Panamá, 30 de marzo del 2026

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    El día que Panamá decidió portarse mal (y hacer lo correcto)

    Indhira Londoño
    El día que Panamá decidió portarse mal (y hacer lo correcto)
    Vista aérea de la Ciudad de Panamá, Coco del Mar y tramo marino del Corredor Sur. 18 de febrero de 2025. Foto: Alexander Arosemena

    No hubo anuncio oficial. Ninguna autoridad lo anticipó. Sin embargo, ocurrió: Panamá amaneció rebelde. No se trató de una rebelión visible. Nadie salió corriendo a las calles ni se interrumpió el tráfico con consignas. Fue, más bien, una insurrección silenciosa, casi imperceptible, pero profundamente incómoda: el país decidió, sin ponerse de acuerdo, dejar de colaborar con lo que siempre ha funcionado… solo lo suficiente.

    El primer síntoma apareció en las calles. Los conductores, en un acto cercano a la imprudencia colectiva, comenzaron a respetar las normas. El tráfico no desapareció, pero adquirió una cualidad extraña: dejó de ser un campo de interpretación libre. Algunos reducían la velocidad como si esperaran una trampa. En Panamá, el orden no siempre tranquiliza; a veces, inquieta.

    En las instituciones públicas, la situación se volvió aún más delicada. Los ciudadanos llegaron con sus documentos completos, formularios llenos y una actitud poco habitual: querían hacer el trámite correctamente. Nadie insinuó “resolver por fuera”. Nadie aceptó atajos. El sistema, acostumbrado a sobrevivir en la flexibilidad, tuvo que enfrentarse a la exigencia de funcionar según sus propios principios. No falló de inmediato: se evidenció.

    En las escuelas ocurrió el gesto más radical de todos. Los docentes llegaron puntuales, desarrollaron sus clases y, en un movimiento cuidadosamente coherente, decidieron no hacer nada más. No hubo rifas, ni ventas, ni colectas improvisadas. Nadie sacó dinero de su bolsillo para cubrir lo que nunca llegó desde donde debía. La jornada transcurrió con aparente normalidad… hasta que dejó de serlo. Lo que antes se resolvía en silencio comenzó a hacerse visible. No como crisis, sino como evidencia. Porque cuando el sacrificio deja de ser rutina, la carencia deja de ser discreta.

    En los centros de salud, la rebelión tomó una forma aún más incómoda: la precisión. Los pacientes preguntaban, no por desesperación, sino por claridad. Querían entender procesos, tiempos y decisiones. Y en ese pequeño gesto, el sistema empezó a desajustarse. No había caos. Había preguntas. Y las preguntas, cuando se sostienen, desordenan más que cualquier protesta.

    En materia de seguridad, el cambio fue sutil, pero profundo. La gente dejó de normalizar lo que antes se asumía. No hubo paranoia, hubo atención. Y cuando una sociedad presta atención, lo que antes era paisaje empieza a adquirir forma. Desde una perspectiva como la de Immanuel Kant, lo ocurrido no era una ruptura, sino una corrección: actuar conforme al deber, no a la costumbre. Pero en Panamá, esa coherencia tuvo un efecto inesperado. El país no colapsó. Se desacomodó.

    Ese desacomodo fue suficiente para revelar algo que siempre estuvo ahí: en gran medida, Panamá no funciona por diseño, sino por compensación. Cada quien resuelve un poco. Cada quien cubre lo que falta. Cada quien adapta lo que no encaja. Y en ese “un poco”, el todo se sostiene… hasta que alguien decide dejar de sostener.

    Al final del día, no hubo titulares alarmantes. No se habló de crisis ni de ruptura. Sin embargo, algo había cambiado. No en las estructuras. No en las normas. Sino en la relación con ellas. Porque cuando una sociedad deja de hacer más de lo que le corresponde, no está fallando. Está delimitando. Y delimitar no destruye: aclara.

    Quizás, al día siguiente, todo vuelva a la normalidad. Quizás el hábito recupere su lugar y la costumbre vuelva a cubrir lo que incomoda. Pero una vez que algo se ha visto con claridad, ya no se puede desver del todo. Y eso, aunque parezca pequeño, es suficiente para empezar.

    En Panamá, la rebeldía más peligrosa no sería hacer ruido. Sería hacer exactamente lo correcto.

    La autora es profesora de filosofía.

    Indhira Londoño


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