El ‘Davos’ de América Latina en Panamá: del prestigio al propósito

Panamá ha vuelto a ser sede del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Por segundo año consecutivo, el encuentro ha reunido a presidentes, exmandatarios, líderes empresariales, organismos multilaterales y expertos regionales, consolidándose como lo que muchos ya denominan el “Davos de América Latina y el Caribe”.

La decisión de la CAF de institucionalizar este foro y celebrarlo cada enero en Panamá no es menor. Responde a ventajas objetivas del país —conectividad, estabilidad y neutralidad—, pero también al respaldo político brindado por el gobierno del presidente José Raúl Mulino y su equipo de ministros.

Ahora bien, una vez superado el éxito organizativo, la pregunta relevante es otra: ¿cómo traducir este prestigio en una estrategia de largo plazo para Panamá y para la región? Porque los grandes foros internacionales pueden convertirse en plataformas transformadoras o quedarse en ejercicios de visibilidad coyuntural.

La pregunta que articuló el foro —¿cómo posicionar a América Latina y el Caribe en el escenario global?— no puede responderse únicamente desde la macroeconomía o la inversión. La región enfrenta rezagos estructurales en productividad, informalidad persistente, crisis de seguridad ciudadana, desigualdad y una creciente desconfianza hacia la democracia. Ignorar estos factores equivale a confundir posicionamiento internacional con marketing.

Aquí es donde Panamá puede, y debe, aportar algo más que hospitalidad. Puede ofrecerse como un espacio permanente de diálogo estratégico, no solo entre gobiernos, sino entre todos los actores que inciden en el desarrollo. El Estado no puede hacerlo solo; tampoco el mercado ni la sociedad civil actuando por separado. Los desafíos actuales exigen gobernanza multiactor, corresponsabilidad y medición de resultados.

Este enfoque no es retórico. La experiencia demuestra que, cuando el diálogo se estructura, se orienta a objetivos y se evalúa, la democracia recupera legitimidad. Cuando no ocurre, se abre espacio a la frustración ciudadana, al populismo y a la tentación autoritaria.

Panamá, además, vive una coyuntura singular. La conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, la reunión de presidentes y la Asamblea General de la OEA refuerzan una misma idea: el país vuelve a ocupar un lugar relevante en la arquitectura política internacional. Pero ese lugar no se consolida solo con eventos; se consolida con institucionalidad, continuidad y propósito.

El “Davos de América Latina y el Caribe” debe ser el punto de partida para construir, incluso más allá del foro de Davos, un ecosistema permanente de pensamiento, diálogo y acción, donde economía, democracia, seguridad y desarrollo sostenible se aborden de manera integrada. Si Panamá logra pasar del prestigio al propósito, habrá hecho una contribución real al futuro de la región y a la credibilidad de la democracia como sistema capaz de ofrecer resultados.

El autor es integrante del Pilar de Sociedad Civil de la Comunidad de las Democracias.