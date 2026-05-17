El Gato Financiero: vivir hoy y vivir mejor mañana

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Hay verdades que incomodan. No porque sean difíciles de entender, sino porque son difíciles de aceptar. Las finanzas personales son una de ellas: no siempre es un problema de ingresos, sino de prioridades.

En América Latina, más de la mitad de las personas no tiene ahorros suficientes para cubrir una emergencia. Hogares con televisor de último modelo, financiado y brillante… pero con la despensa vacía. Celular nuevo cada año… pero sin colchón, sin plan y sin red. Y después… sorpresa cuando algo pasa.

El crédito no es dinero extra. Es tiempo prestado. Y ese tiempo se paga con intereses. Financiarse para producir puede tener sentido —e incluso, a veces, para darse un gusto también—. El problema surge cuando la deuda no genera nada. Ahí el crédito deja de ser una herramienta y se convierte en el peor enemigo.

Y cuando eso pasa, llega la morosidad. El impago. Perder el crédito es perder un colchón, porque el crédito, bien manejado, puede ser exactamente eso: una red en caso de emergencia. Pero cuando se usa mal, esa red desaparece. Y la caída duele más.

Muchos dicen: “¿Para qué trabajar tanto si no me voy a dar un gusto de joven? ¿Para qué ahorrar si después uno se enferma y no disfruta?”. Es una pregunta válida. Pero hay una respuesta más incómoda, y más real: no se trata de privarse. Se trata de equilibrio.

Invertir. Endeudarse con sentido. Darse un gustico también. Trabajar. Producir. Y repetir.

El ahorro no es lo que sobra. Es lo que se decide proteger. El presupuesto no es una restricción: es un plan de libertad. Algunos hablan de ahorrar un 10% del ingreso mensual, pero lo importante es comenzar, así sea con diez dólares al mes. Mientras antes se empiece, mejor.

Porque vivir mejor no es gastar más. Es tener control. Control para elegir. Para decir no… y poder decir sí cuando realmente importa.

Lo que es cierto para un hogar, también lo es para un país. No es casualidad que en América Latina la deuda pública supere, en muchos casos, el 60% del PIB. En Panamá, por ejemplo, ya está por encima del 65%. Una nación que consume más de lo que produce, que financia el presente sin invertir en el futuro, termina hipotecando su desarrollo. No hay magia. Solo tiempo. Y el tiempo cobra.

Vivir bien no es aparentar que estás bien, rodeado de cosas. Es estarlo, con la libertad de decidir cuándo decir sí. Eso requiere constancia, disciplina y saber decir no cuando todo tu ser grita lo contrario. No es fácil. Pero sí se puede. No siempre sale perfecto… pero funciona.

Antes de tu próxima compra, hazte una sola pregunta: ¿esto suma… o solo se ve bien?

El Gato Financiero no siempre cae bien… pero casi siempre te ayuda a caer parado.

El autor es ciudadano.