El Canal de Panamá busca un Superman

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Por más de dos décadas, la vía interoceánica ha navegado con éxito en aguas de eficiencia y transparencia, manteniéndose como una “isla” libre de corrupción. Ahora, mientras se avecina un ciclo de inversiones millonarias y el Canal queda atrapado en el fuego cruzado entre China y Estados Unidos, la elección de su nuevo líder se vuelve la decisión más crítica en muchos años.

En el panorama político y económico local, el Canal se erige como un faro de estabilidad y buena gestión, mientras que en el resto del gobierno los escándalos y las prácticas cuestionables parecen ser el pan de cada día. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha funcionado como “una isla prístina en un océano de corrupción”. Esta metáfora, extraída de un análisis ciudadano, refleja el sentir de muchos panameños que ven en la vía acuática un ejemplo de institucionalidad a imitar.

Los últimos 16 años de administración son un testimonio de esta eficiencia. Bajo el liderazgo de Alberto Alemán Zubieta, Jorge Quijano y el actual administrador, Ricaurte Vásquez, el Canal no solo ha mantenido su eficiencia, sino que ha sabido adaptarse a los roles que cada coyuntura histórica exigía. Su labor ha sido calificada como “excelente” por la industria marítima, construyendo un legado de alta calidad profesional.

Pero hoy el Canal se encuentra en una encrucijada. Tras 25 años de administración ejemplar, la ACP se prepara para un ambicioso ciclo de crecimiento. Se avecina una inversión estimada en $8,000 millones destinada a proyectos de gran envergadura: dos nuevos puertos, un gasoducto y, el más urgente, el desarrollo de la represa multipropósito de Río Indio. Este último proyecto no solo garantizará la sostenibilidad hídrica en los próximos 50 años, sino que asegurará el suministro de agua potable para las poblaciones ribereñas y la región metropolitana.

A este panorama se suma una tormenta geopolítica perfecta. La reciente anulación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal a la hongkonesa CK Hutchison ha desatado una crisis diplomática con China. Aunque la medida surge de un ente autónomo (la Corte Suprema de Justicia), China la ha interpretado como una acción política impulsada desde Washington. Bajo esta interpretación, China ha advertido que Panamá pagará “un alto precio político y económico”. En consecuencia, la estatal china COSCO ha suspendido sus operaciones en el puerto de Balboa, una decisión con claras implicaciones políticas.

Es en este escenario de enormes retos financieros y geopolíticos que la ACP deberá elegir a un nuevo administrador. La pregunta que surge es: ¿quién estará a la altura del “Superman” que la situación demanda?

Si observamos con rigor el currículum de sus antecesores, el próximo administrador deberá ser una figura con “temple de acero en todos los aspectos”. Lo complejo de su designación radica en el escenario político actual. Será ungido por una Junta Directiva nominada en un entorno donde, desafortunadamente, prevalece la nefasta práctica del “¿qué hay pa’ mí?”. Por ello, la integridad del candidato debe ser no solo incuestionable, sino también contar con el carácter para rechazar cualquier influencia externa.

Atributos del próximo administrador del Canal

Para navegar con éxito en esta nueva etapa, el futuro administrador debe ser un compendio de virtudes técnicas y éticas. Basado en el desempeño histórico de sus antecesores y los desafíos futuros, estos son, a mi juicio, los atributos que debe reunir:

Integridad a prueba de fuego: Debe poseer cualidades morales intachables, siguiendo el ejemplo de sus antecesores. En un entorno donde la corrupción ha permeado otras esferas del gobierno, necesita ser un líder no solo íntegro, sino también percibido como tal. Dominio de la Estrategia Logística Nacional de Panamá 2030: No basta con entender de barcos y esclusas. El nuevo administrador debe comprender el rol geopolítico del Canal y cómo este se integra con todos los eslabones de la cadena logística. Debe anticipar las tendencias del comercio mundial y las nuevas rutas para mantener la vía competitiva. Experticia en administración de personal y gestión de talento: Con miles de colaboradores, la ACP es una de las empresas más grandes del país. El líder debe demostrar capacidad probada en el manejo de equipos humanos, fomentando una cultura organizacional de excelencia y manteniendo la moral de la fuerza laboral, que es el motor de la vía. Conocimiento de infraestructura portuaria y logística: Con los planes de inversión en nuevos puertos y un gasoducto, el administrador debe tener un profundo conocimiento del manejo de puertos y oleoductos. Debe ser capaz de supervisar proyectos de ingeniería complejos, asegurando que se ejecuten dentro del presupuesto, el tiempo establecido y con los más altos estándares de sostenibilidad. Defensor del Tratado de Neutralidad y equilibrista geopolítico: Este es, quizás, el requisito más crítico y novedoso. El nuevo administrador debe ser un guardián férreo del Tratado de Neutralidad. Debe tener la capacidad de navegar en la compleja relación China-Estados Unidos sin comprometer la soberanía ni la neutralidad de la vía. Esto implica manejar con absoluta firmeza las presiones externas, entender las implicaciones de eventos como el arbitraje internacional y mantener el Canal al margen de la disputa ideológica. Experiencia y desvinculación política: Más allá de la capacidad técnica, se requieren requisitos formales que blinden la institución. Expertos del sector marítimo han señalado la necesidad de que el administrador sea apolítico, cualidad que le permite dialogar con todos los sectores sin ataduras partidistas. Conocimiento del manejo hídrico: Dada la importancia del proyecto de Río Indio para la viabilidad futura del Canal, el administrador deberá tener un sólido entendimiento de la gestión de los recursos hídricos y la sostenibilidad ambiental.

En conclusión, el próximo administrador del Canal de Panamá no solo recibirá una de las empresas más exitosas del mundo, sino que también asumirá la responsabilidad de custodiar su esencia y, ahora más que nunca, su neutralidad. La tarea de la Junta Directiva será encontrar a ese “Superman”. El futuro del Canal y, en gran medida, el de Panamá, dependen de ello.

El autor es práctico del Canal.