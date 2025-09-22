El Gato Anfitrión: el arte de atender y recibir

Exclusivo Suscriptores

Todos hemos sido visitas o hemos recibido a alguien. Algunos viajan lejos, otros apenas cruzan una frontera o una calle, pero lo ideal es tener ganas de volver o incluso de quedarse. Y si volvemos, compartir lo aprendido; y si nos quedamos, valorar lo que nos retuvo y ayudar a mejorarlo. Pensemos: ¿qué nos impulsa a aventurarnos, a volver a casa o a visitar a otros? ¿Qué nos hace querer quedarnos?

El Gato Anfitrión sabe la respuesta. Aprendió de esos viajes y regresó sin nostalgia ni quejas, sino con la certeza de que su camino tenía un propósito: aportar nuevas ideas, amplificar lo bueno, corregir lo malo, contagiar entusiasmo y abrir la puerta a quienes miran a Panamá con interés, desde adentro y afuera.

Entiende que ser anfitrión no es regalarlo todo, sino abrir la puerta con respeto y reglas claras. Ese gesto, cuando se hace con esmero y cariño, deja huella y provoca regresar. La gente, igual que el capital, necesita aprecio y sentirse bienvenida. La hospitalidad debe significar más que atender: es cuidar para generar confianza e inspirar a crecer juntos.

Sabe algo fundamental: una buena experiencia se comparte en voz baja, con un grupo cercano y pequeño. Pero una mala experiencia se multiplica como un meme en redes sociales: corre sin control, crece sin final, se agranda y se distorsiona. Un turista maltratado no vuelve, y su historia contagia a otros. Lo mismo ocurre con inversionistas o migrantes de buena voluntad: si son rechazados, su posible valor añadido para el país se pierde. Recibir es abrir nuevas posibilidades; atenderlas bien las multiplica y las transforma en relaciones de largo plazo.

La hospitalidad también se mide en lo que mostramos y en lo que permitimos: la basura, el desorden y la inseguridad espantan turistas, así como la corrupción y los “ismos” —nepotismo, amiguismo, clientelismo— espantan inversionistas. En ambos casos, lo que se descuida no desaparece: atrae otro tipo de visitantes, aquellos que resultan inadecuados para el país. La teoría de la ventana rota lo explica: lo malo atrae lo malo, lo bueno atrae progreso.

Panamá ya se posiciona en las grandes ligas del turismo regional, proyectando más de 3 millones de visitantes al año, cerca de Costa Rica, aunque aún lejos de República Dominicana con más de 10 millones. En inversión extranjera directa, Panamá aún no alcanza los niveles prepandemia de $5,250 millones anuales, pero en 2024 llegó a $3,240 millones, más que la mayoría de los países de la región. Entre los logros destaca el regreso de Chiquita Banana, una excepción que demuestra que las oportunidades rara vez se repiten, y tres veces es casi imposible. Evitar perder inversiones de este calibre es clave: el reto está en convertir cada llegada de capital en desarrollo real, con reglas claras que generen confianza y multipliquen oportunidades.

Los planes maestros ya marcaron un camino; el Gato Anfitrión lo aplaude, pero también entiende que los planes no bastan: la hospitalidad no se decreta, se demuestra en cada detalle y en cada experiencia. La veta está ahí. Ahora falta abrirla con visión y responsabilidad, para que de ella brote un futuro brillante para el país.

Y así, el Gato Anfitrión no camina solo. Comparte barco con el Invisible que trabaja sin taquilla, el Avispado que construye en vez de arrebatar y el Educado que enseña a caer parado con propósito. Cada uno distinto, pero todos necesarios para virar el rumbo.

Con su ronroneo, el Gato Anfitrión logra que quien visita o invierte quiera quedarse, porque la hospitalidad verdadera es la que se ofrece sin esperar nada a cambio.

Un barco no ajusta su rumbo solo con timón: hace falta tripulación. El Gato Anfitrión y su pandilla nos recuerdan que Panamá ya está en buen camino, y mantener el rumbo correcto depende de todos: de nuestra hospitalidad, de nuestro ingenio y de nuestra disciplina. Si lo entendemos, no solo navegaremos: llegaremos juntos a buen puerto.

El autor es ciudadano residente con 16 años de vivir en Panamá.