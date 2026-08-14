El glorioso arte de la venganza

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

¿Le gustaría apretarle el cuello al jefe cuando le niega un aumento, lo trata mal o no lo escucha? ¿Ha sentido ganas de hacerle una zancadilla a esa persona de la oficina que parece haber nacido para sacarlo de quicio, enredarlo o hacerlo quedar mal? ¿Alguna vez ha imaginado arruinarle la cena a la suegra después de escuchar por enésima vez que ella cocina mejor, que su arroz queda más sabroso y sus postres más ricos? ¿Ha pensado, aunque sea por un segundo, en rayarle el carro a ese vecino que estaciona como si la calle fuera exclusivamente suya, que es bullicioso y abusivo?

Tranquilo. No estoy invitándolo a hacerlo. Todo lo contrario.

Estoy hablando de esa pequeña película que, en cuestión de segundos, nuestra mente puede proyectar cuando alguien nos ofende, nos rechaza, nos contradice, nos pone un límite, nos hace una jugarreta o simplemente nos lleva la contraria.

Porque el ser humano tiene una curiosa habilidad: puede pasar de la paz absoluta al deseo de “hacer justicia” en menos tiempo del que tarda en abrirse un mensaje de WhatsApp.

Nos dicen “no” y pensamos que deberían arrepentirse. Nos quitan algo que considerábamos nuestro y queremos que paguen. Nos hacen una broma y comenzamos a imaginar la respuesta perfecta. Nos hacen una trampa y, de inmediato, nuestro cerebro se convierte en abogado, juez y fiscal.

La venganza, muchas veces, empieza sin mover un dedo. Nace en la imaginación, crece con el orgullo y se alimenta de esa frase peligrosísima que todos conocemos:

“Yo no soy rencoroso, pero...”.

Ese “pero” ha provocado más guerras familiares que muchas herencias.

Y lo curioso es que casi siempre creemos tener una justificación impecable. Si el jefe fue injusto, merece una respuesta. Si el vecino fue grosero, hay que ponerlo en su sitio. Si la suegra criticó la comida, algún día habrá que recordarle quién prepara ahora el almuerzo. Si un compañero nos dejó mal frente a los demás, habrá que esperar el momento oportuno.

Pero ahí está la trampa: cuando convertimos cada ofensa en una cuenta pendiente, terminamos llevando una libreta llena de nombres, fechas y resentimientos.

Y nadie nos paga por cargar con semejante equipaje.

Tal vez la verdadera inteligencia no consiste en encontrar la mejor manera de devolver el golpe, sino en decidir cuáles golpes ni siquiera merecen respuesta.

Porque hay provocaciones que se desarman con una sonrisa, ofensas que pierden importancia cuando pasa el tiempo y personas que terminan castigándose solas con su propia manera de actuar.

Además, la venganza tiene un defecto bastante serio: mientras uno está ocupado pensando cómo hacer sufrir al otro, el otro probablemente está cenando tranquilamente, viendo televisión y sin enterarse de que protagoniza una película en nuestra cabeza.

Al final, quizá la mejor respuesta no sea vengarse, sino recuperar la tranquilidad.

No porque el otro tenga razón.

No porque lo que hizo esté bien.

Sino porque nuestra paz vale demasiado como para entregársela gratuitamente a alguien que, quizá, ni siquiera merece cinco minutos de nuestro pensamiento.

Quizá la mayor venganza sea vivir tranquilo mientras el otro espera desesperadamente que reaccionemos. Perdonar no siempre beneficia al que nos hizo daño; casi siempre libera al que estaba cargando el peso del resentimiento.

Después de todo, la vida ya trae suficientes problemas como para dedicarle tiempo a planear cómo devolverle el saludo con exactamente la misma frialdad con la que nos saludaron hace cuatro años.

Aunque, siendo sinceros... si usted terminó de leer esta columna pensando en alguien específico, es porque todavía tiene una venganza pendiente.

“Porque el verdadero problema de la venganza no es que haga sufrir al enemigo... sino que obliga a cargarlo con nosotros durante demasiado tiempo”.

¿Qué venganza pensó y, afortunadamente, no realizó? Comente en desahogate-ya@hotmail.com.

El autor es ingeniero retirado.