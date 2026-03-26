El futuro nos espera

Exclusivo

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Venía leyendo La Prensa solo en su versión virtual, pero hace unas semanas decidí suscribirme nuevamente y recibir en mi puerta La Prensa impresa. ¡Qué satisfacción leer los distintos segmentos y escritos! El nivel del periodismo y de los colaboradores publicados es excelente. En pocos números me puse al día en lo relevante del país y en el pensamiento de valiosos panameños.

En cuanto al mundo circundante, que a través de noticieros televisivos como la BBC siguen siendo el grueso de mi dieta informativa, el caos bélico mundial abruma, llevándonos a dudar si tantos embrollos tendrán solución algún día.

El descontento con los gobiernos totalitarios que comenzó con la Primavera Egipcia, en 2011, expandiéndose por todo el mundo árabe, en vez de inducir el nacimiento de gobiernos democráticos, se convirtió en guerras civiles fratricidas de nunca acabar. Como si la humanidad estuviese rompiendo los límites de la vida civilizada.

Alivia saber que podemos mirar hacia el futuro, que promete otro panorama. Las mejores mentes de la ciencia informática y la inteligencia artificial anuncian que ya iniciamos una fase de progreso exponencial en todas las ramas de la ciencia, que dará al hombre una vida más saludable, cumplirá con sus necesidades y le dotará de longevidad.

Compartí en un artículo anterior los pronósticos de Kurzweil para la agricultura. Hoy, lo que dice sobre cómo se revolucionará la creación y distribución de cosas físicas con la impresión en tercera dimensión.

Esta tecnología consiste en ir depositando capas de algún elemento, una encima de otra, hasta convertirlas en una forma tridimensional. Manufactura aditiva, impresión en tercera dimensión o impresión 3D.

Los más utilizados impresores en 3D trabajan parecido a la impresora de tinta que mueve el carril recurrentemente. Pero, en vez de tinta, las impresoras en 3D utilizan un material similar al plástico y lo calientan hasta ablandarlo. Luego de depositarlo según un patrón establecido por el software para cada capa, repiten el proceso hasta que el objeto gradualmente se vuelve tridimensional. Las capas se fusionan a medida que endurecen, y el objeto queda listo para usar.

A lo largo de las últimas dos décadas, la impresión en 3D ha avanzado: mejores resoluciones, reducción de costo e incremento de velocidad.

La impresión 3D ahora puede crear objetos empleando una amplia variedad de materiales, incluyendo papel, plástico, cerámica y metal. A medida que esta tecnología avanza, será capaz de manejar materiales más exóticos. Por ejemplo, implantes médicos creados con moléculas de drogas que se construyen para ser gradualmente liberadas dentro del cuerpo. Nanomateriales como el grafeno podrían ser usados para crear vestidos superlivianos a prueba de balas y aparatos electrónicos superrápidos.

La impresión en 3D también se beneficiará con avances en la inteligencia artificial. Habrá software para optimizar la resistencia de un objeto, crear formas aerodinámicas y hasta diseños que requieren formas imposibles de manufacturar con los métodos convencionales.

Además, la 3D está siendo aplicada a la biología. Los científicos prueban técnicas que permiten imprimir tejidos humanos y, por último, órganos enteros. Este método será muy superior al trasplante de órganos de una persona a otra.

Con Kurzweil volvemos a ser optimistas. Estamos, a pesar de todo, en una gran ola de progreso gracias a nuestro invento, la inteligencia artificial. Y el futuro es más que prometedor.

La autora es escritora.