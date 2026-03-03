El entusiasmo de la ministra

Exclusivo Suscriptores

“Hoy he recibido comunicación de todo el país, y hay un entusiasmo muy grande. No sé cómo transmitir al país, afuera creen más en nosotros que lo que creemos nosotros aquí adentro. Tenemos a las mejores empresas de tecnología hoy en Panamá formando a nuestros docentes, y ninguna empresa de ese nivel , estoy hablando de Google, Microsoft, pone su sello en un proyecto que no funciona, ellos creen en lo que estamos haciendo”, dice Lucy Molinar a la entrada de la escuela José Agustín Arango, recién remodelada, entusiasmada con su propio relato, creyéndoselo, aprovechando el transitismo mental que nos ocupa desde hace décadas.

Arrancamos el año como siempre: escuelas sin terminar, planteles que no abren todavía, una reforma educativa en el aire, y la insistencia de la entusiasta con gastarse un dineral en las cacareadas laptops. Encima dice que los de afuera creen más en nosotros que nosotros mismos, haciéndonos pasar por tontos, por no ser capaces de reconocer lo que de verdad nos pasa, y está segura de ello porque unas empresas están formando a los profesores en nuestro país. La pregunta que surge es: ¿lo hacen de manera altruista o, como se les supone, vienen a hacer negocio? En el Meduca, lo hay.

Pero todo bien según la entusiasta, que dice que los pelaos van a poder comer en la escuela, manteniendo uno de los signos más evidentes de nuestro subdesarrollo: el hambre de nuestros niños. Que le hable de eso a sus amigos de afuera que creen en nosotros.

Mucho éxito en este nuevo año lectivo. Muchachos: no olviden que la mayoría de lo que van a aprender en su vida lo aprenderán leyendo. Lean mucho, conviertan la biblioteca en su espacio favorito.

El autor es escritor.