Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Mi artículo comentando el libro de Ray Kurzweil sobre la Singularidad, la Inteligencia Artificial y el futuro parece que gustó.

Terminadas las 421 páginas, donde me maravilló su minucioso y profundo conocimiento del cuerpo humano y su no menor dominio científico de la tecnología avanzada que creó la Inteligencia Artificial, trataré de compartir algunas de las predicciones, pues ya ha probado que, décadas después de previstas, el panorama resultó ser tal cual lo había descrito.

Kurzweil está en la junta directiva de la Armada norteamericana, por mencionar una de muchas otras igual de importantes que piden su orientación, al igual que las empresas dedicadas a esta tecnología.

En The Singularity Is Nearer brinda un avance sobre los cambios cósmicos y beneficios exponenciales que la I.A. traerá para la humanidad en poco tiempo.

Destaca los grandiosos beneficios para mejorar y prolongar las vidas humanas, que sin la I.A. tomarían siglos, en vez de pocas décadas, en alcanzarse.

Tras ponerme al día con Kurzweil, dejé el espíritu fatalista de la persona mayor para desear quedarme a ver los comienzos de esos saltos inimaginables que regalará la tecnología con la I.A.; ver cómo va emergiendo un mundo sin pobreza, sin enfermedades, sin vejez debilitante, libre de violencia por la satisfacción general. Y seguro nos enteraremos en esta misma década cómo el vaticinio de Kurzweil se va cumpliendo: que la vida humana puede y debe extenderse hasta los mil años. Uno de los científicos citados por Kurzweil dijo que ya nació el niño que llegará a vivir un milenio.

Kurzweil despeja la preocupación: ¿qué podríamos hacer con tantos años sin aburrirnos? El desarrollo del mundo virtual será tal, que, en conjunto con nuestro cerebro potenciado con un chip de Inteligencia Artificial y sin desgastarnos trabajando para subsistir, cada persona podrá desarrollar al máximo el potencial que traía en sus genes: artistas, músicos, escritores, pintores, atletas, científicos, investigadores… capaces de seguir perfeccionando lo logrado. Viviremos dichosos a lo largo de siglos por el solo hecho de vivir sanos e iguales.

Subrayé algunas líneas de Kurzweil. No siempre fue fácil seguirlo, sobre todo a medida que avanzaba, pero aprendemos el significado de palabras desconocidas al entender el concepto general.

El cerebro es el tema de los primeros capítulos: qué espacio ocupa y por qué no ha crecido en volumen evolucionando. La respuesta es que no podemos tener la cabeza enorme que quisiéramos con más masa cerebral porque no podría pasar por el conducto vaginal por donde debe emerger.

La compensación vendrá a través de un invento del modesto cerebro que tenemos: la I.A., que incrementará millones de veces su capacidad y que ocurrirá plenamente en las próximas décadas.

Esta frase sacude: “El cerebro toma información del mundo exterior y la manipula vía redes increíblemente complejas. Los científicos han identificado recientemente redes en el cerebro que existen hasta en once dimensiones”.

Y dijo Kurzweil: “Hago énfasis en la naturaleza exponencial de este progreso”, como la Ley de Retornos Acelerados, donde sugiere que en las próximas décadas presenciaremos avances tecnológicos que antes tomaron siglos. “No experimentaremos cien años de progreso en el siglo XXI; serán más bien 20,000 años al ritmo actual”.

Nos dice que veremos mejoras no solo en el mundo digital, sino en casi todos los aspectos de la vida. A medida que esta década progresa, herramientas movidas por I.A. alcanzarán desempeños en prácticamente todos los niveles de diagnóstico médico. El campo de la medicina en imágenes será uno de los primeros en beneficiarse. Quizá la Inteligencia Artificial sea capaz de identificar factores de riesgo escondidos en órganos aparentemente saludables, dando oportunidad de aplicar medidas que salven vidas mucho antes de que un problema cause daño.

Durante años los robots han asistido a los doctores, pero ahora están demostrando habilidad para ejecutar cirugías sin participación humana.

En las décadas de 2040 y 2050 reconstruiremos nuestro cuerpo y cerebro para avanzar mucho más allá de lo que nuestra biología es capaz de lograr. A medida que la nanotecnología despegue, podremos optimizarnos a voluntad: correr mucho más rápido y lejos, nadar y sumergirnos sin respirar hasta 4 horas, e incluso dotarnos nosotros mismos de alas funcionales.

Pensaremos millones de veces más rápido, pero lo más importante: no dependeremos de la supervivencia de nuestros cuerpos físicos para que nuestra identidad sobreviva, ya que mucho antes nos habremos copiado y guardado en reserva para un futuro tecnohumano.

Kurzweil dedica muchas páginas a alertar sobre los serios peligros que puede conllevar la proliferación de la I.A., pero también indica cómo, citando a muchos científicos de este campo, se pueden prevenir.

¿Cómo no sorprendernos y entusiasmarnos deseando, al menos, vislumbrar nuestro futuro?

La autora es escritora.