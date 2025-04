El bate ‘torpedo’

Exclusivo Suscriptores

Bueno, ¿qué es un bate torpedo? Es un bate de béisbol cuya forma parece un torpedo. Se acabó la era en que los bates eran iguales, pues estos han sido reemplazados por modelos nuevos que varían el volumen de madera según el usuario. En algunos casos, el volumen se acentúa en el área de la empuñadura y, en otros, se ubica hacia la punta.

El creador de esta nueva herramienta es el físico norteamericano Aaron “Lenny” Leanheardt, del Massachusetts Institute of Technology (MIT), quizás la entidad educativa especializada en tecnología más famosa del mundo. Leanheardt, que ahora trabaja para los Marlins de Miami, manifestó que la idea vino después de recibir comentarios de bateadores que deseaban tener un mejor contacto con la bola. Es cuestión de hacer el bate tan grueso y pesado como se pueda en el área donde hace contacto con la bola.

Los Yankees de Nueva York fueron el primer equipo en usar este tipo de bate y los resultados positivos no se hicieron esperar. En los primeros tres juegos, los Bombarderos del Bronx acribillaron a sus contrarios con 15 cuadrangulares. En un solo juego, contra los Cerveceros de Milwaukee, lograron conectar 9 batazos de vuelta completa para derrotar a sus rivales 20-9.

Anthony Volpe, Jazz Chisholm, Cody Bellinger, Cole Paul Goldschmidt, Cole y Austin Wells estaban entre los que estrenaban este tipo de bate al iniciar la temporada. Para sorpresa de muchos, el máximo jonronero de los Yankees, Aaron Judge, continúa usando su bate tradicional. Luego de un juego donde logró conectar 3 cuadrangulares, Judge manifestó que no planea cambiar al bate torpedo en el futuro inmediato, pues no ve la necesidad de hacerlo. Los resultados en las últimas dos temporadas son evidencia de que no necesita hacer el cambio.

El nuevo bate torpedo es legal, de acuerdo con las regulaciones de las Mayores relativas a los bates autorizados. Estas indican que el bate debe ser liso, con no más de 2.61 pulgadas de diámetro en su parte más ancha y no debe tener más de 42 pulgadas de largo. El bate debe ser una sola pieza sólida de madera. Además, la regla establece que bates experimentales no se pueden utilizar hasta que la fábrica de bates tenga la aprobación de Major League Baseball (MLB).

Viendo los resultados que han obtenido los Yankees al inicio de temporada, otros equipos y sus jugadores han empezado a mostrar interés en esta nueva herramienta.

Peloteros como Ryan Jeffers, de los Mellizos de Minnesota; Junior Caminero y Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay; Manny Machado, de los Padres de San Diego; Cedric Mullins, de los Orioles de Baltimore; y Elly De La Cruz, de los Rojos de Cincinnati, han empezado a usar el bate torpedo. Al final, la mayoría de los bateadores adoptará esta nueva arma, lo que igualará las oportunidades para todos.