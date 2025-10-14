El contrato social y sus monstruos

Exclusivo Suscriptores

¿Cuál es el lugar de un criminal dentro del contrato social? ¿Cómo opera la ética en la mente de un asesino en serie? ¿Por qué se respetan los derechos humanos de quienes no los respetan? Estas preguntas no pueden resolverse desde una única perspectiva profesional, sino mediante la aplicación cruzada de diferentes disciplinas: el derecho, la neurocriminología y la filosofía.

Adela Cortina, a quien estudiamos en la Maestría de Filosofía Práctica de la Universidad de Panamá, plantea la necesidad de una ética mínima, en el sentido de identificar los principios básicos que garanticen la convivencia en las sociedades democráticas. Este ejercicio es similar al que propone Rawls en su estructura básica de la sociedad. La búsqueda de esos aspectos mínimos necesarios para asegurar la justicia, la igualdad y el respeto a la dignidad humana constituye, a su vez, el fundamento de lo que en el campo jurídico conocemos como derechos humanos.

Estos derechos “universales” o “mínimos” son reconocidos, validados y protegidos por los Estados, en tanto estructuras de administración de un poder delegado por el pueblo, en virtud de un “contrato social”. Desde la Teoría del Estado, dicho contrato está diseñado para proteger a los ciudadanos del daño que puedan causarse entre sí o en su relación con el Estado, según el pensamiento contractualista de la Ilustración, que defiende el respeto por los derechos humanos, la separación de poderes y la creación de pesos y contrapesos.

Hasta aquí, la teoría parece funcionar bien. Derechos como la libertad y la vida parecen valores mínimos que toda sociedad debe respetar. Pero surge una pregunta: ¿qué sucede con aquellos incapaces de racionalizar dichos principios? No hablo aquí del criminal ordinario, sino de aquellos individuos con una configuración mental que no reconoce el valor de los juicios éticos como el bien o el mal.

Es aquí donde la filosofía encuentra su límite, pues en todas estas teorías contractualistas y éticas se excluye de plano a las personas sin capacidad para razonar. Irónicamente, estas personas sí son beneficiarias del respeto de los principios allí establecidos. Por ello, desde la óptica del garantismo constitucional, los derechos fundamentales no se suspenden, ni siquiera tratándose de los peores criminales: terroristas, asesinos o violadores en serie.

¿Será por esto que nos sentimos tan impotentes? ¿Es por eso que parece que la justicia se queda corta?

Desde la perspectiva de la neurocriminología, estas personas presentan una capacidad disminuida para realizar juicios éticos. Su lóbulo frontal muestra una actividad mínima, si no inexistente. La pregunta sobre el bien y el mal carece de relevancia y ni siquiera despierta un ápice de remordimiento. Para estos criminales, pensar sus delitos es como elegir una simple distracción del día.

He aquí el dilema: frente a la imposibilidad ética y jurídica de suspender los derechos humanos de dichos criminales, ¿cómo defendernos ante seres desinteresados en racionalizar el carácter ético de sus actos? ¿Qué hacemos frente a quienes no cooperan dentro de nuestro contrato social?

Surge entonces el debate: ¿no es la cadena perpetua una solución viable frente a la pena de muerte? Ante individuos clínicamente declarados enfermos, a quienes sería imposible rehabilitar, la discusión se hace válida. Si bien es una idea con la que resulta fácil coquetear, también es profundamente peligrosa. Considerar su incorporación sin un debate amplio y sin el análisis multidisciplinario necesario podría quebrar el espíritu del derecho penal, que es garantista y está orientado —al menos en el papel— a la resocialización.

La cadena perpetua es una propuesta válida que merece ser pensada con seriedad, pero debemos cuidar que no termine aplicándose indiscriminadamente, como ocurre hoy con los aumentos de pena, extendidos a todo tipo de delitos sin la reflexión necesaria.

El autor es consultor en temas legales, parlamentarios y políticos.