Panamá, 04 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    Historia

    El Cementerio Francés: memoria, olvido y esperanza en Paraíso

    Juan Manuel Posada López
    El Cementerio Francés: memoria, olvido y esperanza en Paraíso
    Sendero que conduce al monumento dedicado a los ingenieros franceses y al monolito que honra a los mártires muertos durante la construcción del canal de Panamá. La fotografía en blanco y negro es cortesía de la biblioteca presidente Roberto F. Chiari, de la Autoridad del Canal de Panamá, y data de 1953.

    Cuando en 1879 Francia enfrentó el reto de construir un canal interoceánico en Panamá, se vio obligada a suplir la escasez de mano de obra local con obreros provenientes de otros países, especialmente de las Antillas francesas.

    En 1884, la fuerza laboral llegó a superar las 19,000 personas. Lamentablemente, muchos murieron a causa de enfermedades y fueron enterrados en lo que hoy se conoce como el cementerio francés. Un estimado realizado en 1949 cifró el número de cruces en 900, presumiblemente de trabajadores no franceses o antillanos, mientras que las lápidas correspondían a ciudadanos franceses.

    El Cementerio Francés: memoria, olvido y esperanza en Paraíso
    Lapidas correspondientes a los dos ingenieros de puentes y calzadas, que fallecieron honrando a su país, en el esfuerzo de construir un canal a nivel, en un terreno plagado de enfermedades.

    Entre estas últimas destaca un monumento cercado que alberga los restos de dos ingenieros de puentes y calzadas fallecidos en Paraíso, en 1885 y 1889, respectivamente: Ponzols Marcelin Etienne y Vignol Clémant Philippe. Tras enfrentar dificultades insalvables —ingenieriles, económicas y sanitarias—, en 1889 el gobierno francés suspendió las obras.

    De carácter más reciente, en el cementerio también se observa un monolito dedicado a los trabajadores antillanos que participaron en la construcción del Canal de Panamá y a la memoria de quienes murieron durante esos esfuerzos. Lo rodea un muro con placas en honor a estos trabajadores. Destaca una en particular: recuerda a 152 ciudadanos de Martinica que viajaron a Panamá siguiendo las huellas de sus ancestros y murieron en un accidente aéreo el 16 de agosto de 2005, cuando el avión que los transportaba de regreso se estrelló.

    Recientemente, la Embajada de Francia y el corregimiento de Ancón han dado pasos para preservar este legado histórico, iniciando un proceso de desmonte y pintura que se espera mantener y mejorar con el tiempo. La preocupación de que esto no ocurra está justificada: la historia documenta 136 años de periodos de olvido.

    Una muestra de ello es una publicación del Panama American, del 24 de febrero de 1949, que narra el hallazgo de 900 tumbas por parte de prisioneros de la penitenciaría de Gamboa —conocidos como Gamboa Road Gang— durante labores de limpieza de carreteras. Las tumbas, dispuestas en hileras, presumiblemente pertenecían a los primeros obreros del Canal, según testimonios de viejos canaleros (old timers).

    • En aquel momento, las autoridades del Canal prometieron limpieza y mantenimiento regular del cementerio. Sin embargo, en 1953 la revista The Panama Canal Review volvió a reportar el ingreso de cuadrillas de mantenimiento de Gamboa para cortar hierba, remover piedras y pintar cruces, lápidas y la cerca que rodea las tumbas de los ingenieros franceses.

    • Décadas más tarde, un reportaje de Hitler Cigarruista (abril de 2024, Capital Financiero) lamentaba el abandono del cementerio francés, “languideciendo en el olvido, víctima de la desidia y del poco interés de las autoridades, cuando debería estar preservado y convertirse en un atractivo turístico para quienes desean conocer la historia de Panamá y su Canal interoceánico”.

    • Afortunadamente, ese llamado tuvo eco. El pasado 19 de septiembre, el corregimiento de Ancón y la Embajada de Francia realizaron un operativo conjunto de limpieza y pintura en el camposanto, con la colaboración de privados de libertad del Centro Penitenciario El Renacer —la antigua penitenciaría de Gamboa—, en un gesto que repite, de manera positiva, la historia.

    Toca aplaudir esta iniciativa y confiar en que la historia de abandonos recurrentes no se repetirá. El Cementerio Francés merece un futuro distinto, como parte viva de la memoria histórica compartida entre Panamá y Francia.

    El autor es biólogo.

    Juan Manuel Posada López


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ¿Cómo conseguir empleo en el Canal de Panamá? Se abrirán vacantes para nuevos proyectos. Leer más
    • Quiénes pueden recibir el descuento del 25% en los pasajes aéreos en Panamá. Leer más
    • IMA: horario y puntos de venta de las Agroferias para este viernes 3 de octubre. Leer más
    • Agroferias del IMA: puntos de venta para comprar este jueves 2 de octubre. Leer más
    • Panamá brilla en Tokio: Finca Janson y Hacienda La Esmeralda destacan en competencia mundial de café. Leer más
    • IMA venderá cajas navideñas con jamón incluido a $15 en Panamá. Leer más
    • ‘No caer en el juego de El Bolillo’: Aníbal Godoy habla en exclusiva del duelo El Salvador vs. Panamá. Leer más