El costo oculto del calor en América Latina

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Durante mucho tiempo, el calor ha sido percibido como una condición ambiental inevitable en América Latina. Sin embargo, hoy sabemos que sus efectos van mucho más allá de la incomodidad: el calor excesivo impacta directamente en la forma en que trabajamos, aprendemos y tomamos decisiones, con consecuencias profundas para el desarrollo económico y social de la región.

Diversos estudios internacionales coinciden en que el estrés térmico reduce la capacidad de concentración, aumenta la fatiga y eleva el margen de error en tareas cognitivas y operativas. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que, hacia 2030, el calor extremo podría provocar la pérdida de más del 2% de las horas laborales globales, afectando con mayor fuerza a regiones tropicales como Centroamérica. En economías donde los servicios, el turismo, la educación y la industria dependen intensamente del desempeño humano, este impacto deja de ser marginal para convertirse en estructural.

El aprendizaje tampoco es ajeno a esta realidad. Investigaciones recientes han demostrado que las altas temperaturas en entornos educativos afectan la memoria, la atención y el rendimiento académico, especialmente en niños y jóvenes. En países donde el clima cálido es la norma y muchas escuelas enfrentan limitaciones de infraestructura, el calor se transforma en una barrera silenciosa que amplía brechas educativas y condiciona el futuro de generaciones enteras.

En los espacios laborales, el fenómeno se replica. Oficinas, fábricas, centros logísticos y comercios experimentan pérdidas de productividad cuando las condiciones térmicas no son adecuadas. El calor no solo disminuye el rendimiento, sino que también incrementa el ausentismo, los riesgos de salud y los costos asociados a errores operativos. Aun así, este impacto rara vez aparece reflejado de forma explícita en los balances económicos o en las discusiones estratégicas.

Frente a este escenario, es necesario replantear la conversación. El acceso a ambientes térmicamente adecuados ya no puede considerarse un lujo ni un simple factor de confort, sino un componente esencial del bienestar, la eficiencia y la resiliencia de nuestras sociedades. En un contexto de cambio climático, el desafío no es únicamente enfriar más, sino hacerlo de manera inteligente, responsable y basada en evidencia científica.

El abordaje del impacto del calor es fundamental y debe hacerse reconociendo que exige una visión integral: comprender cómo las condiciones ambientales influyen en el comportamiento humano, diseñar espacios que prioricen la salud y el rendimiento, y avanzar hacia soluciones que equilibren bienestar y eficiencia energética. La tecnología, cuando se aplica con propósito, puede ser una aliada clave para mitigar los efectos del calor sin comprometer la sostenibilidad.

América Latina tiene ante sí una oportunidad estratégica. Reconocer el costo invisible del calor es el primer paso para transformarlo en una agenda visible de políticas públicas, planificación urbana y decisiones empresariales. Invertir en ambientes interiores saludables no solo mejora la calidad de vida de las personas; también fortalece la productividad, el aprendizaje y la capacidad de la región para adaptarse a un futuro cada vez más desafiante.

Porque, en última instancia, proteger a las personas del calor es también proteger el desarrollo de nuestras sociedades.

El autor es gerente regional de ventas, Daikin Centroamérica (CAM).