El axioma de la libertad: propiedad, intercambio y el fin del autoritarismo

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En nuestra constante búsqueda por un modelo de sociedad que garantice el auténtico progreso de Panamá, resulta imperativo volver a las raíces éticas del liberalismo clásico y el libertarismo. Quienes defendemos el anarcocapitalismo y la libre empresa sabemos empírica y praxeológicamente que las decisiones voluntarias siempre generan un mayor crecimiento y bienestar que los mesiánicos autoritarismos estatales. Históricamente, las recetas de corte marxista o populista, que buscan dirigir de forma coactiva el rumbo de la vida de los ciudadanos, siempre dan malos resultados. La alternativa real a este fracaso se encuentra magistralmente expuesta por Murray N. Rothbard (1926–1995) en el primer capítulo de su obra Hacia una nueva libertad, donde fundamenta todo el orden social sobre la propiedad, el intercambio y el irrestricto “axioma de no agresión”.

El credo libertario descansa sobre este pilar central: ningún individuo ni grupo de hombres puede iniciar el uso o la amenaza de la violencia física contra la persona o la propiedad de nadie. De este axioma se deriva el derecho natural más elemental, que es el de la “propiedad de uno mismo”, es decir, el derecho absoluto a controlar nuestro propio cuerpo libre de interferencias coercitivas. Al reconocer esta soberanía individual, deslegitimamos de inmediato la tiranía del Estado, el cual actúa crónicamente como el agresor supremo y avasallador de nuestros derechos. Aunque algunos justifiquen las pseudosoluciones gubernamentales como un “mal menor” utilitarista, para el libertario coherente la realidad es innegable: la guerra equivale a un asesinato masivo, el servicio militar obligatorio es esclavitud y los impuestos no son más que un robo institucionalizado. Sin embargo, el hombre no es un espíritu flotante; para sobrevivir y prosperar, requiere transformar los recursos de la naturaleza mediante su esfuerzo y trabajo. Es así como la autopropiedad se extiende ineludiblemente a los bienes materiales, naciendo el derecho a poseer, regalar o intercambiar libremente estos títulos de propiedad con otros individuos. La economía de libre mercado no es otra cosa que esta inmensa red de intercambios voluntarios y mutuamente beneficiosos. Y aquí radica una máxima inquebrantable de nuestra ideología: donde entra el verdadero comercio libre de intervenciones estatales y la libre empresa, no entran las balas. Las personas, organizándose de forma voluntaria, siempre logran el mejor resultado para todos los involucrados. Asimismo, Rothbard nos advierte sobre la falacia de los socialdemócratas que intentan separar los “derechos humanos” de los “derechos de propiedad”. Ambos son indisolubles; los derechos de propiedad son absolutamente esenciales para salvaguardar los derechos humanos. No puede existir libertad de prensa, por ejemplo, si el gobierno es el dueño de todo el papel y de las imprentas. Incluso el manido argumento de que nadie tiene derecho a gritar falsamente “fuego” en un teatro lleno no justifica que el Estado restrinja la libertad de expresión en nombre del “interés público”; en realidad, quien comete ese acto es un criminal porque viola mediante el fraude los derechos de propiedad del dueño del teatro y sus clientes, alterando el contrato voluntario.

Los panameños debemos comprender que encomendar nuestra prosperidad al paternalismo estatal es una condena al fracaso. El verdadero desarrollo exige abolir la coacción institucional, defender la propiedad y confiar en el orden espontáneo del mercado libre. Solo respetando de forma absoluta la libertad económica alcanzaremos nuestro máximo potencial humano.

El autor es analista independiente.