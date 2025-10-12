El legado de una leyenda dominicana del béisbol: Vladimir Guerrero Sr.

Vladimir Guerrero Sr. es el hijo de Pedro Guerrero, un destacado ex jugador de los Dodgers de Los Ángeles y Altagracia Alvino, quien levantó a sus varios hijos trabajando como cocinera en su país natal, República Dominicana y, eventualmente, en Venezuela. Vladimir nació y se crió jugando béisbol de calle, en la comunidad de Don Gregorio, Nizao, República Dominicana. Vivió sus primeros años en una casita típica campesina, hecha de barro y techo de hojas de palma.

“Vlad” es uno de nueve hermanos entre los que se encontraba Wilton, quien también jugó en las mayores y fue su compañero en los Expos de Montreal.

Vladimir Guerrero Sr. wore the most recognizable batting helmet.

Guerrero Sr. fue firmado por los Expos de Montreal en 1993. Su progreso fue notorio a través del sistema de Ligas Menores de su equipo y logró debutar en el equipo grande el 19 de septiembre de 1996. Esa noche Guerrero logró conectar su primer imparable en las mayores, un sencillo al jardín central, a costa del abridor de los Bravos de Atlanta, Steve Avery. Dos días más tarde, nuestro héroe de hoy conectaba su primer cuadrangular al cerrador de los Bravos, Mark Wholers, en la novena entrada, luego de que, a pesar de todo, los Expos perdieron 5-4.

En su primer año en las mayores Guerrero bateó para .302, con 11 cuadrangulares y 40 carreras impulsadas. Estas sólidas cifras fueron un inicio prometedor en el equipo canadiense que representaba. Sin embargo, fue criticado por algunos periodistas como demasiado agresivo en su bateo.

¡UN DÚO HISTÓRICO EN #Postseason! 🔥



Vladimir Guerrero Sr. & Jr. son el ÚNICO dúo de padre e hijo en conectar GRAND SLAM en la fase de postemporada en MLB. 🇩🇴

“Vlad” se hizo famoso por ser un bateador de lanzamientos fuera de la zona de “strikes”. Este tema se comprobó cuando el 14 de agosto de 2009 “Vlad” bateó un lanzamiento que picó en frente del plato, pero a pesar de su impresionante agresividad, sus totales lo ubicaron como un auténtico candidato al Salón de la Fama, algo que logró en el 2018, con un total de 92.9% de los votos. Es necesario subrayar que Vladimir Sr. era reconocido por su impresionante producción ofensiva, así como extraordinario alcance en el jardín derecho (donde jugó la mayoría de las veces) y sus formidables tiros a las bases.

Guerrero Sr. jugó 15 años en las mayores, con los Expos de Montreal (7), Angelinos de Los Ángeles (6), Texas Rangers (1) y Orioles de Baltimore (1). Su promedio de bateo de por vida fue .318, con 2,590 imparables, 449 cuadrangulares y 1,496 carreras empujadas.

Una Gran Historia



La abuela de Vladimir Guerrero Jr y madre de Vladimir Guerrero Sr. hoy miembro del Salón de la fama, trabajó en Venezuela como doméstica.



Por @RunRunesWeb

Link: https://t.co/NchfCPeuer

Su gran fuerza con el bate se evidenció al mostrar en sus totales ocho temporadas de 30 o más cuadrangulares, incluyendo dos temporadas de más de 40.

Su indiscutible calidad de pelotero le permitió ser escogido para el Juego de Estrellas en nueve oportunidades, ser escogido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana en una ocasión y eventualmente escogido como miembro del Salón de la Fama de los Angelinos.

DYK: Vladimir Guerrero Sr. recorded at least 30 home runs and 100 RBI eight times in a nine-year stretch from 1998 to 2006. During that span, he was named to seven All-Star teams, won six Silver Slugger Awards, and was awarded the 2004 American League MVP as a member of the…

Al final de su carrera, “Vlad” jugó esporádicamente en la Liga Profesional de la República Dominicana con las Estrellas Orientales, sin mayores logros. “Vlad” fue uno de los pocos jugadores en las mayores que bateaba sin guantes. Su explicación era que, cuando joven, ayudando a su abuelo en las faenas de ganadería, el enlazaba los animales y los halaba con sus manos sin protección alguna, lo que acostumbró a la piel de sus manos a no necesitar guantes como bateador.

Vladimir Guerrero Sr. tiene ocho hijos con cinco diferentes madres. Su hijo mayor es Vladimir Guerrero Jr., quien es uno de los peloteros más destacados de la actual postemporada y de quien, eventualmente, podremos escribir sobre sus propias hazañas. La familia Guerrero sigue siendo una bendición para el béisbol dominicano. Que el Señor los bendiga a todos.