El cansancio silencioso de Panamá y la pregunta que casi nunca nos hacemos

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Hay preguntas que una sociedad evita hacerse porque obligan a detenerse y mirar la realidad con más honestidad de la que a veces estamos dispuestos a aceptar. Una de esas preguntas es sencilla, pero profundamente incómoda: ¿sabemos realmente qué significa tener calidad de vida?

Panamá suele presentarse como un país en constante movimiento. Crece, construye, comercia y proyecta una imagen de dinamismo que muchas veces se interpreta como señal de progreso. Sin embargo, detrás de esa imagen visible existe una realidad más silenciosa: la de miles de personas que sostienen su vida diaria entre responsabilidades, trabajo constante y una determinación que pocas veces recibe el reconocimiento que merece.

Esta reflexión nace precisamente de ese silencio. Del cansancio que muchas personas sienten y que rara vez se convierte en tema de conversación pública. Y también nace del recuerdo de una compañera dedicada que ya no está. Una persona que, como tantos otros, entregó su tiempo, su trabajo y su compromiso a su profesión y a su entorno.

A veces no estamos cansados únicamente del trabajo.

Estamos cansados de vivir siempre tratando de alcanzar algo que parece estar un poco más adelante.

En Panamá muchas personas avanzan con disciplina. Cumplen sus responsabilidades, sostienen hogares, trabajan con honestidad y hacen lo posible por construir estabilidad. Sin embargo, en medio de ese esfuerzo constante surge una pregunta que pocas veces se formula con claridad: ¿sabemos realmente qué significa tener calidad de vida?

Durante mucho tiempo se ha asociado el progreso con la acumulación de ciertas metas materiales. Tener una vivienda, un automóvil, estabilidad económica o determinados bienes suele interpretarse como señal de bienestar. Estas aspiraciones son legítimas, porque toda persona desea mejorar sus condiciones de vida. Pero cuando el bienestar se reduce únicamente a lo que se posee, el concepto de calidad de vida se vuelve incompleto.

La calidad de vida no es solamente tener cosas.

También es tener tiempo, tranquilidad y la posibilidad de vivir sin una presión constante que desgaste la vida.

Nos enseñaron que progresar era correr más rápido, pero pocas veces nos enseñaron cómo vivir bien mientras corremos.

La vida cotidiana en Panamá muestra con claridad esa tensión. El costo de vida, las responsabilidades familiares y el deseo de avanzar obligan a muchas personas a mantener un ritmo constante de trabajo. La mayoría cumple con su deber, pero a veces siente que la estabilidad sigue siendo una meta que siempre parece moverse un poco más lejos.

En silencio, miles de panameños hacen lo mismo cada día: trabajan, cumplen, ayudan a sus familias y sostienen el funcionamiento cotidiano del país. Ese esfuerzo rara vez aparece en titulares, pero constituye una de las verdaderas fuerzas que mantienen viva a la sociedad.

Por eso esta reflexión también es un recordatorio. Un recordatorio de que la vida no puede reducirse únicamente al esfuerzo constante por sostener responsabilidades. La dedicación es valiosa, el compromiso es admirable, pero las personas también necesitan reconocer su propio valor.

Muchas veces quienes más trabajan son quienes menos se detienen a preguntarse por su propio bienestar. Continúan adelante porque sienten que deben hacerlo. Pero la vida también merece momentos de pausa, de cuidado personal y de reconocimiento a todo lo que cada persona aporta.

Recordar a quienes ya no están también invita a pensar en algo importante: la vida es limitada, y el esfuerzo que realizamos cada día tiene sentido cuando también nos permite vivir con dignidad y tranquilidad.

Panamá está lleno de personas que no se rinden. Personas que siguen creyendo en el valor del trabajo honesto, en la educación, en el compromiso y en la esperanza de un futuro mejor. Esa perseverancia es una de las mayores fortalezas de la sociedad.

Pero esa misma perseverancia necesita algo más: conciencia de su propio valor.

Trabajar con responsabilidad es importante. Cumplir compromisos es necesario. Pero también lo es recordar que cada persona merece una vida que no esté marcada únicamente por el cansancio.

Tal vez el verdadero progreso de una sociedad no consista solamente en crecer económicamente, sino en aprender a construir condiciones de vida donde el esfuerzo cotidiano no signifique sacrificar el bienestar humano.

Por eso esta reflexión no pretende desalentar a nadie. Al contrario. Es un reconocimiento a todos aquellos que, a pesar del cansancio, siguen avanzando con dignidad.

A quienes no se rinden.

A quienes siguen trabajando con compromiso.

A quienes sostienen la vida de sus familias y de su país.

Pero también es un recordatorio sencillo y necesario: no olviden valorarse.

Porque ningún progreso puede llamarse verdadero si quienes lo sostienen terminan demasiado cansados para vivirlo.

La autora es profesora de filosofía.