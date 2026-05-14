El largo camino hacia la certificación médica

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La historia de la Ley de Certificación y Recertificación de los profesionales de la salud.

En septiembre de 1994 fue designada como ministra de Salud la doctora Aida de Rivera, quien me nombró su asesor académico ad honorem. Al comienzo de esa gestión gubernamental iniciamos la histórica tarea de elaborar la Ley de Certificación y Recertificación de los profesionales de la salud. La iniciativa surgió del Ministerio de Salud, liderado por la doctora Aida de Rivera.

En esos momentos se discutía a nivel nacional y latinoamericano la implementación de tratados de libre comercio e intercambio de servicios profesionales, y era necesaria la regulación de la entrada y permanencia de profesionales en los sistemas de salud. Además, a finales del siglo XX emergía una nueva realidad: colocar al paciente en el centro del sistema de salud y garantizar su seguridad como uno de los principales objetivos en la transición hacia un nuevo siglo.

La Ley de Certificación y Recertificación de los profesionales de la salud fue concebida como uno de los componentes de la política nacional encaminada a garantizar que los pacientes fueran atendidos por profesionales con los conocimientos, habilidades, competencias, valores, actitudes y profesionalismo necesarios para brindar una atención clínica, humana y científica de alta calidad.

Inicialmente, el proyecto de ley sería presentado a la Asamblea Nacional como iniciativa del doctor Adolfo Name, distinguido cirujano general formado en el Hospital Santo Tomás y especialista del Hospital Chicho Fábrega. El doctor Name fue diputado de la República entre 1994 y 1999.

Durante ese quinquenio trabajamos intensamente para elaborar el anteproyecto y lograr el consenso de los estudiantes y de todos los gremios y asociaciones de profesionales de la salud. Fueron reuniones prolongadas y frecuentes en la Asamblea Nacional.

Simultáneamente preparábamos el examen de certificación. Solicitamos el apoyo académico del Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG), institución que en esos años tenía la responsabilidad de evaluar a médicos graduados fuera de Estados Unidos interesados en realizar residencias en hospitales estadounidenses.

Sucesivamente visitaron nuestro país el doctor Alton Sultnik, vicepresidente del ECFMG; la doctora Miriam Friedman, experta en evaluación; y la doctora Nancy Gary, presidenta del ECFMG. Finalmente, se acordó establecer un convenio para realizar el examen de certificación con esa institución.

En 1998 y 1999 ya teníamos redactado el proyecto de Ley de Certificación y Recertificación de los profesionales de la salud. Sin embargo, en una decisión precipitada, el Ministerio de Salud propuso reducir de dos años a uno el internado médico. Esto produjo el rechazo inmediato de los estudiantes de la Facultad de Medicina y de los gremios y asociaciones médicas.

La Asociación de Estudiantes de Medicina organizó una marcha de cerca de mil estudiantes en oposición a la eliminación de un año de internado. Como consecuencia, la ley de certificación no pudo aprobarse al finalizar el quinquenio 1994-1999.

En septiembre del año 2000, ya iniciado el siglo XXI, asumí la posición de decano de la Facultad de Medicina. Durante ese período continuamos trabajando en la ley de certificación. Nuevamente se desarrolló un ciclo de reuniones para revisar el proyecto.

En esta segunda etapa, la elaboración del proyecto se realizó principalmente en la Facultad de Medicina, específicamente en las oficinas del Decanato. La Asociación de Estudiantes de Medicina jugó un papel clave en esta nueva edición del proyecto de ley.

Debo reconocer especialmente el papel del magíster Sebastián Rodríguez, q.e.p.d., quien fue asesor legal de la Facultad en la redacción del proyecto.

En 2004, el nuevo proyecto estaba listo para ser presentado a la Asamblea Nacional. Habíamos invertido diez años en su elaboración. Gracias al ministro doctor Fernando Gracia, al viceministro doctor Alexis Pinzón y a la asesora académica doctora Amalia Rodríguez, se inició su discusión en la Asamblea Nacional.

El doctor Gustavo García de Paredes, rector de la Universidad en ese período, desempeñó un papel esencial en la aprobación de la Ley de Certificación y Recertificación de los profesionales de la salud. Asistió e intervino en el segundo debate del proyecto en el pleno de la Asamblea pocas horas después de salir del Centro Médico Paitilla, donde había permanecido hospitalizado durante varios días.

El año 2004 marcó así el momento en que logramos la aprobación de la ley, luego de una década de trabajo y grandes esfuerzos.

En 2005 intentamos implementar la ley durante el decanato de la doctora Marion de Martin. No fue posible debido a la oposición abierta de miembros de la Asamblea Nacional y hubo que esperar hasta 2008, cuando se aprobaron modificaciones a la ley. Ese año se estableció claramente que el examen tendría lugar antes del internado.

Entre 2008 y 2014 no volvió a hablarse de implementar la ley. En 2014, el ministro de Salud, doctor Javier Díaz, tomó la decisión de ponerla en marcha y solicitó la asistencia de la Facultad.

Para entonces ya teníamos un año aplicando el International Foundations of Medicine Exam (IFOM) a nuestros estudiantes graduandos y once años realizando el examen de residencias con el National Board of Medical Examiners (NBME).

La colaboración académica con el NBME comenzó en 2002, cuando el presidente del ECFMG, doctor James Hallock, visitó Panamá acompañado del doctor Peter Scoles, vicepresidente del NBME. Fuimos el primer país en establecer una colaboración internacional con esa institución. Así, los acuerdos iniciados en los años noventa con el ECFMG continuaron este siglo con el NBME.

La introducción de los exámenes de certificación y residencias elaborados por el NBME representó el logro más importante en la elevación del nivel académico de la educación médica de pregrado en Panamá y marcó la diferencia entre la enseñanza de la medicina del siglo XX y la del siglo XXI, alineada con parámetros internacionales de evaluación médica.

Nunca una escuela de Medicina se había retado a sí misma a tan alto nivel: someter a sus propios estudiantes a evaluaciones realizadas por el NBME de Estados Unidos. Posteriormente, Costa Rica adoptó el mismo examen utilizado en Panamá para asignar plazas de internado médico.

La ley de certificación y recertificación propuesta en 1994, aprobada en 2004, modificada en 2008 e implementada en 2014 es producto de una política de Estado y de un consenso alcanzado entre todos los profesionales de la salud del país.

A lo largo de doce años de implementación, ha permitido el ingreso al internado de graduados en medicina con un nivel adecuado de conocimientos esenciales para atender pacientes. Las plazas de internado en hospitales docentes han sido otorgadas mediante criterios estrictamente académicos y la ley ha garantizado un proceso transparente en el nombramiento de médicos internos.

Es importante destacar que los exámenes también funcionan como mecanismos que inducen cambios en la enseñanza. Con los exámenes de certificación y residencias elaborados por el NBME, el estudiante no solo debe adquirir conocimientos, sino demostrar competencia para aplicarlos en el contexto clínico.

Los profesores, además, se ven motivados a enseñar contenidos con relevancia práctica. Durante más de dos décadas de implementación de los exámenes del NBME, todas las materias del pregrado han hecho mayor énfasis en una enseñanza centrada en el paciente.

La Ley de Certificación y Recertificación ha producido un progreso significativo en la seguridad del paciente dentro del sistema de salud y ha servido como catalizador de la evolución de la educación médica en un siglo marcado por la complejidad y la multimorbilidad de la medicina.

El autor es médico.