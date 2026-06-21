Representantes de las delegaciones de los dieciocho países que asistieron al “Congreso Panamericano Conmemorativo de Bolívar” para celebrar, en Panamá, en 1926, el centenario del Congreso Anfictiónico. La fotografía, realizada a partir del negativo de Carlos Endara, cuya colección de más de 5,000 negativos originales ha sido donada al Banco Nacional de Panamá, fue tomada a un costado del Instituto Nacional, en cuya Aula Máxima se realizaron las sesiones de trabajo.

Simultáneamente, se celebró el Congreso Interamericano de Mujeres, organizado por Esther Neira de Calvo. En el centro de la fotografía aparece el Dr. Octavio Méndez Pereira, presidente del Congreso.

Los actos comenzaron en la ciudad de Panamá los días 16 y 17 de junio, con la presentación de las credenciales de los delegados acreditados, y se extendieron hasta el día 25, cuando se llevó a cabo el acto de clausura. Los principales temas tratados fueron la codificación del Derecho Interamericano, la promoción de la Unión Panamericana y la fundación de la Universidad Bolivariana, acerca de los cuales hubo consenso. Otros asuntos, como la creación de una Liga de Naciones Americanas propuesta por Harmodio Arias, no recibieron la acogida esperada.

Los representantes diplomáticos fueron atendidos y agasajados espléndidamente durante los nueve días que permanecieron en la ciudad de Panamá, con recepciones de gala celebradas en la Presidencia de la República, donde fueron recibidos por el presidente Rodolfo Chiari y su esposa, Ofelina Remón de Chiari, al estilo del “París galante” o de la “corte de Viena”, según consta en la Memoria del Congreso publicada en 1927.

Texto: Patricia Pizzurno

Fotografía: Colección Carlos Endara del Banco Nacional de Panamá.

Legado de Ana Sánchez Urrutia.