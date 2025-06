El dolor de lo irrecuperable

Exclusivo Suscriptores

No he parado de pensar en las conversaciones pendientes que quedaron con Tito, quien falleció hace algunos días. Sin duda, celebraré las alegrías de los 45 años de amistad, pero me embarga el dolor por lo que jamás recuperaré: un espacio para cuestionarlo todo, desde nuestras habilidades como padres hasta el país que le dejaremos a nuestros hijos. Y, dolorosamente, no soy el único experimentando pérdidas irrecuperables que marcarán vidas y, quizás, hasta generaciones.

Con casi 500 días de clases perdidos desde el año 2020, nos hemos encargado de condenar a una generación a no tener manera de movilizarse socialmente, aspirando a mejores salarios o condiciones laborales. Y notarán que me incluyo como parte culpable del entorno que pudo haber hecho mucho más en los últimos 5, y quizás los últimos 25 años, para que nuestros estudiantes tuvieran acceso al desarrollo de habilidades que les permitieran competir de manera diferente. Con la cohesión social —que pocos comprendemos como concepto transformador— en el punto más que crítico ante la rampante desconfianza con la que afrontamos cada día, pareciera que nos cuesta desprendernos de los egos para, al menos, escucharnos.

Lo que para miles de estudiantes será irrecuperable no es necesariamente el conocimiento o desarrollo intelectual, porque, mal que bien, eso puede compensarse en el tiempo, pero la posibilidad de escapar del desgarrador círculo vicioso de la pobreza sí es irrecuperable y, a la postre, impide el crecimiento de todos como nación. Está claro que un pueblo sin educación no puede cuestionar a sus gobernantes, porque escogerá mal y caerá víctima del populismo. La cadena de dolor por lo irrecuperable afecta a cada ciudadano: niño, adolescente, adulto, anciano. Y si lo duda, veamos un número revelador: el nivel de endeudamiento público por cada ser viviente que habita este país. Hacia finales del año 2019, los mal contados 4.5 millones de panameños debíamos unos $5,556.00 por persona. Hoy día, el número anda por $12,666.00. Leyó bien: el endeudamiento por persona se ha casi triplicado en apenas 5 años y medio, estableciendo las condiciones para que el crecimiento económico que el país disfrutó por 20 años, con suerte, sirva para cumplir con pagos de intereses a acreedores, restando la posibilidad de generar prosperidad y confianza a través de empleo formal, sin intervenciones descabelladas del gobierno de turno.

Esta tendencia de varios gobiernos hace irrecuperable la esperanza de que ese grado de inversión que tanto costó alcanzar en 2010 se mantenga ante las revisiones de las calificadoras Moody’s y Standard & Poor’s, que deberán emitir sus últimas opiniones hacia finales de año. ¿Cómo podemos recuperar la capacidad de escucharnos? Si nos remontamos a los escritos de Kahneman y Tversky sobre comportamientos y conductas, parece que el país entero está adoleciendo de un sesgo tan nocivo como cualquier enfermedad: el sesgo del exceso de confianza. Ese que, a cada actor, le hace sentir que no solo posee la razón plena y completa, sino que el sometimiento sin mayor explicación de quien está en desacuerdo es lo que nos salvará y liberará. Existe literatura extensa sobre cómo incluso los expertos caen en sus trampas. Y, en el contexto de desconfianza plena en el que vivimos, cada experto está haciendo lo posible para convencer sin escuchar; para imponer sin presentar sustentos; para seguir contagiando de incertidumbre y pobreza al más vulnerable, aunque eso signifique ser reconocido como el que tenía la razón.

Estoy ya más tranquilo por la partida de Tito de este mundo, convencido de que desde el cielo está cuestionándolo todo. Sé que no puedo recuperar la conversación que no se tuvo, pero sí podemos todos los panameños terminar con la ola de eventos que siguen creando dolor, porque, de no hacerlo, el exceso de deuda, de confianza y de ego nos seguirá alejando de la posibilidad de recuperar el país que estamos perdiendo frente a nuestros ojos.

El autor es economista.