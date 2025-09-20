El desarrollo sostenible empieza por la inclusión de los invisibles

Exclusivo Suscriptores

En el tejido socioeconómico de Panamá, los microempresarios representan un componente estratégico para el desarrollo inclusivo. Su papel no se limita únicamente a la generación de ingresos familiares, sino que constituye una fuente clave de empleo, dinamización de la economía local y reducción de la pobreza. Sin embargo, detrás de cada micro o pequeño negocio hay también desafíos estructurales asociados a la informalidad, las brechas de acceso al crédito y las limitaciones en educación financiera y digital.

Diversos organismos multilaterales, como la CEPAL, el Banco Mundial y el BID, coinciden en que la inversión en inclusión financiera es una de las palancas más eficaces para promover un crecimiento sostenible en la región. En el caso de Panamá, el microcrédito con propósito ha demostrado ser una herramienta esencial para cerrar brechas históricas, ampliando la capacidad productiva de emprendedores que antes estaban al margen del sistema financiero.

En el último año, más de 18 mil microempresarios lideraron negocios con impacto directo en la economía familiar y comunitaria; de ellos, cerca del 45% vive en áreas rurales, un 87% enfrenta condiciones de vulnerabilidad económica y casi la mitad son mujeres. Estos números no son fríos datos: representan familias que logran sostener sus ingresos, madres que apuestan por la educación de sus hijos y jóvenes que encuentran alternativas a la migración forzada.

No obstante, persisten retos significativos. El acceso limitado a la banca tradicional, los procesos burocráticos y la ausencia de garantías continúan afectando la capacidad de los microempresarios para crecer. En este escenario, la digitalización ha cambiado las reglas de juego: hoy es posible otorgar créditos 100% en línea, respaldados por análisis de datos y procesos ágiles que incrementan la eficiencia operativa y la calidad de la toma de decisiones. Esta transformación es especialmente vital para los emprendedores rurales, donde las oficinas bancarias tradicionales son escasas. Gracias a las plataformas digitales, un productor de leche o una artesana pueden gestionar sus finanzas y buscar nuevos mercados, formalizando su negocio de manera más sencilla. La reducción de la brecha digital se convierte así en un requisito indispensable para una inclusión financiera plena.

De igual forma, la sostenibilidad debe integrarse como un eje transversal en el desarrollo de este segmento. El apoyo a emprendimientos vinculados a la agricultura sostenible, el comercio justo o la economía circular no solo refuerza la viabilidad económica de los negocios, sino que también genera un efecto multiplicador en la cohesión social y la protección ambiental. El alineamiento con criterios ESG fortalece la resiliencia de las entidades financieras y promueve en los clientes una cultura empresarial responsable.

El futuro del desarrollo económico en Panamá pasa necesariamente por consolidar una agenda que integre inclusión financiera, educación digital y sostenibilidad. Cada paso hacia la reducción de las brechas de acceso no solo contribuye al dinamismo de la economía, sino que también construye dignidad y esperanza en las comunidades más vulnerables. El desafío es claro: asegurar que cada micro y pequeño empresario deje de ser invisible y se convierta en protagonista de un desarrollo más equitativo, innovador y resiliente para el país.

El autor es gerente general de Microserfin.