allí al día siguiente y, en muchos casos, se agravan. Con el tiempo, algunas personas comienzan a utilizar el alcohol como una forma de escapar del estrés, la ansiedad, la tristeza, la soledad o las dificultades de la vida.

Pero el alcohol no solo afecta nuestra salud física y emocional; también afecta nuestro juicio. Bajo su influencia, muchas personas toman decisiones que jamás tomarían en estado de sobriedad. Decisiones impulsivas que pueden destruir relaciones, afectar carreras profesionales, provocar accidentes, generar violencia, causar problemas económicos o dejar heridas emocionales que duran toda la vida. En ocasiones, unos pocos minutos de pérdida de control pueden producir consecuencias que acompañarán a una persona, a su familia y a terceros inocentes durante años. El costo real del alcohol no siempre se mide en copas consumidas, sino en las decisiones equivocadas que inspira.

Las consecuencias también se reflejan en nuestras carreteras. Una proporción importante de los accidentes de tránsito graves y fatales está relacionada con el consumo de alcohol. Cada año, familias enteras ven sus vidas transformadas por una decisión irresponsable tomada al volante. Lo más doloroso es que muchas de las víctimas ni siquiera habían consumido alcohol; simplemente tuvieron la desgracia de cruzarse con alguien que sí lo había hecho. Cuando una persona decide conducir bajo los efectos del alcohol, pone en riesgo no solo su propia vida, sino también la de pasajeros, peatones y otros conductores inocentes.

Lo más preocupante es que la dependencia rara vez afecta únicamente a quien consume. Detrás de cada persona atrapada por una adicción suele haber una familia que sufre, hijos que se preocupan, matrimonios que se deterioran y amistades que observan impotentes cómo alguien que aman se aleja poco a poco de sí mismo. El dolor de la adicción se extiende mucho más allá del individuo y termina alcanzando a quienes lo rodean.

También debemos reconocer que el alcoholismo no es simplemente una falta de voluntad. Hoy sabemos que intervienen factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Por eso, juzgar o condenar a quienes luchan contra esta enfermedad suele ser tan injusto como inútil. La compasión, el acompañamiento y el acceso a ayuda profesional resultan mucho más efectivos que la crítica o el rechazo.

La familia y los amigos desempeñan un papel fundamental en este proceso. Aunque nadie puede tomar la decisión de dejar el alcohol por otra persona, el amor, la comprensión, la escucha y el acompañamiento pueden marcar una enorme diferencia. Muchas personas logran salir adelante porque hubo alguien que no las juzgó, que permaneció a su lado en los momentos más difíciles y que les recordó que su vida tenía valor. La recuperación rara vez es un camino que se recorre en soledad.

Al mismo tiempo, ninguna terapia, medicamento o centro de rehabilitación puede sustituir una decisión personal. La recuperación comienza cuando la persona reconoce el problema y encuentra una razón suficientemente poderosa para cambiar. Nadie puede recorrer ese camino por ella, pero nadie debería verse obligado a recorrerlo completamente solo.

Quizás ha llegado el momento de preguntarnos si como sociedad estamos enviando los mensajes correctos. Enseñamos a nuestros hijos a evitar las drogas ilegales, mientras muchas veces minimizamos los peligros de una sustancia que puede destruir vidas, familias y sueños cuando se convierte en dependencia.

No se trata de demonizar a quienes disfrutan una copa de vino o una cerveza ocasional. Se trata de reconocer que detrás de algo socialmente aceptado existe una realidad compleja que merece ser comprendida con honestidad y responsabilidad.

Porque para muchas personas el problema nunca fue el alcohol. El verdadero problema fue el dolor que intentaban silenciar a través de él. Y mientras no aprendamos a escuchar ese dolor, seguiremos combatiendo los síntomas sin atender las causas.

La verdadera libertad no consiste en poder beber. La verdadera libertad consiste en no necesitar hacerlo.

El autor es empresario, consultor y caballero de la Orden de Malta.