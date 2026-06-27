El istmo y la isla: espejos inesperados

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Panamá e Inglaterra revelan contrastes en territorio, población, economía y cultura. Un ejercicio comparativo que permite entender cómo dos naciones distintas construyen identidad, instituciones y modelos de desarrollo.

Inglaterra ocupa 130,279 km², casi el doble del territorio panameño (75,417 km²). El istmo se extiende 772 kilómetros entre Costa Rica y Colombia, mientras Inglaterra mide 560 kilómetros de sur a norte. La antigua metrópoli imperial resulta más compacta que la estrecha franja de tierra que une dos continentes.

Las diferencias continúan en sus símbolos nacionales. Inglaterra proyecta el Big Ben, el Palacio de Buckingham, el té de las cinco y la monarquía parlamentaria. Sus referencias evocan continuidad, tradición e instituciones centenarias. Panamá construye su identidad sobre el Canal, la pollera, el sombrero pintao y un perfil urbano dominado por rascacielos. Mientras una nación encuentra estabilidad en la herencia institucional, la otra la busca en el comercio, la conectividad y la adaptación permanente.

La demografía acentúa el contraste. Inglaterra supera los 57 millones de habitantes y registra una densidad cercana a 430 personas por kilómetro cuadrado. Panamá ronda los 4.5 millones, con unos 60 habitantes por kilómetro cuadrado. Solo el área metropolitana de Londres concentra más población que todo el territorio panameño.

El clima también separa ambos mundos. Inglaterra mantiene temperaturas templadas, estaciones definidas y precipitaciones moderadas. Panamá vive bajo condiciones tropicales, con altas temperaturas, humedad constante y lluvias intensas capaces de transformar una ciudad en pocos minutos.

Esas condiciones ambientales han modelado imaginarios culturales distintos. La tradición británica se asocia con la contención emocional, la cortesía y la ironía sutil, donde el exceso se evita y la emoción se administra. En Panamá predomina la espontaneidad verbal, el humor directo y una sociabilidad expansiva que reduce la distancia entre desconocidos. La flema británica y el habla callejera panameña operan como códigos sociales opuestos que organizan la convivencia.

Las diferencias económicas son igualmente visibles. Inglaterra figura entre las grandes economías industrializadas y financieras del mundo, sostenida por siglos de acumulación de capital, innovación e instituciones consolidadas. Panamá posee una economía mucho menor, apoyada en servicios, logística internacional, actividad financiera y el Canal.

El contraste adquiere mayor profundidad al observar el desarrollo humano. El Reino Unido mantiene indicadores elevados en salud, educación e institucionalidad. Panamá registra un ingreso per cápita alto en el contexto regional, pero convive con desigualdades territoriales marcadas. En su geografía coexisten centros urbanos de alta densidad financiera y comunidades con acceso limitado a servicios básicos e incluso en la indigencia.

Una biografía funciona como bisagra. Gary Stempel, nacido en Panamá de padre inglés y madre panameña, educado en el Reino Unido y retornado al istmo, encarna un punto de intersección entre ambas lógicas. Su trayectoria no pertenece del todo a la isla ni del todo al trópico: opera como una estructura de tránsito. En su formación conviven la disciplina metodológica británica y la flexibilidad adaptativa panameña, como si dos tradiciones educativas hubieran sido ensambladas sobre un eje vital. En esa biografía, el rigor institucional de la isla y la plasticidad social del istmo no se oponen: se calibran.

Panamá e Inglaterra pertenecen a escalas geográficas, demográficas y económicas distintas. La comparación revela un hecho estructural: los países no se definen solo por su tamaño, sino por la manera en que convierten su territorio, sus instituciones y su cultura en sistemas de organización social. En ese espejo cruzado, el istmo y la isla no se imitan: se revelan entre ellos.

El autor es periodista y filólogo.