El ITSE: vanguardia en la formación del técnico medio superior con perfil del siglo XXI

Panamá enfrenta un desafío estructural que compromete su desarrollo sostenible: la falta de profesionales con un perfil medio/universitario, especializados en áreas técnicas, tecnológicas y científicas, capaces de responder a las demandas de un mundo cada vez más competitivo, digitalizado e interconectado.

Durante décadas, la educación panameña ha estado atrapada en una visión dualista: de un lado, la formación universitaria tradicional, enfocada en carreras largas, con un fuerte componente teórico y escasa relación con el aparato productivo; del otro, la formación técnica básica, desvinculada de trayectorias profesionales de largo alcance. Esta dicotomía ha generado una fractura en el desarrollo del capital humano, limitando la capacidad del país para generar innovación y competitividad.

En este contexto, el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) surge como una institución llamada a liderar la transformación educativa del país, adoptando un modelo de formación técnica superior alineado con las demandas del siglo XXI. Su enfoque práctico, su vinculación con el sector productivo y su capacidad de respuesta a los cambios tecnológicos lo colocan en la vanguardia de la educación técnica panameña.

El perfil del técnico medio superior que forma el ITSE es estratégico: profesionales altamente capacitados en áreas como tecnologías de la información, ciberseguridad, mantenimiento industrial, logística y hospitalidad, con competencias adaptadas a las dinámicas de la Cuarta Revolución Industrial.

Este perfil no solo garantiza una inserción laboral rápida, sino que también abre oportunidades para la movilidad académica hacia niveles universitarios superiores, replicando el modelo exitoso de los community colleges en Estados Unidos.

No se trata únicamente de formar técnicos para empleos rutinarios, sino de desarrollar talento que domine la técnica y pueda escalar hacia la innovación. Para ello, es fundamental que Panamá construya una política nacional que dignifique la educación técnica y la integre como una ruta legítima de progreso social y profesional, articulando al sector privado como coformador y asegurando trayectorias formativas flexibles.

El ITSE, como centro de excelencia técnica, debe consolidarse como el eje estratégico de un nuevo paradigma educativo-productivo que permita al país reducir su dependencia tecnológica, diversificar su matriz productiva y garantizar la inclusión social y territorial de sus jóvenes. Formar un recurso humano de alto perfil técnico-científico es, en última instancia, la única vía para que Panamá logre un desarrollo soberano y sostenible en el siglo XXI.

El autor es especialista en ciencias sociales.