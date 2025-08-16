Sábado picante: El arte de aplastar

Exclusivo Suscriptores

Finalmente, concluyó la repuja por la Comisión de Credenciales. La disputa fue silenciosamente encarnizada, y no porque los diputados mataran por estar entre sus miembros, sino porque el Ejecutivo la codiciaba, especialmente para poner de presidente a una marioneta que, a su vez, manejará a sus colegas títeres al antojo presidencial. Eso, a pesar de que hace días, el presidente Mulino aseguró que nada tienen que esconder sus futuras nominaciones ante esta comisión –como los dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia– y, por tanto, no le interesaba quiénes estuvieran allí.

Pero sus palabras no hallaron respaldo en los innegables hechos que lo desmentían. A fin de que Dana Castañeda fuera la marioneta presidente, hubo amenazas, ofrecimientos, presiones inimaginables, mentiras y conspiraciones, todo para romper la precaria alianza que llevó a la oposición al control de la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN). Y aunque no hay duda de que algunos diputados hacen un esfuerzo titánico para mantener a raya ese monstruo de mil cabezas de la corrupción, tanto esfuerzo fatiga, erosiona y por momentos ellos caen abatidos por el peso que imponen los torcedores de brazos, que a la larga –de tanto ofrecer– dan con el precio exacto de los disidentes políticos.

Y solo basta una traición. Después de la primera vez, ir a comprar conciencias en la AN será tan fácil que ni siquiera será necesario desplazarse para estar allá, pues se podrá hacer de forma remota, y a cambio de los honorarios “de siempre”. Castañeda y los otros títeres bailarán tanto y al ritmo que el titiritero mueva sus hilos. En su patético espectáculo, le acompañarán algunas siniestras figuras que sabrán sacarle provecho a su voto, presencia y silencio. Si tanto empeño puso el Ejecutivo en hacer de la Comisión de Credenciales un teatro de marionetas, lo menos que podemos hacer es estar alertas y bien preparados, porque lo que venga quizás sea peor.

Una situación similar se vivió en la Comisión de Gobierno, donde los acólitos del lavador de dinero esperan colar por enésima vez una iniciativa para liberar de todo pecado a su mesías para que vuelva a tener la oportunidad de reinar en Macondo y nos mangonee a todos. Es así como se cocinan las cosas en esta política criolla: el último tratando de convertir su derrota en una victoria, con ayuda de los árbitros, mientras el que nos gobierna, sabe Dios con qué nos saldrá, aunque ya nos dio algunas pistas.

Hace poco más de un mes, tras la elección del presidente de la AN, Jorge Herrera, convocó a la nueva junta directiva de la AN para hablar de sus proyectos. En ese encuentro, el gobernante les pidió que sus iniciativas fueran “tratadas con la madurez y la responsabilidad que se requiere”. Es irónico que pida lo que casi nunca él hace: actuar con madurez y responsabilidad en el tratamiento de los problemas del país. Sus pataletas son las de un niño malcriado que, sabiendo que lo es, no hace absolutamente nada por corregirlo, y en cambio, espera que aceptemos lo que a él no le da la gana de subsanar. “Yo soy así”, y punto.

Algo semejante le requirió a la Comisión de Credenciales: “Les pedí mesura”. O sea que Mulino reclama lo que él, precisamente, jamás practica: medir palabras, actitudes, emociones y conducta. También espera que esta comisión evalúe el “mérito y experiencia [de sus nombramientos] y no sea una inquisición”. Creo que después de elegir títeres para esa comisión de trabajo, Mulino habría conseguido que sus candidatos superen esa temida “inquisición”, pero será (o debe ser) inevitable cuestionar no solo su experiencia y méritos. Quizás las ratificaciones estén garantizadas de antemano, pero los candidatos tendrán que responder a la minoría que quedó en esa comisión.

Y si los nominados no pueden resistir una audiencia para responder preguntas incómodas o sobre su estatura moral y/o profesional para ocupar tan elevados cargos, si no les gusta que cuestionen su vida, entonces no merecen el cargo. Al mismo tiempo, corroboraremos una vez más que el presidente nos cuenteó con eso de que sus candidatos no tienen nada que esconder. Es evidente que lo que sabe hacer muy bien Mulino es eliminar –no sortear– obstáculos para conseguir sus objetivos. Lo hizo con los docentes, los obreros y ahora acabó con la aspiración de sus adversarios de liderar la Comisión de Credenciales. No creo que su rígida estrategia cambie, como tampoco lo hará su soberbia y autosuficiencia.