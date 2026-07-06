El fantasma de Greenspan: el legado de ambigüedad que Warsh revive

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La muerte de Alan Greenspan a los cien años coincidió con el inicio del mandato de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal. Para quienes vivimos en una economía dolarizada, este no es un dato anecdótico. La política monetaria de Estados Unidos nos afecta directamente porque nuestra moneda es la suya. Y, si Warsh sigue los pasos de Greenspan, como ha insinuado, debemos prepararnos para un ciclo muy distinto al de los últimos años.

Greenspan gobernó la Fed entre 1987 y 2006 con un enfoque que algunos llamaron ambigüedad estratégica. No emitía orientación futura ni publicaba pronósticos detallados de tasas. Prefería que los mercados reaccionaran a los datos económicos en tiempo real. Warsh ya está aplicando esa receta. En su primera conferencia de prensa, en junio de 2026, se negó a presentar un gráfico de puntos y dejó claro que no quiere que los inversores se apoyen en las proyecciones de los funcionarios. Quiere que miren la economía tal como es.

Esto representa un cambio profundo para los países dolarizados. Durante años nos acostumbramos a una Fed que avisaba con meses de anticipación lo que haría. Eso daba certidumbre a nuestros bancos centrales y gobiernos. Pero la era Warsh promete menos señales y más sorpresas. Si Greenspan fue famoso por mantener a Wall Street adivinando, Warsh parece dispuesto a hacer lo mismo. Para los que especulan en la bolsa de valores con el dinero de nuestras jubilaciones, esto significa que la planificación financiera se vuelve más compleja. Las tasas de interés que pagamos en dólares pueden moverse sin previo aviso.

Otra similitud clave es la visión sobre la inflación y el empleo. Greenspan desafió durante los años noventa la idea de que el bajo desempleo necesariamente genera inflación. Argumentó que los cambios estructurales, especialmente el crecimiento de la productividad, rompían esa relación. Warsh ha dicho exactamente lo mismo. En su conferencia de prensa de junio rechazó la noción de una elección cruel entre inflación y empleo. Cree que ambos pueden ser bajos si la economía se transforma.

Esto es relevante para una economía dolarizada porque nuestra capacidad de reaccionar ante la inflación es limitada. No tenemos política monetaria propia. Dependemos de que la Fed controle la inflación sin sacrificar el crecimiento. Si Warsh acierta con su apuesta, podríamos ver un período de expansión sólida con precios estables, algo que nos beneficiaría enormemente. Pero, si se equivoca y la inflación repunta, el ajuste lo sufriríamos con importaciones más caras y tasas locales más altas, sin que nuestro banco central pueda hacer mucho.

Greenspan también se apoyó en indicadores de mercado como los precios de las materias primas, la curva de rendimiento y el oro. Warsh ha dicho que quiere una política más basada en reglas y menos arbitraria. Para nosotros, eso podría traducirse en una Fed más predecible en el largo plazo, aunque menos comunicativa en el corto. La clave estará en si logra leer bien la economía real. Los datos de productividad en Estados Unidos ya muestran señales alentadoras, con un crecimiento anual del 2,8 % en el primer trimestre de 2026, similar al de los años dorados de Greenspan.

En un país dolarizado no elegimos a los miembros de la Fed, pero vivimos con las consecuencias de sus decisiones. La era Warsh podría traer una combinación de crecimiento fuerte y estabilidad de precios como la que vivimos en los años noventa. O podría traer turbulencia si su estilo ambiguo desconcierta a los mercados. Lo que es seguro es que debemos seguir de cerca cada paso de este nuevo capitán. El destino económico de Panamá, aunque lejano, está atado al suyo.

El autor es médico sub especialista.