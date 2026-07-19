El derecho a jugar: ciudades amigables con la niñez en Panamá Oeste

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Este domingo 19 de julio se conmemora una celebración de gran relevancia para las familias panameñas: el Día del Niño y la Niña. Año tras año, en esta fecha los ciudadanos llenan los centros comerciales y las autoridades competentes realizan eventos que atraen a multitudes. Sin embargo, detrás de estas festividades se esconde un problema urbano estructural que compromete el desarrollo de la infancia en nuestros entornos. La ausencia de espacios públicos de calidad es la consecuencia directa de un modelo de planificación que ha priorizado la movilidad y la rentabilidad del suelo por encima de la escala humana, reduciendo el rol del ordenamiento territorial a un ejercicio meramente normativo y sectorial que afecta el bienestar social.

La realidad de distintos sectores de la provincia de Panamá Oeste puede ilustrar este escenario. Si utilizamos como ejemplo el crecimiento exponencial de viviendas en la décima provincia, podemos mencionar específicamente al corregimiento de Cerro Silvestre como un caso representativo. Allí, los registros censales detallan una alta concentración de soluciones habitacionales unifamiliares y una densidad poblacional en constante aumento, que alberga a miles de familias dentro de un esquema residencial compacto. No obstante, al analizar las matrices de infraestructura y zonificación de estas zonas, emerge una constante alarmante relacionada con la ausencia de equipamientos recreativos.

Al consultar a los propios residentes sobre la existencia de lugares de esparcimiento dentro del barrio, la respuesta es contundente: «No los hay». Existe una clara desconexión entre la gestión de las autoridades locales y la realidad de los residentes. Mientras los planes oficiales ignoran esta carencia, la percepción ciudadana coincide en que, para un territorio con un crecimiento demográfico sostenido, los únicos puntos visibles de recreación infantil son los complejos comerciales privados, como los espacios temporales ubicados en Burunga o los juegos instalados en las plazas del distrito de La Chorrera.

La cotidianidad del entorno no ofrece parques con dinámicas interactivas; la diversión se ha mudado a los pasillos de los establecimientos comerciales o a estructuras inflables improvisadas, lo que obliga a los padres a trasladar a sus hijos hasta parques dignos en la ciudad de Panamá. Esta preocupante carencia genera una marcada separación social que encierra a los niños y niñas en el ámbito doméstico, restringiendo su libertad, su derecho a jugar y su desarrollo saludable, tanto físico como mental.

Aquí es donde el ordenamiento territorial juega un rol que va más allá de su visión tradicional, guiando la planificación hacia una integración de modelos que combinen el diseño de entornos y edificaciones amigables con la infancia. Para revertir esta crisis de infraestructura social, es indispensable que los instrumentos de planificación local dejen de ser meros trámites de zonificación y pasen a exigir, de forma obligatoria, la dotación de suelos públicos destinados a la recreación dentro de las áreas vecinales.

La posible solución sería revisar las matrices de ordenación urbana actuales de Panamá Oeste para incorporar indicadores vinculantes de equipamiento comunitario. Esto permitirá recuperar y diseñar espacios públicos descentralizados, con juegos interactivos y entornos seguros, rescatando el esparcimiento infantil de los pasillos de las plazas comerciales y de las estructuras vinculadas al consumo privado.

A pesar de los desafíos, pensar el territorio desde la perspectiva de la niñez ofrece una oportunidad transformadora para nuestra provincia. Una planificación que resulte segura, accesible y estimulante para un niño o una niña constituye una garantía de bienestar para el resto de la población. Invertir en parques dignos dentro de las demarcaciones periféricas es el camino más directo para transformar el entorno, devolviéndoles a los menores de Panamá Oeste su derecho a jugar, a crecer sanos y a habitar una ciudad más humana y sostenible.

El autor es arquitecto, especialista en ordenamiento territorial y desarrollo sostenible.