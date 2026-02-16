El futuro ya está aquí, pero está mal distribuido

Exclusivo Suscriptores

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Hace poco leí sobre sistemas de inteligencia artificial (IA) multiagente, programas sofisticados donde inteligencias artificiales especializadas trabajan juntas como un equipo bien organizado. Ayer mismo construí uno y lo desplegué en la nube. Ahora me entregará resúmenes personalizados de noticias cada mañana a las 7:00 a.m., automáticamente.

No soy programador. Nunca he tomado un curso de computación. Hasta hoy, términos como “consola bash”, “análisis JSON” e “integración de API” eran cosas que nunca había escuchado. Sin embargo, aquí estoy, habiendo depurado código Python, configurado infraestructura en la nube y mejorado un sistema de producción con características avanzadas. La naturaleza revolucionaria de la IA no es solo lo que puede hacer, es lo que nos permite hacer.

El proyecto comenzó de manera sencilla: quería una mejor curación de noticias. Mi script existente de Google Apps funcionaba, pero me preguntaba si un enfoque multiagente, con IAs especializadas manejando recolección, análisis, personalización, filtrado y control de calidad, podría ofrecer mejores resultados.

En pocas horas había subido seis archivos Python a PythonAnywhere, un servicio de hospedaje en la nube. Luego vino la curva de aprendizaje: fallas en la instalación de paquetes, errores de indentación, problemas de autenticación de API, manejo de valores nulos. Cada mensaje de error fue un reto. Cada solución fue una lección.

“La contraseña no funciona.”“Creemos una contraseña de aplicación de Gmail en su lugar”.

“El sistema no puede analizar las respuestas de IA.”“OpenAI está envolviendo JSON en markdown. Eliminémoslo”.

“A los artículos les faltan resúmenes”. “No estamos manejando valores nulos. Aquí está la solución”.

El asistente de IA nunca me gritó. Nunca dijo “ya deberías saber esto”. Nunca me hizo sentir como un estúpido por hacer preguntas tontas. La programación tradicional levantó barreras formidables: años de estudio, vocabulario técnico, conocimiento especializado. La cofradía de los desarrolladores mantenía estos muros, a veces deliberadamente, a veces inconscientemente. La IA no elimina la complejidad —el código sigue siendo complejo—. Lo que la IA elimina es la barrera del conocimiento. No necesitas haber internalizado años de sintaxis y mejores prácticas. Necesitas curiosidad, persistencia y la capacidad de aprender iterativamente.

Pasé seis horas depurando, pero esas seis horas me enseñaron más sobre arquitectura de sistemas, diseño de API y despliegue en la nube de lo que hubiera aprendido en seis semanas de cursos. ¿Por qué? Porque estaba resolviendo mi problema, construyendo mi sistema, aprendiendo exactamente lo que necesitaba cuando lo necesitaba.

Como alguien que escribe sobre mercados e instituciones, reconozco lo que presencié: una reducción dramática en las barreras de entrada. Las asimetrías de información que alguna vez protegieron los salarios de programadores se están evaporando. Los requisitos de capital (contratar desarrolladores) se están derrumbando. Los medios de producción (creación de código) se están democratizando. Esto no se trata de reemplazar programadores; mi sistema aún requirió arquitectura sofisticada diseñada por expertos. Pero sí se trata de expandir quién puede construir, quién puede crear, quién puede resolver problemas con software.

Las implicaciones se extienden mucho más allá de la codificación. Si alguien con cero conocimientos en programación puede desplegar un sistema de IA multiagente en una tarde, ¿qué otras barreras están a punto de caer? ¿Investigación legal? ¿Modelado financiero? ¿Diagnóstico médico? ¿Diseño de currículo educativo? La naturaleza revolucionaria de la IA no es que sea inteligente, es que nos hace a nosotros más capaces.

Mi sistema de noticias ahora recopila artículos de siete fuentes, los califica con GPT-4 por relevancia, filtra agresivamente por tema y geografía, y entrega exactamente diez artículos curados enfocados en política, economía y negocios latinoamericanos. Me costó seis horas y $10 al mes en hospedaje. Más importante aún, me enseñó que la pregunta ya no es “¿sabes programar?”. La pregunta es “¿eres lo suficientemente curioso para intentarlo?”.

La barrera nunca fue realmente técnica. Fue psicológica. Y la IA acaba de disolverla.

El autor es director de la Fundación Libertad.