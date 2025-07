El Doctorado en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de Panamá y el valor de un buen proyecto de investigación: una experiencia vinculada al éxito de los Premios CUFI

El doctorado en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de Panamá comenzó a dejar huellas en el panorama académico centroamericano. A poco tiempo de su creación, ya se le reconoce como uno de los programas de posgrado más diversos en su área, con una matrícula activa que supera los 24 participantes.

Su éxito, es fruto de una suma de voluntades institucionales y humanas: desde la visión de la comisión promotora, el respaldo continuo de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, hasta el compromiso de los docentes nacionales e internacionales que lo integran. Pero, sobre todo, el verdadero motor es el grupo de doctorandos, hombres y mujeres tenaces que han sostenido su vocación investigativa en medio de desafíos reales y concretos.

“Considero que el programa está en una etapa de madurez relevante”, reflexiona el Dr. Bladimir Enrique Cedeño Vega, tutor y director de tesis de este doctorado, además de coordinador del grupo de investigación UP-CIENTÍFICA: Comunicaciones.

Cedeño Vega, que se doctoró en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona, sabe bien lo que significa investigar desde márgenes y con recursos limitados. Su propia formación doctoral fue un ejercicio de autodidactismo riguroso, algo que hoy lo impulsa a acompañar con entrega a sus asesorados. “Para mí, el proyecto de investigación no es un simple requisito: es el alma de todo el proceso e intento disfrutarlo”, afirma.

Según él, uno de los aprendizajes más significativos para estos doctorandos ha sido comprender la importancia de desarrollar un proyecto de investigación riguroso y bien estructurado. Recalca que, además de un requisito formal, el proyecto constituye el eje fundacional de todo trabajo científico: es la hoja de ruta que permite definir con precisión el problema, los objetivos, la metodología y los recursos necesarios, asegurando así una ejecución organizada y eficiente.

Un buen proyecto inspira confianza en evaluadores y entidades financiadoras, al evidenciar competencia, claridad conceptual y compromiso académico. Es, en definitiva, la base que sostiene la investigación, la posibilidad de enamorarse del proceso y una herramienta que abre puertas hacia oportunidades más amplias.

“Antes no tenía esta convicción, porque era más desapegado a los resultados de mi trabajo, pero ahora puedo decir que no es casualidad. Este cambio de paradigma, me ha venido como resultado de una especie de pedagogía del compromiso que he aprendido poco a poco a raíz de lo que conocemos como diplomacia de la ciencia”, recalca el Dr. Cedeño.

Respecto a los Premios CUFI

En el sentido de desarrollo de la ciencia, a través de los programas de doctorado, “puedo decir, por mi propia experiencia, que los premios CUFI (Convocatoria Universitaria a Fondos de Investigación) han representado un estímulo significativo para la consolidación de la cultura científica en la Universidad de Panamá”, comenta el Dr. Cedeño.

Este programa de financiamiento permite que cientos de proyectos, impulsados por docentes y estudiantes de pregrado y posgrado, se materialicen con respaldo económico, metodológico y académico. Gracias a estos fondos, se ha incentivado la participación en la investigación, se ha favorecido la colaboración interdisciplinaria y se ha propiciado la formación de nuevas generaciones de investigadores.

En un contexto universitario que, apuesta por el fortalecimiento científico, los Premios CUFI y los proyectos bien concebidos se convierten en catalizadores fundamentales de esa visión. Con compromiso, orientación y rigurosidad, es posible construir investigación de calidad desde el entorno panameño y proyectarla con fuerza hacia el ámbito internacional.

“Los CUFI han permitido que investigaciones bien concebidas se concreten y alcancen visibilidad. Gracias a estos fondos, muchos trabajos han sido publicados en revistas indexadas de gran alcance internacional. Esto ha elevado el prestigio de la nuestra universidad y, al mismo tiempo, ha dado confianza a los investigadores en formación”, explica el Dr. Cedeño.

Dos proyectos premiados

El investigador Cedeño ha sido testigo y protagonista de este proceso de consolidación y como resultado del trabajo, codo a codo, dos de sus tres asesorados han logrado obtener financiamiento a través de los premios CUFI, y el tercero se prepara para alcanzarlo. “Para mí, este logro no ha sido casual, sino fruto del compromiso y de una apuesta decidida por la calidad académica”, puntualiza Cedeño Vega.

La experiencia que hemos tenido en este doctorado demuestra que es posible hacer ciencia con sentido, desde aquí, desde nuestras realidades. Solo necesitamos voluntad, compromiso, y el rigor que exige esta actividad. Pero todo comienza por un buen proyecto.

Para Cedeño, investigador y docente de la Universidad de Panamá, “siempre es posible encontrar investigadores que se entreguen con pasión a la calidad, aun cuando muchas veces este trabajo se hace por amor al arte con el riesgo de generar escozor a no pocos”, afirma.

Esta docencia de iniciación a la investigación, cimentada en el vínculo ético y académico entre tutor y doctorando, es lo que ha permitido que el programa de doctorado en mención haya mantenido su cohesión y solidez con todos sus participantes. En ese sentido, la trayectoria del Dr. Cedeño, quien además realizó estudios en la Universidad de Berkeley, California, ha sido fundamental ya que nos ofrece un modelo valioso para pensar el postgrado como espacio de creación, formación y transformación. Hoy, su mirada se proyecta hacia nuevos horizontes. Como coordinador del grupo de investigación UP-CIENTÍFICA: Comunicaciones, busca ampliar las posibilidades de financiamiento más allá del ámbito institucional, promoviendo proyectos colaborativos de mayor envergadura y alcance. “Soy un convencido de que los programas de postgrado son el espacio natural para impulsar a nuevos investigadores comprometidos con el conocimiento”, enfatizó.

El autor es catedrático de la Universidad de Panamá y doctor en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid, España.