El Centro Regional Universitario de Colón, bajo la inconveniente virtualidad

El año 2019 marcó el tiempo de la no presencialidad de la actividad humana, como resultado de la pandemia que condujo al mundo a utilizar métodos alternativos de comunicación a través de la virtualidad, justificados entonces por el estado de confinamiento; y Panamá no fue la excepción. A nivel nacional, la educación en todos sus niveles, el comercio, las finanzas, el transporte y la burocracia estatal quedaron suspendidos físicamente. En ese momento específico, era aceptable la utilización de métodos virtuales para darle fluidez a las actividades, especialmente en el ámbito educativo, en todas sus formas.

Mantener hoy el método de la virtualidad es profundizar inconvenientes, generando descalificación e inseguridades en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, en circunstancias en que el mundo ya retornó a la normalidad.

En la era digital que vivimos, las clases virtuales, sin lugar a dudas, se han convertido en una herramienta fundamental para la educación, cuando existe una situación que impide la presencia física en el aula. Sin embargo, como en todo, existen desventajas que es importante tener en cuenta para no debilitar la calidad de nuestras enseñanzas y aprendizajes, a saber:

Falta de interacción personal: Una de las principales desventajas de las clases virtuales es la falta de interacción personal entre estudiantes y profesores. La comunicación a través de pantallas puede resultar fría y distante, lo que dificulta el proceso de aprendizaje y la creación de vínculos significativos. Distracciones en el entorno doméstico o laboral: Trabajar o estudiar desde casa, o laborar y estudiar dentro del espacio laboral, puede traer consigo una serie de distracciones que no estarían presentes en un entorno educativo tradicional. El ruido del hogar, las tareas domésticas pendientes, la presencia de familiares, así como las exigencias del gerente o jefe inmediato y su constante vigilancia del quehacer, generan dificultades de concentración durante las clases virtuales, produciendo deficiencias en el aprendizaje. Problemas técnicos: La tecnología no siempre es perfecta y los problemas técnicos pueden surgir en el momento menos oportuno durante una clase virtual. Desde fallos en la conexión a internet hasta errores en la plataforma utilizada, estos inconvenientes pueden interrumpir el flujo de la clase y afectar la experiencia formativa. Menor participación e involucramiento: En un entorno virtual, algunos estudiantes pueden sentirse menos motivados para participar activamente en las clases. La sensación de anonimato que brinda la pantalla puede llevar a una menor interacción y participación, además de crear distancias en el desarrollo de la vida universitaria. Falta de retroalimentación inmediata: En las clases virtuales, puede resultar más difícil para los estudiantes recibir feedback inmediato por parte de los profesores. La comunicación a través de medios digitales puede retrasar la retroalimentación, lo que dificulta la corrección de errores y la mejora continua. Posible desconexión emocional: La falta de contacto físico puede llevar a una desconexión emocional entre estudiantes y profesores. La empatía y la conexión emocional son aspectos importantes en el proceso educativo, y su ausencia puede afectar la calidad de la enseñanza. Mayor autonomía y autodisciplina requeridas: Las clases virtuales suelen exigir un mayor nivel de autonomía y autodisciplina (aprendizaje autodirigido), lo que conlleva riesgos en la calidad del producto formativo. Posible brecha digital: No todos los estudiantes tienen acceso a la tecnología necesaria para participar en clases virtuales de manera efectiva. La brecha digital puede acentuar las desigualdades existentes en el sistema educativo, dejando atrás a quienes no cuentan con los recursos suficientes y adecuados, o que viven en lugares remotos donde la señal de internet no llega. Menor desarrollo de habilidades sociales: Las clases virtuales pueden limitar las oportunidades de desarrollo de habilidades sociales y emocionales que se adquieren a través de la interacción directa con compañeros y profesores. La comunicación presencial es fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes. Posible fatiga digital: El exceso de tiempo frente a pantallas puede provocar fatiga digital, un fenómeno cada vez más común en la sociedad actual. La exposición prolongada a dispositivos electrónicos puede tener efectos negativos en la salud física y mental de los estudiantes. Deterioro de infraestructuras: La falta de uso y presencia en las infraestructuras destinadas al desarrollo de clases, investigaciones, intercambios culturales y laboratorios produce desidia en las responsabilidades administrativas, llevándonos inevitablemente al deterioro de esos entornos físicos académicos.

En conclusión, si bien las clases virtuales ofrecen ventajas relativas, es importante reconocer y abordar las desventajas asociadas con este modelo educativo. Podemos maximizar los beneficios de la virtualidad si la combinamos con métodos híbridos y así mejorar la formación profesional de manera integral.

Concluyo que, en el caso del CRUC, la virtualidad no responde a un contagio pandémico que nos lleve a un nuevo distanciamiento físico. Todo lo contrario: nuestra virtualidad obedece al secuestro de nuestras aulas y edificios, por parte de una empresa privada corrupta que no cumplió con los contratos de remodelación y adecuación, que dilapidó los fondos y a la cual, sospechosamente, no se le rescinde el contrato que aún mantiene desde hace nueve años, sin resultados favorables ni efectivos que nos permitan rescatar la presencialidad de nuestra vida universitaria.

El autor es profesor universitario y subdirector designado del CRUC.