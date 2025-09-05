El impacto silencioso de la terapia ocupacional en la salud y la comunidad

Exclusivo Suscriptores

Cada 5 de septiembre, en Panamá, se celebra el Día del Terapeuta Ocupacional. La fecha debe ser un recordatorio de la importancia de esta profesión que, aunque silenciosa y muchas veces invisible, resulta esencial para la salud, la inclusión y la calidad de vida de la población.

La terapia ocupacional (TO) es mucho más que una disciplina clínica. Es un puente entre la persona y su derecho a participar en la sociedad, a desarrollarse, a trabajar, a estudiar, a disfrutar de sus roles familiares y comunitarios. En un país como el nuestro, donde los sistemas de salud aún enfrentan carencias, la presencia de terapeutas ocupacionales marca la diferencia en la rehabilitación de quienes han sufrido accidentes, enfermedades neurológicas, musculoesqueléticas o problemas de salud mental y social.

Los retos que enfrentan los terapeutas ocupacionales en Panamá no son menores. Existe una marcada falta de plazas laborales en instituciones de salud y educación. Muchos hospitales aún no cuentan con profesionales en esta área, y en los programas sociales se desconoce su aporte. A esto se suma la escasa visibilidad pública de la profesión: la sociedad tiende a identificar al fisioterapeuta o al psicólogo, pero no logra dimensionar la singularidad de la TO, que integra lo físico, lo emocional y lo social en un mismo proceso de rehabilitación.

El desafío también es académico. Panamá cuenta con un solo programa universitario en terapia ocupacional, y la investigación sigue siendo limitada. Es urgente fortalecer la producción científica local que evidencie, con datos, el impacto de la profesión en la reducción de la dependencia, el aumento de la productividad social y la disminución de costos para el sistema de salud. Invertir en terapia ocupacional no es un gasto: es una estrategia costo-efectiva para la sociedad.

En el ámbito social, la TO cobra aún más valor al trabajar con poblaciones vulnerables, personas con discapacidad, adultos mayores, niños con trastornos del desarrollo y comunidades en riesgo. Su aporte consiste en evitar que las personas queden relegadas o vistas únicamente desde la enfermedad, y promover que sean reconocidas como sujetos de derecho capaces de participar y aportar. Este enfoque es fundamental en un país que aún lucha por garantizar la inclusión real y el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Un ejemplo poco visibilizado de la labor social de la TO se encuentra en los centros penitenciarios, donde promueven programas de rehabilitación y reinserción social que van más allá de la simple ocupación del tiempo. Mediante actividades productivas, educativas y recreativas, las personas privadas de libertad adquieren habilidades, desarrollan destrezas y fortalecen su autoestima, elementos clave para reinsertarse en la sociedad una vez cumplida la condena. En este contexto, la TO contribuye no solo a la transformación personal, sino también a la seguridad social, reduciendo la reincidencia y favoreciendo la construcción de comunidades más inclusivas.

Panamá necesita ampliar sus servicios comunitarios de salud y cuidado, donde la terapia ocupacional puede tener un rol estratégico al combinar el tratamiento clínico con la reintegración social y laboral.

No se puede pasar por alto la importancia de fortalecer la presencia de terapeutas ocupacionales en la educación. En las escuelas, estos profesionales pueden detectar tempranamente dificultades de aprendizaje, problemas motores finos o necesidades especiales, favoreciendo la inclusión educativa. Sin embargo, el sistema educativo panameño está desaprovechando el potencial de la TO para reducir la deserción escolar y mejorar el rendimiento académico.

Hoy, en su día, es justo reconocer a quienes, desde la discreción de un hospital, un centro de rehabilitación, una escuela, una comunidad o incluso un centro penitenciario, trabajan incansablemente para que otros recuperen independencia y dignidad. No obstante, el reconocimiento no debe quedarse en palabras: se requieren políticas públicas claras que garanticen su inclusión en los distintos niveles de atención y una mayor conciencia ciudadana sobre el valor de esta profesión.

El autor es terapeuta ocupacional y docente universitario.