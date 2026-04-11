El mundo cambió en ocho semanas; América Latina lo está leyendo mal

Exclusivo

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Esta semana, Donald Trump anunció un cese al fuego de dos semanas con Irán para negociar la reapertura del estrecho de Ormuz. Los titulares hablaron de desescalada.

No se dejen engañar. Es una pausa.

El estrecho lleva cerrado desde fines de febrero. El crudo pasó de $80 a $117. La gasolina en Estados Unidos llegó a $4.14 el galón, casi un 40% más. Es, además, la tercera vez que Trump extiende el mismo plazo. El patrón importa tanto como el precio.

Pero el estrecho es solo una parte. El 24 de febrero, la administración impuso un arancel universal del 15% sobre todas las importaciones, al amparo de una ley de emergencia comercial que le da al presidente 150 días para actuar sin aprobación del Congreso. Ese reloj vence en julio. El mercado opera con un ratio CAPE de 40.54, superado solo una vez en la historia moderna, en el pico punto com del año 2000. La Reserva Federal no puede subir tasas sin ahogar el crecimiento ni bajarlas sin validar la inflación. El dólar cayó de 104 a 100.

Tres frentes simultáneos. No suele pasar así.

Desde Panamá, la conversación con clientes cambió. Antes la pregunta era qué esperar de los mercados. Ahora es dónde colocar capital que salió de renta variable y no sabe adónde ir. La misma pregunta tiene respuestas distintas dependiendo de dónde se haga.

La fractura que nadie está nombrando

América Latina no enfrenta este momento como un bloque. Es una fractura que se amplía.

México está en el lado más difícil. Las remesas alcanzaron un récord de $63 mil millones en 2023, equivalen al 3.5% del PIB y muestran una caída del 16% interanual. Un nuevo impuesto del 1% sobre remesas salientes entró en vigor en enero. Sobre $63 mil millones, el 1% no es un detalle. La economía proyecta 1.3% de crecimiento para 2026. Es recesión con otro nombre.

Luego está la otra América Latina. El Caribe proyecta 8.2% de crecimiento, impulsado por Guyana cuando el crudo cotiza a precios históricos. Centroamérica crece entre 3.0% y 3.2%. No es el mismo continente enfrentando el mismo problema.

Lo que Panamá captura sin buscarlo

El Canal opera un 10% por encima de su plan de ingresos. Los tránsitos llegaron a 38–41 diarios, frente a los 34–36 planificados. La Autoridad del Canal proyectaba una caída del 8.8% este año. En cambio, los ingresos subieron entre 8% y 10%.

Cuando el estrecho cierra, los buques se desvían por el Pacífico. El Canal se vuelve más relevante. Panamá captura ese ingreso porque el Canal existe y porque nadie más tiene uno.

El efecto dólar suma. En una economía dolarizada, la caída del índice dólar de 104 a 100 no genera inflación; genera atractivo para el capital que busca estabilidad. No es un argumento de marketing. Es lo que dicen los flujos.

Lo que viene

Cuando venza el plazo de 150 días en julio, la administración tendrá que negociar acuerdos con sus socios comerciales o buscar que el Congreso haga los aranceles permanentes. Venezuela tiene su propio calendario: bonos en 8 centavos en 2023, en 31 hoy, con reuniones del FMI para fines de abril. Si emerge algún marco formal, el siguiente movimiento no será gradual.

El cese al fuego es una buena noticia. Pero el mundo con aranceles universales, rutas rediseñadas y capital en movimiento no se revierte aunque Irán firme mañana.

En los próximos cinco años, una o dos economías de la región van a crecer de una manera que hoy parece improbable. No por política brillante, sino por posición. Por estar donde los flujos llegaron antes de que el mapa fuera obvio.

La pregunta que debería hacerse América Latina no es qué pasó. Es cuándo fue la última vez que algún gobierno de la región tomó una decisión pensando en el mundo que viene, en lugar del que se fue.

El autor es especialista en gestión de patrimonio.