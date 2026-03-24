El dilema del bioetanol en Panamá: ¿soberanía energética o riesgo de mercado?

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La discusión en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional sobre el proyecto de biocombustibles ha alcanzado un punto de ebullición técnica y política. Es asfixiante la realidad del mercado global de hidrocarburos, con el barril de petróleo sosteniéndose en los 100 dólares por barril. La experiencia de Brasil, socio estratégico en el Mercosur, ofrece una hoja de ruta factual para una transición que, bien regulada, representa un blindaje económico inmediato.

La ecuación del ahorro: el umbral del 73%

El argumento central a favor del bioetanol es financiero. En una economía dolarizada y dependiente en un 100% de la importación de derivados del crudo, Panamá es un simple tomador de precios. Ni siquiera le está permitido bostezar.

Debido a que el etanol contiene un 30% menos de densidad energética que la gasolina pura, el ahorro real solo se materializa si el precio en el surtidor se mantiene por debajo del 73% del costo de la gasolina. Bajo este esquema, y con el petróleo a niveles críticos, un parque vehicular adaptado puede percibir un ahorro neto en el gasto operativo de entre el 18% y el 25%. En Brasil, un litro de gasolina puede costar 1.35 dólares, mientras que el bioetanol se posiciona cerca de los 88 centésimos.

Arquitectura antimonopolio y diversidad de fuentes

Uno de los mayores puntos de dolor en el debate legislativo es el riesgo de un monopolio encubierto. Para evitar que el grifo energético pase de las transnacionales petroleras a un reducido grupo de ingenios locales, la ley debe incorporar cláusulas antimonopolio estructurales. Panamá cuenta hoy con una producción significativa de caña de azúcar. Y podría resucitar el cultivo moribundo del maíz, atenazado por la “invasión” de Estados Unidos (EUA) a nuestro mercado. Tenemos la capacidad de expandir estos cultivos en provincias centrales, transformando tierras subutilizadas en pozos de energía renovable.

El proyecto no debe ser un traje a la medida para el sector azucarero. La inclusión obligatoria del maíz nacional es lo que garantiza que el productor de Los Santos compita con el de Coclé. Ningún grupo económico debería controlar más del 25% de la oferta nacional para asegurar que la competencia baje los precios.

El factor humedad

La preocupación por la degradación de los motores en un clima con 90% de humedad es válida, pero solucionable mediante ingeniería. Brasil opera con éxito en la cuenca amazónica bajo condiciones similares. El quid tecnológico no está en el motor, sino en la logística de la Secretaría Nacional de Energía (SNE). El 80% del parque vehicular en Brasil utiliza tecnología Flex-Fuel (de combustión flexible), mientras que el resto se divide entre gasolina pura y una creciente flota de híbridos eléctricos y eléctricos.

La SNE debe ser empoderada para auditar que el alcohol sea estrictamente anhidro (seco). Si los tanques de las estaciones de servicio se sellan bajo supervisión técnica, el motor no sufre; al contrario, agradece la limpieza de un combustible de alto octanaje que no deja residuos fósiles.

Asesoría del Mercosur

Panamá no necesita experimentar a ciegas. La reciente adhesión al Mercosur permite solicitar asesoría directa de la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil. Esta cooperación permitiría a los diputados establecer estándares de calidad internacionales que el sector privado deba cumplir antes de inyectar la primera gota al sistema.

El autor es periodista y filólogo.