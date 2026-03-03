El gato precavido: mantener y cuidar es tarea de todos

Exclusivo Suscriptores

En la República de los Gatos, no todos comprenden la fragilidad de lo que nos rodea. Existe, sin embargo, un grupo que entiende una verdad fundamental: el patrimonio común no se protege solo con leyes, sino con atención. Saben que mantener y cuidar es la única forma de lograr que el bienestar sea duradero y no un espejismo pasajero.

El gato precavido no es el más ágil; no lo necesita. Planifica, anticipa y se prepara. No persigue la gloria de los gestos heroicos, sino la eficacia de los pequeños detalles. Su labor es silenciosa, casi invisible, pero decisiva: evitar que el territorio y sus recursos se deterioren. Para él, prevenir no es un gasto; es el seguro de vida de la comunidad.

La lógica es implacable. En casa, nadie lo discute: pintar a tiempo evita que la humedad destruya la pared; revisar el techo previene el colapso durante la tormenta; reemplazar una tubería vieja evita una inundación desastrosa. En el ámbito privado, nadie duda de que el mantenimiento es ahorro. No es una cuestión de estética ni de glamour; es responsabilidad básica.

En el territorio compartido ocurre exactamente lo mismo. El gato precavido entiende que reparar después siempre es una derrota económica. Tapar un hueco cuando apenas nace es gestión inteligente; hacerlo cuando ya se ha tragado el camino es una derrota colectiva. El deterioro es un prestamista despiadado que siempre cobra altísimos intereses: postergar el mantenimiento puede terminar costando hasta cuatro veces más que una intervención hecha a tiempo.

El impacto del descuido no es solo una cifra en un presupuesto. Cada bache ignorado es un ladrón silencioso que nos roba productividad, tiempo con la familia y energía mental. Vivir apagando incendios y aplicando soluciones temporales desgasta, cansa y termina por inmovilizarnos. Así es difícil avanzar, y más aún, pensar a largo plazo.

El uso de procesos modernos y tecnología no es un lujo reservado a países lejanos; es una herramienta de supervivencia financiera. Una planificación rigurosa puede reducir los costos operativos entre un 15% y un 25%, simplemente eliminando la improvisación y la urgencia permanente. Porque cuando la infraestructura crítica falla —una máquina de diálisis que se detiene, una red de agua que colapsa— lo que está en riesgo no es el asfalto. Son vidas. Y esos costos los pagamos todos, con nuestro propio bolsillo y con nuestra tranquilidad.

Hay un factor político y social que rara vez se menciona: un territorio bien mantenido es un territorio transparente. Donde las calles están cuidadas, los colegios funcionan y los hospitales se mantienen, la gestión se vuelve visible y auditable.

La infraestructura abandonada, por el contrario, es el hábitat ideal para la impunidad. El desorden crea zonas grises donde las responsabilidades se diluyen y aparecen conductas oportunistas. El abandono se convierte en excusa. El orden incomoda, porque la transparencia expone.

Entender que mantener el presente libera los recursos necesarios para construir el futuro —semáforos inteligentes, sistemas de control de última generación e innovación real— es el único camino hacia un progreso genuino, no cosmético.

Mantener no es solo una tarea del gobierno; es una postura ética y una forma silenciosa de buena ciudadanía.

Porque, al final, lo que se cuida, dura más.

Y en la República, un gato precavido vale por dos.

El autor ciudadano residente con 17 años de vivir en Panamá.