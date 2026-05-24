El Idaan: crónica de una muerte anunciada

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No cabe duda de que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) es una de las principales entidades estatales, pues suministra el agua indispensable para la vida. La ciudadanía en general es testigo de los múltiples problemas que existen con el suministro de agua. Es por ello que no se deben escatimar esfuerzos para fortalecer su gestión.

He publicado dos artículos anteriores, estableciendo que, para la gestión y subsistencia del IDAAN, es fundamental que cuente con una sólida situación financiera, lo que desafortunadamente no se ha logrado; es más, la información disponible indica que esta se ha deteriorado.

Mencioné en mis artículos que uno de los aspectos que más incide en las finanzas de la entidad es el hecho de que casi el 50% de la producción de agua no se contabiliza. En otras palabras, por cada 100 galones que produce el Idaan, solo factura 50; esto incide definitivamente en las finanzas de la entidad. Esta es una situación que se conoce desde hace mucho tiempo.

Mencioné en mi artículo anterior que hace más de 20 años se habían adquirido macromedidores, micromedidores y otros medidores para desarrollar un programa de control de las pérdidas no contabilizadas. Se informó, en su oportunidad, que el contrato para el suministro de los medidores ascendía a más de $20 millones y que estos habían sido entregados al IDAAN. Sin embargo, en el Idaan no se conoce de la existencia o instalación de dichos medidores, como tampoco que se haya implantado un sistema para el control del consumo no contabilizado.

Otro aspecto que incide negativamente en las finanzas de la entidad son las cuentas por cobrar, que en mi último artículo, de abril de 2021, ascendían a $70 millones; en la actualidad ya son de $110 millones, un deterioro significativo. Peor aún es que las cuentas por pagar suman $450 millones, lo que claramente indica que la situación financiera del Idaan es insostenible y que sufre de insolvencia. No soy experto en finanzas, pero esto indica una condición de deficiencia estructural que, sin duda, afecta toda la operación de la entidad.

En 2018-2019, el Idaan contrató una asesoría con Aqualia (luego cedida a Aguas de Barcelona) para una consultoría que busca optimizar el almacenamiento, distribución y control del agua potable en el área metropolitana, incluyendo la elaboración de un plan maestro de acueductos. Esta consultoría todavía está vigente, aunque enfrenta graves problemas ante la dificultad de conseguir los fondos necesarios para que el Idaan aporte los recursos que le corresponden dentro de este contrato financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A pesar de lo anterior, la realidad financiera que enfrenta la entidad indica que cualquier recomendación que resulte de dicha asesoría será muy difícil de implantar, ya que necesariamente requerirá recursos financieros, lo cual resulta complicado dada la crítica situación financiera por la que atraviesa el Idaan.

La situación anterior no se resuelve con cambios en la dirección de la entidad, sino a través de una política de Estado que conduzca a su fortalecimiento financiero.

El autor es ingeniero.