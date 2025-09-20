El alto costo de recortar fondos al Senacyt

Exclusivo Suscriptores

El recorte de más de 21 millones de dólares al presupuesto de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) para 2026, decidido por el MEF, trasciende lo financiero. No se trata de un simple ajuste presupuestario, sino de una medida con consecuencias estructurales que amenazan la capacidad de Panamá para sostener su desarrollo económico y social en el mediano y largo plazo.

Reducir la inversión en ciencia e innovación es una política miope que genera falsas economías y debilita la capacidad nacional de adaptación en un mundo en rápida transformación. No es un ajuste contable, sino una decisión que compromete tres pilares esenciales de la estrategia nacional en ciencia, tecnología e innovación.

En primer lugar, golpea directamente los programas de becas de doctorado y maestría que han permitido a cientos de jóvenes panameños formarse en universidades de excelencia y regresar al país con capacidades para fortalecer la investigación y la transferencia tecnológica. Su reducción truncaría carreras prometedoras y limitaría la acumulación de capital humano avanzado, condición indispensable para competir en la economía del conocimiento.

En segundo lugar, compromete la sostenibilidad de los centros de investigación en biomedicina, medio ambiente y tecnologías digitales, que no solo generan conocimiento académico, sino también soluciones a problemas nacionales y oportunidades de cooperación internacional. Su debilitamiento aumentaría la dependencia de conocimiento importado y restaría autonomía estratégica.

En tercer lugar, erosiona la capacidad institucional para vincular ciencia y sector productivo, ampliando la brecha tecnológica regional. Lejos de ser un ahorro, esta política es un falso alivio que hipoteca el futuro del país.

El impacto es mayor en el actual entorno internacional: el auge de la inteligencia artificial generativa, la reconfiguración de las cadenas de valor globales y la creciente competencia por atraer inversión extranjera directa exigen más inversión en ciencia y tecnología, no menos. Hoy los inversionistas buscan ecosistemas con talento calificado, infraestructura de investigación y capacidad de innovación.

Al recortar fondos a la Senacyt, Panamá envía una señal equivocada: que la ciencia y la innovación no son prioridad nacional. Este “ahorro” es mínimo frente a las pérdidas futuras: menor crecimiento potencial, salarios más bajos, fuga de talentos y una economía más vulnerable a crisis externas. Cada dólar reducido hoy puede traducirse en decenas de dólares perdidos en productividad e inversión mañana. Como advierten la OCDE y el FMI, sin innovación y reformas productivas el crecimiento global será persistentemente bajo; para Panamá, renunciar a invertir en ciencia equivale a renunciar a un desarrollo sostenido.

El sesgo institucional que percibe la investigación como gasto corriente, y no como inversión estratégica, es parte del problema. Países que lograron transformaciones profundas —como Corea del Sur o Finlandia— lo hicieron apostando por la ciencia incluso en épocas de dificultad fiscal. Precisamente en tiempos de restricción económica invertir en conocimiento genera mayores retornos, al preparar a la sociedad para aprovechar oportunidades en momentos de disrupción.

En conclusión, el recorte al presupuesto de la Senacyt no es un ahorro: es una hipoteca del futuro. Debilita la resiliencia de Panamá y compromete su posibilidad de alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible. Apostar por la ciencia, la tecnología y el capital humano no es opcional: es la única estrategia sensata para garantizar un país competitivo y próspero en el siglo XXI.

El autor es médico salubrista.