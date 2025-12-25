El cierre de la mina: un golpe al tejido social y económico

Exclusivo Suscriptores

No fue un comunicado oficial lo que anunció el fin, sino una conversación cotidiana que dejó al descubierto algo mucho más humano. Un vendedor de la empresa, hombre callado y trabajador, se me acercó el 14 de noviembre de 2023 con una mirada de duda y esperanza que traen las malas noticias. “¿Es verdad que la mina va a cerrar?”, me preguntó en voz apagada mientras juntaba sus manos con algo de nerviosismo. En ese instante supe que no era un simple ajuste empresarial; era un golpe directo a familias que vivían de esa actividad. Le dije la verdad: no tenía respuestas.

Los días siguientes fueron de decisiones que dolían. La empresa que habíamos levantado con esfuerzo y que funcionaba como una familia extendida pasó de veintiséis a catorce personas. Cada desvinculación dejó una marca: miradas que buscaban explicaciones, conversaciones en casa que no sabían cómo empezar, silencios que pesaban más que cualquier papeleo. Recuerdo a uno de los asistentes de logística, que al despedirse me dio un fuerte apretón de manos y me dijo: “No es solo mi trabajo, es lo que me permite dar de comer a mi familia”. Esa frase se quedó conmigo.

Nuestra compañía empezó a operar poco antes de que iniciara la construcción la mina. Cuando ese proyecto nos convirtió en proveedor habitual, nos empujó a crecer: más pedidos, más horas, más responsabilidades. Pero esa fue solo una historia entre cientos. Mientras nosotros desvinculábamos a doce colaboradores, otras empresas afrontaban recortes mayores y algunas cesaban operaciones. Cada puesto perdido era, para una familia, la diferencia entre seguir adelante o tener que replantearlo todo.

Con el tiempo comprendí que lo nuestra era apenas una ventana a un impacto mucho mayor. La mina sostenía directamente a unas siete mil personas y, según estimaciones locales, su cierre afectó a cerca de cuarenta mil. Cuarenta mil historias que perdieron estabilidad y la posibilidad de planificar con tranquilidad. Escuché a personas que perdieron su vivienda o su vehículo; a otras que, de la noche a la mañana, tuvieron que cambiar de oficio o mudarse.

El cierre no solo redujo empleos en empresas vinculadas a la operación; desató un efecto dominó en la economía nacional. La caída de ingresos redujo el consumo, afectó la recaudación fiscal y agravó un panorama ya marcado por un desempleo alto. Más allá de los números, quedaron impactos sociales profundos y duraderos que golpean el bienestar colectivo: salud mental, educación interrumpida, proyectos de vida truncados.

Casos como este muestran por qué las decisiones empresariales y gubernamentales deben tomarse con una visión integral, que incluya las consecuencias sociales y comunitarias. La afectación no se limitó a un sector: alcanzó miles de hogares y puso en riesgo la estabilidad económica del país. La búsqueda de mejores acuerdos no puede significar eliminar una actividad económica legítima y amparada en la constitución de la república, sin ofrecer medidas de transición que protejan a las comunidades.

Lo sucedido plantea una pregunta clave para el futuro: ¿qué sociedad queremos construir? Detrás de cada cifra hay panameños con sueños, responsabilidades y desafíos; sus vidas deben contar en cualquier política o negociación. Si aspiramos a un país más justo y resiliente, las decisiones deben tomar en cuenta no solo balances y contratos, sino también el rostro humano que queda del otro lado.

El autor es empresario panameño.