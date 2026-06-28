El avistamiento de cetáceos en Panamá

Exclusivo

Cuando una ballena jorobada emerge frente a las costas panameñas, no solo ofrece uno de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta. También representa una oportunidad económica, social y ambiental que Panamá apenas comienza a dimensionar.

Durante las últimas dos décadas, el avistamiento de cetáceos ha evolucionado de una actividad turística incipiente hasta convertirse en uno de los productos de naturaleza con mayor potencial de crecimiento dentro de la economía azul nacional. Destinos del Pacífico panameño como el Archipiélago de Las Perlas, Santa Catalina, Coiba, Isla Iguana, Pedasí, Boca Chica y el Golfo de Chiriquí han incorporado progresivamente excursiones de observación de ballenas y delfines como parte de su oferta turística, generando nuevas oportunidades para boteros turísticos, pescadores reconvertidos, hoteles, restaurantes y comunidades costeras.

Panamá posee ventajas competitivas excepcionales para participar en este mercado. Su posición geográfica permite observar poblaciones migratorias provenientes tanto del hemisferio sur como del norte, principalmente entre julio y noviembre en el primer caso, y entre noviembre y marzo en el segundo. Se trata de una condición poco común en el mundo, donde incluso se produce intercambio genético entre poblaciones de ballenas jorobadas. Además, el país cuenta con áreas marinas protegidas de alto valor ecológico, como el Archipiélago de Las Perlas, el Parque Nacional Coiba y el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, que ofrecen escenarios privilegiados para el desarrollo del turismo de naturaleza.

Sin embargo, el crecimiento de la actividad también plantea desafíos significativos. Diversas investigaciones realizadas en Panamá han documentado que las embarcaciones turísticas pueden modificar el comportamiento de las ballenas cuando no se respetan las distancias mínimas de observación (250 metros para las ballenas y 100 metros para los delfines). Cambios en la dirección de desplazamiento, aumento en los tiempos de inmersión y alteraciones en el comportamiento de madres con crías han sido asociados a aproximaciones excesivas de las embarcaciones. Los estudios coinciden en que la regulación existe, pero su aplicación y monitoreo continúan siendo insuficientes.

De igual forma, investigaciones realizadas en el Archipiélago de Las Perlas muestran que el éxito del turismo de observación depende no solo de la presencia de ballenas, sino también de la calidad de la experiencia. Entre los turistas encuestados, el 63 % reportó haber adquirido nuevos conocimientos sobre biología y conservación de cetáceos después de participar en una excursión, evidenciando el enorme potencial educativo de esta actividad. Asimismo, los niveles de satisfacción disminuyen cuando existe una excesiva concentración de embarcaciones alrededor de los animales.

Desde la perspectiva económica, Panamá todavía no dispone de estudios nacionales que cuantifiquen con precisión el aporte del avistamiento de cetáceos al producto interno bruto (PIB) turístico. No obstante, una revisión de la oferta comercial disponible permite identificar varias decenas de operadores activos en las provincias de Panamá, Veraguas, Los Santos y Chiriquí, con precios que oscilan entre 35 y 150 balboas por persona y excursión. Aunque aún faltan estudios específicos, la creciente oferta turística y la demanda asociada sugieren que esta actividad genera beneficios económicos significativos para las comunidades costeras, especialmente cuando se consideran servicios complementarios como hospedaje, alimentación, transporte y otras actividades recreativas. A nivel internacional, la World Cetacean Alliance estima que alrededor de 13 millones de personas participan anualmente en actividades de observación de cetáceos, generando aproximadamente 2,100 millones de dólares en ingresos turísticos y beneficiando a cientos de comunidades costeras alrededor del mundo.

Más allá de los ingresos directos, el avistamiento de cetáceos representa una oportunidad estratégica para la diversificación económica de comunidades tradicionalmente dependientes de la pesca artesanal. En regiones como Santa Catalina, Boca Chica, Pedasí o el Archipiélago de Las Perlas, la observación de ballenas puede fortalecerse como un mecanismo efectivo para generar empleo y promover el desarrollo y crecimiento de emprendimientos locales compatibles con la conservación marina.

El futuro de esta actividad dependerá de la capacidad del país para transitar de un modelo basado en la simple explotación de un atractivo natural hacia una verdadera estrategia de economía azul sostenible. Esto implica fortalecer la investigación científica, mejorar los sistemas de monitoreo, establecer límites de capacidad de carga, profesionalizar a los operadores y boteros turísticos, incorporar estándares internacionales de sostenibilidad y desarrollar mecanismos de certificación que permitan posicionar a Panamá como un destino líder en turismo responsable de observación de cetáceos.

Después de todo, el principal activo de esta actividad no son las embarcaciones ni las excursiones, sino los cetáceos y los ecosistemas marinos que los sostienen. Garantizar su conservación será también la mejor inversión para el futuro de las comunidades que hoy encuentran en ellos una oportunidad de desarrollo.

El autor es gerente de Producción y Consumo Responsable de Fundación MarViva.