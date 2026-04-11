El costo de la vida, la crisis que nadie quiere enfrentar

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

En Panamá hay una crisis de la que todos hablan en privado, pero pocos enfrentan de verdad: el costo de la vida. No es un tema de economistas ni de discursos oficiales, es la realidad diaria de miles de panameños que, aun trabajando, sienten que cada mes se les hace más difícil sostenerse. Y lo más preocupante es que esta situación ya dejó de ser temporal y se está convirtiendo en la nueva normalidad.

Hoy, la mayoría de los panameños siente lo mismo: el dinero no alcanza como antes. La comida está más cara, los servicios suben, el combustible impacta todo y los ingresos, en muchos casos, siguen prácticamente iguales. No es una percepción exagerada; es una realidad que se vive todos los días.

Cuando una persona trabaja y aun así no logra cubrir sus necesidades básicas, algo se rompe. Se rompe la confianza, se rompe la expectativa de progreso y, poco a poco, se debilita la relación entre el ciudadano y el Estado.

Lo preocupante es que esta situación no estalla de golpe; no hay un solo momento que marque el quiebre. Es un desgaste silencioso: familias que recortan gastos, jóvenes que no pueden independizarse y trabajadores que viven con la incertidumbre constante de no llegar a fin de mes. Es una presión que se acumula y que, tarde o temprano, pasa factura.

Aquí es donde el tema se vuelve político, porque cuando el costo de vivir aumenta sin control, la gente no solo se preocupa: también empieza a cuestionar. ¿Quién está tomando las decisiones? ¿A quién benefician? ¿Por qué el crecimiento económico no se siente en la vida real?

El discurso oficial suele apoyarse en cifras positivas: crecimiento, inversión, estabilidad. Pero hay una desconexión evidente entre esos números y la experiencia cotidiana de la población. El país puede avanzar en indicadores, pero si la gente no lo percibe, ese avance pierde valor político.

Ese es, precisamente, uno de los grandes desafíos del momento. No basta con que la economía funcione en el papel; tiene que sentirse en la calle. Porque, al final, la gente no mide la gestión por estadísticas, sino por su calidad de vida.

Panamá ya ha vivido episodios donde el costo de la vida ha sido el detonante de conflictos sociales. No es algo nuevo. Y por eso, minimizar lo que está ocurriendo hoy sería un error. El malestar existe y está creciendo de forma silenciosa.

Claro, siempre hay medidas de corto plazo que pueden aliviar la situación: subsidios, controles temporales, ajustes puntuales. Pero eso no resuelve el problema de fondo. El país necesita mirar más allá y preguntarse cómo generar mejores ingresos, empleos más estables y una economía que beneficie a más personas.

También es válido cuestionar el modelo que hemos seguido. Panamá ha crecido durante años, pero ese crecimiento no ha sido igual para todos. Y esa desigualdad es la que hoy se siente con más fuerza en el día a día.

Al final, el costo de la vida no es solo un tema económico, es un tema de estabilidad social y de confianza en el futuro. Cuando vivir en tu propio país se vuelve cada vez más difícil, el problema deja de ser individual y se convierte en colectivo.

Panamá aún está a tiempo de corregir el rumbo, pero eso requiere reconocer la realidad sin maquillarla y tomar decisiones que realmente impacten la vida de la gente.

Porque cuando vivir se vuelve un lujo, la estabilidad deja de ser una garantía.

El autor es escritor y consultor ambiental.