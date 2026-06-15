El bono demográfico se nos está cerrando en la cara

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Hay países que envejecen lentamente, como quien sube una montaña durante generaciones. Y hay países que envejecen de golpe, casi sin haber terminado de construir la casa.

Europa envejeció después de hacerse rica, después de consolidar sistemas de salud robustos, pensiones amplias, infraestructura social, redes de cuidado y Estados con mayor capacidad para sostener a sus mayores.

América Latina está haciendo el camino al revés. Estamos envejeciendo antes de haber resuelto la desigualdad, antes de ordenar nuestros sistemas sanitarios, antes de garantizar educación de calidad para todos, antes de construir redes de cuidado y antes de haber protegido suficientemente a nuestros niños.

Ese es el drama silencioso de nuestra época. En menos de medio siglo, América Latina pasó de ser una región joven, rural, de familias numerosas, a una región urbana, con menos hijos, más adultos mayores y sistemas públicos tensionados. Lo que a Europa le tomó más de cien años, nosotros lo estamos atravesando en pocas décadas. No porque seamos más eficientes, sino porque la caída de la fecundidad, la migración, la urbanización y el aumento de la esperanza de vida ocurrieron juntos, rápido y sobre sociedades todavía profundamente desiguales.

Panamá no está fuera de esa historia. Panamá está dentro. Y en algunos territorios, como Azuero, está más adelante que el resto del país. Herrera y Los Santos ya son las provincias más envejecidas de Panamá. No es un simple dato geriátrico. Es la huella de algo más profundo: durante años han nacido menos niños, muchos jóvenes han migrado y la base que sostiene la pirámide social se ha ido estrechando. El envejecimiento no empieza en la vejez. Empieza cuando dejan de nacer suficientes niños y cuando los que nacen no son protegidos como deberían.

He visitado Canadá en siete ocasiones. En cinco de ellas fui a entrenamientos de alto nivel en hemodinámica neonatal, en unidades de cuidados intensivos neonatales que hoy están entre los epicentros más prestigiosos de la investigación y el tratamiento de prematuros extremos. Allí uno aprende tecnología, sí; pero también aprende una lección más profunda: los países que envejecen temprano y quieren seguir creciendo no pueden darse el lujo de descuidar a quienes nacen.

Canadá es un país envejecido, sostenido en buena parte por migración, con una población mayor que crece y una fecundidad baja. En 2016 cruzó una frontera simbólica: por primera vez tuvo más adultos mayores de 65 años que niños menores de 15. Esa fotografía demográfica no es un detalle estadístico; es una advertencia para cualquier país que se aproxima al mismo camino.

La diferencia es que Canadá llegó a ese punto con instituciones más fuertes, mejor financiamiento, mayor capacidad de investigación, redes de atención organizadas y una decisión sostenida de invertir en infancia, salud materna, cuidados neonatales, educación y capital humano.

Panamá no tiene el lujo de esperar a ser Canadá para actuar como un país serio. Por eso el bono demográfico debe entenderse bien.

El bono demográfico no es una promesa automática de riqueza. Es una ventana temporal: el período en que un país todavía tiene suficientes personas en edad productiva para sostener a los niños y a los adultos mayores, financiar servicios públicos, producir, ahorrar, invertir y construir futuro.

Esa ventana no permanece abierta por gratitud. Se cierra.

El cruce crítico ocurre cuando los adultos mayores empiezan a igualar o superar a la población infantil. Ese momento no es el bono demográfico; es la señal de que la ventaja demográfica se agotó. Y Panamá se acerca a ese punto con rapidez. Según el análisis demográfico disponible, hacia 2044 el país podría llegar al cruce entre la población infantil y la población adulta mayor. Eso nos deja, desde hoy, aproximadamente dieciocho años de margen histórico.

Dieciocho años parecen mucho en la vida de una persona. Pero para un país son un parpadeo. Un niño que nace hoy tendrá 18 años cuando esa ventana esté prácticamente cerrada. Ese recién nacido será parte de la generación que deberá sostener el crecimiento económico, pagar impuestos, cuidar a sus mayores, mantener funcionando la Caja de Seguro Social (CSS), trabajar en un país más envejecido y cargar con las decisiones que nosotros tomemos —o dejemos de tomar— ahora.

Entonces la pregunta es inevitable: ¿Con qué derecho vamos a pedirle a esa generación que sostenga el país si no somos capaces de protegerla desde el nacimiento?

La integración Ministerio de Salud (Minsa)-CSS debe comenzar allí. No en los discursos administrativos. No en las pugnas por edificios, presupuestos o cuotas de poder. Debe comenzar donde empieza la vida: en la madre embarazada, el parto, el recién nacido, la infancia temprana y la red de atención que los protege.

Porque si Panamá tiene menos niños, cada niño cuenta más. Cada embarazo, cada parto y cada prematuro tienen un peso distinto. Cada muerte neonatal evitable ya no es solo una tragedia familiar; es una estocada directa al futuro económico y social del país.

Durante demasiado tiempo hemos visto la salud infantil como un gasto sensible, bonito, necesario, pero secundario. Eso es un error estratégico. En un país que envejece, la infancia no es un sector más. Es la primera reserva de futuro.

Un recién nacido que sobrevive sin daño neurológico evitable, que recibe atención perinatal oportuna, lactancia, vacunas, nutrición, seguimiento del desarrollo, agua segura y un ambiente sano, no solo salva su vida. Aumenta sus posibilidades de aprender, producir, crear, cuidar y sostener a otros.

Un niño perdido por desorganización sanitaria no es solo una tragedia privada. Es una amputación del futuro común.

Y un niño que sobrevive con discapacidad prevenible por falta de atención oportuna tampoco desaparece de las cuentas públicas. Regresa como dolor familiar, como carga social, como gasto sanitario prolongado, como fracaso de un sistema que pudo actuar antes y no lo hizo. Por eso la inversión en infancia debe ser el primer acto serio de la integración MINSA-CSS.

No porque sea fácil. Sino porque es lo más lógico.

Canadá entendió, por necesidad demográfica, que su crecimiento no podía depender solo de atraer migrantes o administrar adultos mayores. Tenía que proteger su capital humano desde el inicio: embarazo, nacimiento, prematuridad, neurodesarrollo, infancia, educación y salud pública. Esa es la lección que Panamá debe leer antes de que sea tarde.

La migración puede ayudar a un país envejecido, pero no sustituye una política nacional de infancia. Un país que descuida a sus niños y luego pretende importar fuerza laboral para sostener su economía está confesando su fracaso moral y estratégico. La migración puede complementar el desarrollo; no puede reemplazar la obligación de cuidar a los que nacen aquí.

Una mujer embarazada no debería depender de si cotiza o no cotiza para recibir atención segura. Un recién nacido grave no debería perder minutos porque un hospital pertenece a una institución y el otro a otra. Un prematuro extremo no debería enfrentar la burocracia antes que el ventilador. Una ambulancia neonatal no debería convertirse en símbolo de improvisación.

La hipoxia no pregunta si la madre es asegurada. La sepsis neonatal no revisa planilla. La prematurez no respeta organigramas. Y la muerte, cuando llega tarde la atención, no distingue entre Minsa y CSS.

La integración debe empezar por una red materno-infantil regionalizada, con protocolos comunes, transporte neonatal funcional, información clínica compartida, hospitales locales fortalecidos y nodos de alta complejidad donde exista masa crítica, personal entrenado y capacidad real de resolver.

Regionalizar no es abandonar comunidades.

Regionalizar es dejar de fingir que todos los hospitales pueden hacerlo todo.

El hospital local debe captar, estabilizar, acompañar y resolver lo que le corresponde. Pero los casos complejos deben llegar a tiempo al nodo adecuado.

Eso no es centralismo. Eso es responsabilidad sanitaria.

Cuando nacían muchos niños, el sistema podía ocultar sus ineficiencias detrás del volumen. Ahora no.

Cuando nacen menos niños, dispersar recursos críticos en muchas unidades débiles ya no es equidad. Es desperdicio. Es riesgo. Es una forma elegante de abandono. La equidad verdadera es que el recién nacido más frágil llegue al lugar donde tiene mayores probabilidades de sobrevivir bien.

Ese debe ser el pacto inicial de la integración MINSA-CSS: ningún niño panameño debe tener menos oportunidad de vivir por la institución en la que nació, por la provincia donde nació o por la condición laboral de sus padres. Panamá aún puede corregir el rumbo. Pero debe entender que el reloj demográfico no se detiene.

En Azuero ya vemos el país que viene: menos nacimientos, más adultos mayores, más presión sobre los servicios de salud, más enfermedades crónicas, más demanda de cuidados, menos margen fiscal y menos jóvenes para sostenerlo todo.

Si no protegemos ahora a los que nacen, mañana no tendremos quién sostenga lo que envejece. Esa es la ecuación cruda. No ideológica, no partidista, no sentimental. Cruda.

Un país que no invierte en sus recién nacidos está hipotecando su sistema de pensiones, su productividad, su cohesión social y su dignidad futura. Por eso, cuando hablamos de integración Minsa-CSS, no debemos empezar preguntando quién absorbe a quién.

Debemos preguntar algo más serio:¿Qué generación queremos entregarle a Panamá cuando se cierre el bono demográfico?

Una generación malnutrida, mal atendida, con brechas de desarrollo, nacida en un sistema fragmentado y acostumbrada a que la burocracia pese más que la vida.O una generación cuidada desde el embarazo, nacida en una red perinatal competente, vacunada, nutrida, educada, protegida ambientalmente y preparada para sostener un país más viejo, más exigente y más caro.

La respuesta no puede esperar otros veinte años.

Porque en veinte años, esos niños ya serán adultos.Y nosotros seremos los viejos que les pidan sostener el país.

La clase media alta, los empresarios, los gremios, las universidades y los ciudadanos que pagan impuestos no deberían mirar la integración MINSA-CSS como una pelea ajena. Deben exigir que la infancia sea el primer territorio de integración. Deben pedir cuentas sobre mortalidad neonatal, traslados, UCIN, controles prenatales, vacunación, nutrición, neurodesarrollo y redes regionales.

Porque el futuro no se defiende solo con discursos sobre crecimiento económico. Se defiende protegiendo a quienes tendrán que producirlo.

La integración MINSA-CSS debe comenzar por la infancia porque allí se juega la primera batalla del futuro.No hay reforma sanitaria más honesta que proteger bien el nacimiento.

No hay política económica más inteligente que invertir temprano en los niños. No hay defensa más seria del país que cuidar a quienes tendrán que cargarlo cuando nosotros ya no podamos. Panamá todavía tiene una ventana. Pero la ventana se está cerrando.

Y cuando un país deja pasar su bono demográfico sin invertir en su infancia, no envejece con sabiduría. Envejece con culpa.

El autor es pediatra y neonatólogo.