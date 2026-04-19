El Golfo al borde del colapso

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El cese al fuego anunciado tras semanas de ataques no trajo consigo tranquilidad; trajo la mejor visualización del panorama de las inversiones en Medio Oriente. La guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán no solo alteró el equilibrio militar en la región, también desmontó la narrativa más cuidadosamente construida por los países del Golfo: la de una región estable, predecible y segura para la inversión global. Lo que se demostró fueron las vulnerabilidades que durante años se habían disimulado bajo un “crecimiento económico” sostenido y una ambición geopolítica.

Durante décadas, la renta petrolera de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Bahréin —el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC)— apostó por un modelo que combinaba riqueza energética con diversificación acelerada. La promesa era simple: estabilidad política a cambio de prosperidad compartida. Se reflejaba en 894 mil millones de dólares de inversión extranjera directa recibida en 2024 y en una participación cercana al 40% de los activos globales de fondos soberanos, con un producto interno bruto conjunto de 2.3 billones de dólares en 2025.

La promesa de prosperidad se fracturó con una guerra que no quisieron pelear, pero que se desarrolló en su territorio estratégico, en sus cielos, en sus rutas comerciales y en sus infraestructuras energéticas.

El punto crítico fue el estrecho de Ormuz. Ese paso marítimo es la aorta del sistema económico mundial. Cuando Irán lo convirtió en una herramienta de presión, el impacto fue inmediato. Los precios del petróleo aumentaron, las cadenas de suministro se resintieron y las grandes potencias reaccionaron con una mezcla de urgencia y temor. El mensaje fue directo: la seguridad energética mundial depende de un equilibrio frágil.

Irán jugó a la guerra asimétrica. Ante la superioridad militar de sus adversarios, optó por una estrategia indirecta que maximizó el costo regional. No buscó una victoria convencional, buscó generar incertidumbre. Al involucrar al Golfo de manera directa, al señalar sus territorios como plataformas militares de Estados Unidos, logró transformar a actores periféricos en participantes involuntarios. La guerra dejó de ser un conflicto lejano y se convirtió en una amenaza inmediata.

Estados Unidos ya estaba profundamente arraigado en la región. Su presencia militar, distribuida en bases y corredores logísticos, convirtió al Golfo en un tablero operativo. Cuando el conflicto empezó, esa presencia se transformó en riesgo. Las infraestructuras energéticas y los centros urbanos se convirtieron en objetivos. La línea que separaba lo militar de lo civil se borró con rapidez.

Más allá de los costos estimados —superiores a los 200 mil millones de dólares por daños en infraestructura, pérdida de petróleo y gas, y la consecuente reducción de ingresos—, junto con un recorte de 3.1 puntos en la proyección de crecimiento, la mayor pérdida será la credibilidad. Los países del Golfo habían vendido estabilidad como su principal activo en el mercado, base de sus proyectos de diversificación, aerolíneas globales, centros financieros y apuestas turísticas. La guerra erosionó ese activo.

Pero la crisis no es solo económica, es humana. Millones de inmigrantes viven en el Golfo bajo un pacto implícito de estabilidad. La guerra introdujo una variable nueva: la incertidumbre. La pérdida de empleos, la interrupción de rutas comerciales y el temor a una escalada mayor han dejado a muchos en un limbo emocional y económico.

La tregua en Islamabad es momentánea y no resuelve el problema de credibilidad. El bloqueo estadounidense a las navieras iraníes empeora el escenario. Es una pausa en un conflicto que ha demostrado que el Golfo no es un espectador, sino un actor expuesto. La estabilidad que parecía garantizada ahora depende de factores que escapan a su control. El verdadero impacto de la guerra no está en los días de combate, sino en los años que tomará reconstruir la confianza perdida.

Si la guerra de Netanyahu dejó algo claro, es que el Golfo enfrenta una decisión estratégica que no puede postergar. Contener a Irán se ha convertido en un objetivo central, pero hacerlo sin desestabilizar todo Medio Oriente es un desafío de enorme complejidad. No se trata de derrotar a un enemigo, sino de evitar que el remedio sea peor que la enfermedad.

Los países del GCC han optado por una respuesta que combina prudencia y cálculo. A pesar de los ataques directos, evitaron una guerra frontal. Arabia Saudita decidió mantener la continuidad de su producción energética en lugar de responder con represalias. Emiratos Árabes Unidos priorizó la estabilidad interna mediante medidas económicas y control del pánico. Esta contención no es muestra de debilidad, sino una estrategia consciente.

La región no puede seguir dependiendo de un punto de estrangulamiento como el estrecho de Ormuz. La propuesta de Omán de desarrollar rutas alternativas refleja un cambio de mentalidad. Puertos como Duqm y Salalah, con salida directa al océano Índico, podrían servir como rutas alternativas para energía y comercio. Este proyecto requeriría financiamiento masivo, tiempo y la participación de India, China y Japón.

El dilema se complica aún más por la dinámica política regional. Contener a Irán implica interactuar con Estados Unidos, pero también gestionar la percepción interna de las poblaciones árabes. El conflicto en Gaza ha intensificado esa tensión. Los gobiernos del Golfo deben equilibrar alianzas estratégicas con la presión de una opinión pública cada vez más crítica.

La otra preocupación en el mundo árabe es el ascenso de Israel como potencia dominante en Medio Oriente. Su capacidad militar y su disposición a usarla generan inquietud. Para los países del Golfo, el equilibrio no consiste solo en contener a Irán, sino también en evitar la concentración excesiva de poder en cualquier actor.

La diplomacia emerge como la única herramienta viable. La estrategia de supervivencia se basa en mantener canales abiertos con Irán mientras se fortalecen alianzas con potencias globales. Se busca diversificar relaciones con China, Europa y Rusia para reducir la dependencia de un solo socio.

Para las inversiones, esta guerra obliga a un enfoque más pragmático: mayor diálogo y menor confrontación. La incertidumbre sigue siendo el factor dominante. Nadie puede asegurar que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto ni que Irán no buscará nuevas formas de presión. Tampoco está claro si el conflicto evolucionará hacia una confrontación prolongada de baja intensidad.

La idea de estabilidad como un estado permanente ha sido reemplazada por una realidad más volátil: la incertidumbre como factor dominante. Los países de Medio Oriente deberán redefinir su modelo, no solo en términos económicos, sino también en su relación con las bases militares estadounidenses y la presencia de fuerzas extranjeras.

Los países del GCC no han ganado nada. Solo hay distintos niveles de pérdida y adaptación. Lo que ocurra después determinará no solo el destino del Golfo, sino el de un sistema global que depende de su estabilidad más de lo que está dispuesto a admitir.

Panamá debe tomar nota de lo que viven los países del Consejo de Cooperación del Golfo y de la incertidumbre que afecta las inversiones extranjeras cuando se percibe una alineación militar. La presencia de fuerzas estadounidenses en torno al Canal, así como actividades militares visibles, pueden erosionar la percepción de neutralidad que el país debe preservar. Esto podría traducirse en riesgos reputacionales y afectar la confianza de inversionistas en un contexto geopolítico cada vez más sensible.

El autor es médico sub especialista.