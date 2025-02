El berenjenal en el que está metido Panamá

Exclusivo Suscriptores

Pareciera que todas las fuerzas del mal se han aglutinado para hacerle la vida de cuadritos a Panamá, trazando rumbos desbocados que han puesto a los gobernantes fuera de ruta, sin saber distinguir cuál es el verdadero norte. Lloviendo sobre mojado, está la situación del convicto asilado que, además de ser un gobierno paralelo, con toda alevosía se dedica impunemente a fomentar la inestabilidad en todos los frentes.

El Mero Micho lo patrocina, lo deja, lo respalda, no se atreve o tiene una deuda muy grande que no puede sobreponer. Suficiente tiempo ha pasado y, cada día, las cosas se ponen peor por la influencia perversa de sus actuaciones, que desestabilizan el diario vivir. ¿Será que se van a requerir acciones cívicas ciudadanas para lograr resultados y desmembrar al Cartel de las Sanguijuelas?

Los “angelitos de la construcción” causaron daños millonarios en la construcción del nuevo Hospital del Niño. Guardaron a unos cuantos, acción que nos alegró a muchos, pero, a los pocos días, vino nuestra desilusión, pues el Mero Micho cedió a las presiones de la agrupación sindical y los pusieron en libertad, sin determinar cómo van a resarcir los daños económicos causados por sus actos vandálicos. Otra bofetada a la ciudadanía por un mandatario que no puede mantener sus decisiones. Para colmo, los “autodenominados perseguidos” empezarán nuevamente los cierres y movilizaciones como protesta por el cierre de las cuentas bancarias, que en realidad el Mero Micho nunca debió autorizar su reapertura. Otra reculada típica de decisiones que no tiene el carácter para mantener.

El Cartel de las Sanguijuelas sigue haciendo de las suyas en la Asamblea, adulterando el proyecto de reformas a la CSS como si fueran los letrados más grandes del país, pero siguiendo el lineamiento dictado por su Capo. Por desgracia, el Mero Micho se encuentra impotente. Si las locuras y aberraciones continúan incorporándose al proyecto de ley, no le quedará más remedio que pagarles sobornos o vetarlo y regresarlo a la Asamblea. O sea, no se adelantará absolutamente nada. Vendrán entonces otros asaltos con puños y patadas.

Seguimos en la era del oscurantismo cuando nos desayunamos que el administrador de la ACP suscribió un Entendimiento de Cooperación Cibernética con el jefe del Comando Sur gringo para “reforzar la seguridad digital y garantizar la continuidad operativa de la infraestructura crítica ante amenazas cibernéticas emergentes”. El texto completo de este entendimiento es un secreto porque no se ha hecho público, y parece que la ingenuidad, por no decir ignorancia, dizque para protegernos de algo que nunca ha sucedido, lo que hizo fue abrirle las puertas a todos los hackers del mundo que odian a los gringos, para que nos vengan con sus ciberataques al Canal. Estamos escupiendo hacia arriba, pues acabamos de lanzar al mundo de los cibernautas una invitación para que emprendan un nuevo reto: hackear el Canal de Panamá. No hay forma de que entendamos que cualquier acercamiento a Gringolandia aumenta la vulnerabilidad del Canal. ¿Imagínense qué pasaría si los gringos se toman el Canal y compañías gringas los puertos? Toda el área canalera se convertiría en un blanco predilecto para los terroristas.

Continuando con el tema del oscurantismo, nada sabemos del “entendimiento” que se suscribió sobre los migrantes, de los cuales recibimos casi 300. ¿Fue una imposición? ¿Qué recibimos a cambio? ¿Cuál es su duración? ¿Aspectos económicos? ¿Términos? ¿Base gringa disfrazada en Metetí? En fin, tantas cosas que la ciudadanía requiere conocer. Pareciera que lo único que nos van a decir son las felicitaciones que recibieron de Gringolandia por la cooperación en ayudar a resolver el problema migratorio de deportaciones masivas que tiene dicho país.

Lo anteriormente plasmado son ejemplos del embrollo en que estamos metidos y de que no se perciben demostraciones de gobernabilidad para tener una hoja de ruta que nos permita salir adelante, así como cultivar la amistad ofrecida por otra potencia que está dispuesta a tomar el lugar que dejen los gringos, ya que, como dijo despectivamente el desquiciado sobre Latinoamérica: “ellos nos necesitan más a nosotros que nosotros a ellos”.

Los tres poderes que supuestamente deberían actuar independientemente en forma coordinada y por el bien común de los ciudadanos, pero cada uno baila al son que le tocan: El Legislativo está podrido, el Ejecutivo sin firmeza y debilitado por el gobierno paralelo y el Judicial, ni se diga pues con sus fallos de complacencia amparados en la palabrita “inconstitucional” están destrozando al país. ¿Podremos salir democráticamente del embrollo en que los tres poderes tienen metido a Panamá?

El autor es ciudadano.