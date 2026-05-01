El día del trabajador… y el día después

Exclusivo

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Cada año, el 1 de mayo llega acompañado de discursos, mensajes y recordatorios sobre la importancia del trabajo. Se evocan luchas históricas, se resaltan derechos adquiridos y se reconoce el valor de quienes, con su esfuerzo diario, sostienen el funcionamiento de un país.

Se habla con convicción.

Pero hay un día que pasa en silencio.

El 2 de mayo.

Ese día en el que no hay actos, ni declaraciones, ni publicaciones. Ese día en el que el trabajador vuelve a levantarse temprano, retoma su rutina y enfrenta, sin cambios visibles, las mismas condiciones, las mismas limitaciones y las mismas incertidumbres. Ese día en el que todo continúa exactamente igual.

Y es ahí donde surge una pregunta inevitable: ¿qué cambia realmente después del 1 de mayo?

Porque el trabajador no vive en una fecha. Vive en la continuidad de los días, en jornadas que exigen constancia, en responsabilidades que no se detienen y en una realidad que no se transforma por una conmemoración.

En Panamá, esta reflexión tiene sustento concreto. El desempleo alcanzó el 10.4%, lo que representa a más de 200,000 personas sin trabajo. A esta cifra se suma otra realidad: cerca de 784,990 panameños forman parte del empleo informal, lo que equivale a 47.1% de la fuerza laboral no agrícola. En términos simples, casi uno de cada dos trabajadores en el país vive sin estabilidad real.

Esto cambia el enfoque del problema.

No se trata únicamente de cuántos trabajan, sino de cómo trabajan.

En los últimos años, el país no ha dejado de moverse. La actividad continúa, los sectores operan y las cifras macroeconómicas reflejan dinamismo. Sin embargo, ese movimiento no siempre se traduce en bienestar para quienes lo sostienen. El crecimiento, cuando no se distribuye con equidad ni se traduce en oportunidades reales, termina siendo una cifra que no alcanza la vida cotidiana.

Mientras el empleo formal enfrenta dificultades, el sector informal se expande, absorbiendo a quienes no encuentran otra alternativa sostenible. Esa expansión no es señal de fortaleza, sino de adaptación forzada.

Y esta realidad no es uniforme.

Existen regiones donde la informalidad supera el 70% y, en algunos casos, alcanza niveles cercanos al 95%. En esos contextos, la estabilidad laboral no es una expectativa general, sino una excepción.

Esto evidencia una verdad clara: no todos viven el trabajo bajo las mismas condiciones, ni enfrentan las mismas oportunidades.

Detrás de cada cifra hay historias que no aparecen en los discursos.

Está quien vende alimentos para sostener su hogar sin acceso a seguridad social.

Está el joven que, pese a su preparación, solo consigue empleos temporales.

Está quien cumple largas jornadas y aun así no logra cubrir lo esencial.

El trabajador panameño no siempre está desempleado, pero con frecuencia está desprotegido. Y esa desprotección, sostenida en el tiempo, termina debilitando no solo al individuo, sino al tejido social completo.

Por eso, el 1 de mayo, aunque necesario, resulta insuficiente.

El reconocimiento no puede limitarse a una fecha. La dignidad del trabajo no se sostiene con discursos, sino con decisiones. No se construye con palabras, sino con acciones que se reflejen en la vida diaria.

Hablar del trabajador implica ir más allá de la conmemoración. Significa asumir el compromiso de generar condiciones que promuevan empleo formal, acceso a capacitación, integración de la tecnología como herramienta de crecimiento y oportunidades reales de desarrollo.

También implica comprender que el crecimiento económico no puede medirse únicamente en indicadores, sino en la calidad de vida de quienes hacen posible ese avance.

Porque no se trata solo de tener trabajo.

Se trata de que ese trabajo permita vivir con dignidad.

Ahí es donde el país mantiene una deuda pendiente.

El trabajador no necesita un homenaje. Necesita coherencia.No necesita promesas. Necesita resultados.No necesita ser recordado un día. Necesita ser considerado todos los días.

El 1 de mayo invita a reflexionar.

El 2 de mayo debería obligar a actuar.

La pregunta queda abierta: ¿qué cambia realmente después de ese día?

Porque si nada cambia, entonces no estamos conmemorando… estamos repitiendo.

Y un país que repite sin corregir, no avanza.

La autora es educadora.