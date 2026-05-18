El lazo del Girasol: Entender la discapacidad que no se ve

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Imagine vivir todos los días con la incomprensión de las personas de su entorno: no entender por qué no quieren estar ni hablar con usted, no lo invitan a salir o siente un cansancio extremo que no se quita al dormir; o tener una mente que se asusta con los ruidos del tráfico o de los lugares oscuros. Ahora imagine que la gente en la calle lo empuja, lo mira mal o le grita porque usted camina despacio, se queda paralizado o no sabe qué hacer.

Esto les pasa a millones de personas con una discapacidad invisible: una enfermedad real que no se nota por fuera, porque no usan silla de ruedas ni bastón, y la persona parece tener una apariencia normal como cualquiera que se mueve por la ciudad.

Para ayudar a estas personas nació un símbolo mundial: el cordón o carné del Girasol. Es una cinta verde con flores amarillas que se lleva en el cuello y se identifica visualmente de la siguiente manera:

¿Qué significa ver a alguien con el Girasol?

Si usted ve un niño, un joven o un anciano con este cordón de girasoles, el mensaje es muy simple y claro:

“Tengo una condición médica que no ves”.

“Necesito un poco más de tiempo, paciencia o ayuda”.

¿Cómo debemos actuar los verdaderos seres humanos?

Actuar con el corazón y con humanidad ante este distintivo no cuesta nada. Si ve a alguien con el Girasol, haga esto:

Tenga paciencia: Si tarda en pagar en la caja o en subir al autobús, no le presione ni le mire con enfado. Háblele con suavidad: Si nota que se pone nervioso, use palabras amables y tranquilas. Ofrézcale ayuda: Un sencillo “¿Necesitas apoyo?” o “¿Quieres pasar primero?” puede salvarle el día. No lo juzgue: Si ve una reacción extraña, no piense que es mala educación. Es su cuerpo o su mente reaccionando a una crisis.

Un aplauso y un abrazo a las familias que luchan

Detrás de cada persona con una discapacidad invisible, hay casi siempre una familia amorosa y maravillosa. Este artículo no busca señalar a nadie, sino aplaudir a esos padres, madres, hermanos e hijos que llevan años en una lucha silenciosa.

Cuidar de alguien con una condición invisible es una tarea titánica e incomprendida. Estas familias pasan días y noches difíciles y recorren todo tipo de lugares, como escuelas, maestros y consejos, para aliviar y ayudar a sus seres queridos, soportando las miradas injustas de la gente en la calle. Lo hacen por puro amor, entregando cada día lo mejor de sí mismos para que su familiar tenga una vida digna y feliz.

A veces, el cansancio o el miedo a que la sociedad rechace a su ser querido puede hacer que los familiares se sientan agotados o intenten protegerlos alejándolos del ruido. Eso no es falta de amor, es cansancio de luchar contra un mundo que no entiende. Este girasol también es para ellos: para que el mundo comprenda su batalla y les tienda la mano en lugar de darles la espalda.

En conclusión

El Girasol es un puente de unión. Cuando vea este cordón verde, recuerde que allí hay un ser humano que merece respeto y una familia que merece admiración. Cambiemos el rechazo por una sonrisa y un poco de paciencia. Empecemos por enseñar a todos la existencia de este valioso carné y que se capacite a todos los negocios y servicios públicos para que su personal lo reconozca inmediatamente y actúe en consecuencia.

El autor es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia.