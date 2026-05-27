El istmo que el mundo observa

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Mientras el mundo enfrenta los efectos del cambio climático y la pérdida acelerada de biodiversidad, Panamá continúa siendo uno de los territorios que mayor interés despierta dentro de la comunidad científica debido a las características naturales que concentra.

La posición geográfica del país, sumada a la conexión entre el mar Caribe y el océano Pacífico, ha convertido al istmo en un punto estratégico para el estudio de los ecosistemas tropicales y de los cambios que actualmente afectan el entorno natural.

Este interés internacional puede observarse en la presencia histórica del Smithsonian Tropical Research Institute, cuyos estudios en Panamá se remontan a 1910 y continúan desarrollándose hasta hoy mediante estaciones científicas e instalaciones de investigación establecidas en distintos puntos del territorio.

La importancia ambiental de Panamá también está ligada a su condición de puente biológico entre América del Norte y América del Sur. A través de sus bosques y corredores naturales transita fauna migratoria que encuentra en el istmo un espacio esencial dentro de sus desplazamientos habituales. Algunas especies regresan cada año, convirtiendo este movimiento constante en parte de una dinámica que distingue al país dentro del continente.

Esta condición ha permitido que la región se convierta en un espacio clave para el seguimiento de ciclos naturales de diversas formas de vida y para el análisis de los efectos ecológicos sobre distintos hábitats.

Sin embargo, este reconocimiento internacional también plantea un desafío interno. Cada vez se requieren más profesionales vinculados al estudio del ambiente, la investigación y el manejo sostenible de los recursos naturales. Áreas como la biología, las ciencias marinas, la ingeniería forestal, la geografía, la climatología y la gestión ambiental resultan esenciales para enfrentar muchos de los problemas actuales, ampliar el conocimiento científico y contribuir al cuidado del entorno natural.

A pesar de ello, muchas de estas disciplinas continúan siendo poco consideradas dentro de las aspiraciones profesionales de numerosos jóvenes. Con frecuencia, estos campos se perciben como áreas distantes o poco accesibles, situación que en muchos casos también está relacionada con la falta de orientación académica y de una formación más sólida desde la educación secundaria.

Esta limitación puede dificultar tanto el interés como el acceso a carreras vinculadas con el estudio del ambiente y la conservación.

En este contexto, la educación desempeña un papel decisivo en la construcción de nuevas vocaciones. Incentivar desde edades tempranas la curiosidad, la observación y el interés por comprender los cambios que afectan el mundo actual podría contribuir a formar generaciones más preparadas para enfrentar los retos del futuro.

Más allá de su biodiversidad, Panamá ocupa hoy un lugar relevante en las discusiones globales sobre cambio climático. Esa posición, sin embargo, no puede mantenerse únicamente a través de instituciones internacionales o iniciativas externas. También dependerá de la capacidad del país para fortalecer el interés por áreas relacionadas con la investigación y el entendimiento de los procesos ambientales que hoy transforman la realidad del istmo.

La autora es arquitecta.