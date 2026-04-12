El Mosquero: una historia de tradición culinaria panameña

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

En Santiago de Veraguas, cabecera de la provincia con costas en ambos mares, tierra de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, de las fiestas patronales de Santiago Apóstol y de las fiestas de San Juan de Guayaquil, se encuentra un lugar único en su tipo en la provincia y quizás en el país: el tradicional comedor popular conocido como “El Mosquero”.

Quizás, para aquellas personas que nunca han visitado Santiago de Veraguas, el nombre puede causar cierta repugnancia, pues podría asociarse con un lugar sucio o lleno de moscas. Sin embargo, no existe nada más alejado de la realidad.

“El Mosquero” es un ícono de la tradición culinaria de Santiago de Veraguas, donde se encuentran pequeños kioscos o fondas, uno al lado del otro.

Este comedor popular se ubica junto al mercado público de Santiago, donde se puede encontrar todo tipo de productos: verduras, carnes, sombreros, entre otros bienes de consumo y uso diario. Es cierto que el mercado ha perdido algo de popularidad frente a tiendas, supermercados y centros comerciales que hoy existen en la ciudad.

Sin embargo, “El Mosquero” mantiene un lugar especial en el ámbito culinario, ya que allí se puede encontrar desde tortillas, hojaldras y empanadas, hasta pollo frito, pescado frito, carne de res, ensalada de papa y sancocho, entre otros platos 100% panameños. En su mayoría, son preparados por personas oriundas de la provincia de Veraguas, lo que permite al visitante disfrutar de sabores auténticos de la región.

Otra particularidad de este comedor es que, pese a su nombre, es un espacio limpio. Además, la comida se prepara al momento y el cliente puede observar su elaboración frente a él. Incluso, es posible solicitar que se prepare nuevamente algún plato, siempre que el propietario del kiosco disponga de los ingredientes.

Es un lugar donde se escuchan, a bajo volumen, canciones de reconocidos intérpretes de música típica panameña, como Alfredo Escudero, Alejandro Torres, Jhonathan Chávez, Samy y Sandra Sandoval, así como el recordado Victorio Vergara Batista, entre otros artistas que forman parte de nuestra cultura.

Los orígenes de este comedor popular se remontan al Santiago del siglo pasado: un pueblo más pequeño, con la Catedral de Santiago Apóstol, su avenida central tradicional y la placita San Juan de Dios, entre otros espacios emblemáticos.

Si bien Santiago ha crecido en los últimos años como centro urbano de la provincia de Veraguas, “El Mosquero” permanece como un lugar detenido en el tiempo, que conserva elementos de la vida de nuestros padres y abuelos. Es el recuerdo de una época sin internet ni inteligencia artificial; un Panamá distinto, cargado de nostalgia, donde “El Mosquero” ha sido y sigue siendo un fiel testigo del desarrollo del país.

El autor es profesor especial de la Universidad de Panamá/Centro Regional Universitario de Los Santos.