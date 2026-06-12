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La visita de expertos chilenos para evaluar la mina de Donoso reabre el debate sobre la pertinencia técnica, ambiental y jurídica de aplicar modelos ajenos a la realidad panameña.

El intercambio de cortesías entre los presidentes Mulino y Kast bien podría ilustrarse como un canje de figuritas de un álbum de geopolítica ficción. El mandatario chileno envía a Panamá tres ingenieros de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) para examinar el enclave minero de Donoso. En justa reciprocidad, el Ejecutivo panameño podría enviar a Santiago tres ingenieros de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) con la misión de represar nubes y diseñar el “Canal de Atacama”. Intentar aplicar la ingeniería hidráulica del istmo al desierto más árido del planeta es tan quimérico como pretender que la experiencia en minería hiperárida de la cordillera andina sirva para gestionar un ecosistema hiperhúmedo.

Al desembarcar en el Caribe, Colón abajo, los técnicos chilenos se topan con un Donoso diluviante, donde caen más de 4,000 mm de lluvia anuales. ¿Tienen aquellos profesionales la idoneidad técnica para evaluar este aguacericidio? La minería a cielo abierto en Chile se basa en la escasez hídrica y la estabilidad geotécnica de zonas secas; la selva tropical caribeña exige el manejo de torrentes, lixiviación masiva y piscinas de relave bajo riesgo constante de desborde.

Acudir a expertos del desierto chileno para mitigar el impacto ambiental en un bosque lluvioso equivale a contratar a un ortopeda para tratar una crisis psiquiátrica.

El ecosistema de Donoso es un hervidero de biodiversidad vertical regido por el colosal árbol de guayacán, el majestuoso cedro espino y el indomable bosque. Allí donde el cóndor planea sobre la nada, el águila arpía gobierna el dosel de una selva densa, compartiendo el entorno con el jaguar, el tapir, la escurridiza rana dorada y los monos aulladores, especies que dependen de la continuidad forestal y de microclimas de extrema fragilidad. Gehry diseñó el plano del Museo de la Biodiversidad para celebrar el hito del surgimiento de Panamá como el puente biológico angosto que cambió el clima global y unió dos continentes. Ante la actual entrega ministerial, cabe preguntarse si la intención oculta es donarle este icónico museo a Kast para que alegre el desierto minero chileno.

Esta disonancia técnica y ambiental explica por qué corporaciones como Quantum operan con lógicas que jamás aplicarían en sus países de origen. La matriz canadiense no desarrolla proyectos extractivos de esta naturaleza en las áreas protegidas de Ontario, Quebec o Columbia Británica, donde las restricciones ambientales y los derechos territoriales imponen barreras infranqueables. En el istmo, sin embargo, el proyecto se sostuvo sobre un yacimiento de ilegalidades jurídicas. De récord Guinness. La jurisprudencia constitucional es abundante y explícita: los fallos de la Corte Suprema de Justicia de 2017 y 2023 liquidaron la minería metálica a cielo abierto por vulnerar el ordenamiento territorial y los derechos fundamentales.

Que en la comisión de ministros primen la sensatez, la decencia, el patriotismo y el respeto jurídico. El origen profundo de su mandato no radica en los mercados de metales, sino en el mandato estricto del artículo 118 de la Constitución Política de la República de Panamá, redactado para proteger la riqueza de este puente biológico único, que emergió del mar, Mulino. En ese precepto se encuentra el valor y la riqueza sostenible que nuestro país necesita:

“Es deber del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana”.

El autor es periodista y filólogo.