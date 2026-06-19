El memorando de Islamabad: pragmatismo sobre el abismo y el espejo para Panamá

Exclusivo

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

El pacto de Versalles frena el conflicto entre Estados Unidos e Irán por 60 días, recordándonos que la seguridad de nuestra economía también se juega en la libre navegación de los mares.

La firma del Memorando de Entendimiento (MOU) entre Estados Unidos e Irán en el histórico Palacio de Versalles marca el frágil cierre de un capítulo bélico destructivo y abre una tregua de sesenta días cargada de pragmatismo y escepticismo. El bautizado como “Memorando de Islamabad” —fruto de la mediación de Pakistán y Catar— busca poner fin a las hostilidades directas iniciadas tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Para un mundo interconectado, y muy especialmente para Panamá, este respiro geopolítico ofrece valiosas lecciones sobre los límites de la fuerza y la primacía del comercio global, entre otras variables regionales y globales no menos importantes.

El acuerdo de catorce puntos estipula un alto al fuego inmediato en todos los frentes, incluyendo de forma expresa al Líbano, lo que compromete a Teherán a frenar a Hezbolá —un actor proxy no estatal— y a Estados Unidos a contener a su aliado Israel, que no es parte signataria del acuerdo.

A cambio de detener su maquinaria bélica y comprometerse a diluir su uranio enriquecido bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Irán ha obtenido concesiones económicas de enorme envergadura.

La administración del presidente Donald Trump ha accedido a levantar el bloqueo naval a los puertos iraníes y a emitir exenciones inmediatas para la exportación de crudo y derivados, reactivando los flujos financieros de un régimen que se encontraba contra las cuerdas, mas no en vías de ser depuesto, según el objetivo inicial de Washington.

Además, el borrador contempla un monumental y controvertido fondo internacional de inversión de 300,000 millones de dólares para la reconstrucción posbélica de Irán.

La grieta del pacto

Al otorgar alivio económico inmediato antes de resolver los pilares estructurales del conflicto, la Casa Blanca ha sacrificado gran parte de su capacidad de presión, dejando a Israel en una posición de cuasiárbitro que podría dinamitar la frágil paz en cualquier momento.

Sin embargo, detrás del optimismo de la firma digital subyacen profundas grietas. La mayor de ellas es la ominosa ausencia de Israel en el texto y en la mesa de negociaciones. El principal aliado de Washington en la región no formó parte del pacto y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, ya ha manifestado, mediante palabras y hechos en el sur del Líbano, que Israel no se siente comprometido por un acuerdo que no firmó, considerándolo una capitulación prematura.

El memorando posterga los asuntos más espinosos —como el destino final del programa nuclear, el arsenal de misiles balísticos iraníes y el patrocinio de milicias regionales que actúan como proxies de Teherán— para una incierta negociación futura de dos meses, sujeta a marcos de interpretación diametralmente opuestos desde el inicio.

Ante cálculos políticos internos, como las elecciones de medio término de noviembre, la administración Trump -con su característico enfoque transaccional- ha priorizado el alivio económico inmediato para Irán. Cálculos propios también permean la compleja dinámica política de Israel, con un gobierno de coalición de ultraderecha y la suerte político-personal de Netanyahu de cara a las elecciones de octubre y a sus asuntos pendientes con la justicia.

Para Panamá, este conflicto y su consecuente tregua no son ajenos. La estabilidad del estrecho de Ormuz, por donde transita la quinta parte del petróleo mundial y que ahora reabre al comercio libre de peajes por sesenta días, es el espejo oriental de nuestro Canal de Panamá.

La crisis energética global derivada de los cien días de guerra demostró que los estrangulamientos en los puntos estratégicos del comercio mundial desestabilizan de forma inmediata a las economías en desarrollo mediante la inflación y el encarecimiento de los fletes marítimos.

La gran lección del Memorando de Islamabad es el triunfo de la necesidad económica sobre la dogmática ideológica. Estados Unidos descubrió que sostener un bloqueo naval y un conflicto abierto en el Golfo Pérsico amenazaba con descarrilar la economía global, sin soslayar la ejecución del proyecto MAGA de la administración Trump.

Por su parte, Irán entendió que la asfixia interna ponía en riesgo la supervivencia de su propio régimen, lo que paradójicamente representa una victoria estratégica frente a los planes iniciales de Washington de promover un “cambio de régimen”.

Panamá, como ruta por excelencia del comercio global, debe observar este escenario con perspicacia. La paz temporal en Medio Oriente abaratará el combustible y estabilizará los mercados, beneficiando nuestra plataforma logística.

No obstante, el modelo de mediación regional liderado por actores intermedios como Pakistán y Catar demuestra que la gobernanza global se está fragmentando. Ya no basta con alinearse automáticamente con los dictámenes de las superpotencias tradicionales.

El acuerdo de Versalles no es el fin del peligro, sino el inicio de una tregua armada. El éxito de los próximos sesenta días dependerá de si Washington logra contener las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel, muy aparte de los intereses de la ultraderecha israelí.

Mientras tanto, en este tenso alivio, Panamá recupera previsibilidad en las rutas marítimas, recordándonos que, en el siglo XXI, la seguridad nacional de cualquier país también se juega en la libre navegación de los mares.

El autor es analista de relaciones internacionales y asuntos de seguridad multidimensional.