El éxito de las PyMEs está en su digitalización

Marta comenzó vendiendo mochilas. Como muchas emprendedoras, su historia inició con pasión, trabajo duro y préstamos informales: primero de su familia, luego de sus proveedores. Pero, como todo sueño que quiere crecer, llegó el momento en que esos recursos no fueron suficientes.

Fue entonces cuando Marta dio un paso clave: se acercó al banco. No fue sencillo. Su negocio no tenía estados financieros formales ni historial crediticio. Sin embargo, al comenzar a formalizarse —aceptando pagos digitales y utilizando tarjetas empresariales para gestionar sus gastos— empezó a generar un registro claro de ingresos y egresos. Esa trazabilidad permitió que los bancos entendieran el verdadero flujo de caja de su negocio y, con ello, comenzaron a verla con otros ojos. Y lo más importante: empezaron a confiar en ella. Esa confianza se tradujo en acceso al crédito, lo que finalmente le permitió crecer, invertir y llevar su negocio al siguiente nivel.

Hoy Marta exporta sus mochilas. Gracias a su tienda virtual y al uso de tarjetas empresariales, que le permiten pagar a sus proveedores con eficiencia y seguridad, se ha convertido en una de esas empresarias que logran superar los tres primeros años, los más retadores para cualquier negocio. Su historia, aunque inspiradora, no es única. Con otro nombre y en otro país, podría ser la historia de cualquier PyME de América Latina y el Caribe.

Pagos digitales al servicio de las PyMEs

América Latina y el Caribe viven una transformación económica sin precedentes. Las PyMEs representan más del 99% del tejido empresarial y generan alrededor del 60% del empleo. Y si algo ha sido clave en su evolución, ha sido la digitalización de los pagos.

Se trata de crear un ecosistema digital que les permita crecer, operar de forma más eficiente, llegar a nuevos mercados y ser más resilientes. Las PyMEs ya utilizan medios de pago digitales —como las tarjetas— para cubrir una amplia variedad de gastos del negocio: desde compras a mayoristas (29%) hasta servicios digitales y suministros de oficina (12%), viajes (18%), combustible (10%) y mejoras de instalaciones (9%), según datos recientes de Visa (Visanet LAC 2025).

Asimismo, la nueva generación de empresarios PyME representa una oportunidad extraordinaria, ya que está ayudando a construir y liderar la economía del futuro. Aunque valoran la atención presencial —el 68% mantiene su cuenta principal en un banco tradicional—, dedican el 63% de su tiempo a canales digitales y solo el 37% a interacciones presenciales. Este comportamiento destaca la necesidad de crear experiencias híbridas que combinen el alcance y la eficiencia tecnológica con la cercanía y confianza de los canales físicos. (Fuente: Serving the Next Generation of SMBs: Key insights on Next Gen SMB owners’ banking preferences and behaviors, Visa 2025).

Sofía: una nueva generación de emprendedoras digitales

Tomemos el caso de Sofía, una creadora de contenido para redes sociales. Al comenzar a recibir pagos desde el extranjero por colaboraciones con marcas y plataformas internacionales, enfrentó el desafío de administrar sus ingresos de manera eficiente y profesional.

Todo cambió cuando comenzó a recibir sus ingresos a través de transferencias a su tarjeta de débito Visa. Esto le permitió centralizar sus finanzas, registrar su historial de ingresos y separar sus gastos personales de los del negocio. Además, empezó a pagar sus campañas publicitarias y servicios digitales con su tarjeta, lo que le dio mayor trazabilidad y control.

Al usar herramientas como tarjetas empresariales, logró un mejor manejo de su flujo de caja y accedió a condiciones más favorables para invertir en su crecimiento. Hoy Sofía lidera un pequeño equipo de producción, colabora con marcas globales y ha profesionalizado su operación gracias al uso estratégico de soluciones digitales. Su caso representa el perfil de una nueva generación de PyMEs digitales que están transformando la economía de la región.

Acompañando a las PyMEs en su crecimiento

En Visa estamos convencidos de que las PyMEs no solo necesitan acceso a herramientas financieras; necesitan un acompañamiento real para crecer, fortalecerse y alcanzar su máximo potencial.

Todo comienza con su inclusión en el sistema financiero. Desde ahí, herramientas como tarjetas físicas o virtuales de débito, crédito o prepago; soluciones de aceptación digital; y servicios de control de gastos, prevención del fraude y plataformas de lealtad, les permiten operar de forma ágil, segura y moderna.

Pero el verdadero cambio llega cuando nos convertimos en socios estratégicos de su crecimiento. Al observar cómo usan el dinero, entendemos sus necesidades. Eso nos permite ofrecer crédito justo, programas de lealtad y asesoría que les ayuden a tomar decisiones más inteligentes para escalar.

Porque en Visa creemos que una economía es más inclusiva si es digital. Y cuando las PyMEs prosperan, toda la región avanza con ellas.

La autora es vicepresidenta sénior de Soluciones Comerciales y Movimiento de Dinero, Visa Latinoamérica y el Caribe.