El Mundial en tiempos de miedo

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El jueves 12 de junio, Estados Unidos abrió finalmente las puertas al mundo para celebrar la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Millones de personas siguieron con entusiasmo el inicio de la mayor fiesta deportiva del planeta. Las imágenes de los estadios repletos, las banderas ondeando y los aficionados llegados desde los más diversos rincones del mundo parecían confirmar una vez más el carácter universal del fútbol.

Sin embargo, antes de que el balón comenzara a rodar, un hecho llamó la atención de la opinión pública internacional. Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí seleccionado para participar en el Mundial y considerado una de las principales figuras del arbitraje africano, fue rechazado por las autoridades migratorias estadounidenses al llegar al Aeropuerto Internacional de Miami. Su exclusión no obedeció a razones deportivas. No fue apartado por una decisión técnica ni por una actuación cuestionable en el terreno de juego. Fue excluido antes siquiera de llegar a la cancha.

La imagen resulta profundamente simbólica. Mientras Estados Unidos invita al mundo a celebrar el deporte más universal del planeta, uno de los participantes oficiales de esa misma fiesta deportiva encuentra cerradas las puertas de entrada al país anfitrión.

El hecho adquiere una dimensión aún mayor cuando se observa el contexto político en el que se desarrolla este Mundial. Durante los últimos años, la inmigración se ha convertido en uno de los temas centrales del debate público estadounidense. Las discusiones sobre seguridad fronteriza, deportaciones, control migratorio y soberanía nacional han ocupado un lugar destacado en la agenda política y mediática. Como resultado, numerosas comunidades inmigrantes viven en medio de la incertidumbre y el temor ante la posibilidad de ser objeto de acciones migratorias.

La paradoja es evidente. El fútbol representa precisamente lo contrario. Es un espacio de encuentro entre pueblos, culturas y naciones. Un Mundial constituye una celebración de la diversidad humana. En sus estadios convergen idiomas distintos, tradiciones diferentes y experiencias históricas diversas. Durante noventa minutos, las fronteras parecen desdibujarse y millones de personas descubren que comparten una misma pasión.

Pero la contradicción adquiere una profundidad histórica aún mayor cuando se analiza la propia construcción de Estados Unidos. Pocas naciones modernas han sido moldeadas por corrientes migratorias tan intensas y continuas. Desde el siglo XIX, millones de inmigrantes procedentes de Europa, Asia, América Latina, África y otras regiones contribuyeron decisivamente a la construcción material y cultural del país. Fueron inmigrantes quienes participaron en la expansión de los ferrocarriles que unieron el territorio continental. Fueron inmigrantes quienes trabajaron en puertos, fábricas, minas y campos agrícolas. Fueron inmigrantes quienes fortalecieron universidades, laboratorios, hospitales y empresas que más tarde convertirían a Estados Unidos en una potencia mundial.

La historia estadounidense es, en gran medida, la historia de la inmigración. La propia idea del llamado sueño americano se construyó sobre la promesa de que una persona podía llegar desde cualquier lugar del mundo y encontrar oportunidades para desarrollar su talento y transformar su vida mediante el esfuerzo y el trabajo.

Esa realidad histórica explica por qué la exclusión de Omar Abdulkadir Artan trasciende el ámbito deportivo. No se trata únicamente de un árbitro impedido de participar en un torneo. Se trata de un episodio que reabre interrogantes sobre la relación entre la nación estadounidense y uno de los elementos fundamentales de su propia identidad histórica: la inmigración.

Los Juegos Olímpicos y los Mundiales han servido en numerosas ocasiones para mostrar las aspiraciones, conflictos y contradicciones de una época. El Mundial de 2026 parece destinado a cumplir una función similar.

Quizás la mayor paradoja de este torneo sea que se celebra en una nación cuya fuerza histórica ha descansado, en gran medida, sobre el trabajo, el talento y los sueños de millones de inmigrantes. Desde las vías férreas que unieron el continente hasta los grandes centros industriales, científicos y tecnológicos que proyectaron el poder estadounidense hacia el mundo, la contribución de sucesivas generaciones de migrantes forma parte inseparable de la construcción nacional.

Pero también quedará una pregunta que trasciende los estadios y los resultados: ¿puede la mayor celebración de la diversidad humana desarrollarse plenamente en medio del miedo?

La respuesta no se encontrará en el marcador de una final. Se encontrará en la manera en que una nación decida relacionarse con el mundo y con aquellos que, ayer como hoy, siguen llegando a sus puertas con la esperanza de contribuir a su futuro.

El autor es educador.