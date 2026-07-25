El mundo de los jubilados

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Luego de 36 años de aportaciones y un trabajo estable, afortunadamente ingresé al mundo de los jubilados, pero con incertidumbres y esperanzas de una mejor vida. La edad no debería ser un obstáculo para nadie en el ámbito laboral, pero la salud juega un papel importante en lo que vendrá y, lastimosamente, las empresas vetan a los adultos mayores del mercado laboral por diferentes motivos. Por ahora nos mantenemos activos en la vida laboral, pero conscientes de que debemos ser reemplazados en algún momento y cambiar de actividad, aunque no necesariamente por una menos intensa, sino bajando las revoluciones por motivos de edad y salud.

Es posible que apenas estemos entrando al kínder de la tercera edad, porque mis abuelos y mis padres estuvieron activos durante mucho tiempo y tengo amistades mayores que siguen como si nada, con 10 o 15 años más que yo. Sí es cierto que, en cualquier momento, llegarán dolores y malestares, dependiendo también de los medicamentos que la CSS tenga disponibles, ya que no siempre están en sus listados. Pero, mientras uno se mantenga en buenas condiciones y bajo control, otra cosa es.

En los deportes, a los de nuestra generación ya se les considera “mayores”, pero muchos se mantienen como entrenadores o coaches de equipos de alto rendimiento. En las universidades y en algunas empresas privadas tenemos altos ejecutivos que dirigen importantes organizaciones y toman decisiones que influyen en nuestras vidas. Por supuesto, existen excepciones, donde algunos hacen el ridículo porque el sistema les permite continuar, sin que nadie pueda detenerlos debido a sus contactos políticos. En Asia encontramos el continente con la mayor cantidad de adultos mayores activos y con buen estado de salud, gracias a sus hábitos saludables y, posiblemente, a su genética. Es un ejemplo digno de imitar.

Los censos que se realizan cada diez años permiten confirmar la cantidad de personas que viven en los hogares de los diferentes puntos del país. A pesar de que disminuyen los matrimonios y los nacimientos, existe un promedio de cuatro a cinco personas por vivienda. El pensionado promedio puede estar cobrando entre $500 y $700 al mes (brutos), pero el 54 % recibe entre $200 y $500 mensuales y con esa cantidad debe hacer magia para que el dinero alcance para vivir junto con los familiares que lo acompañan.

Es una “costumbre” que muchos jubilados compartan sus hogares con sus herederos, incluidos los nietos, reduciendo así su capacidad económica. Para rematar, muchos se jubilan con deudas y sin recibir la totalidad de sus derechos laborales, los cuales tardan años e incluso décadas en ser reconocidos. Vacaciones, salarios y otras prestaciones permanecen pendientes, como si esas obligaciones no fueran responsabilidad de las instituciones. Los beneficios se heredan, pero las deudas se niegan. Por eso, la iniciativa de apoyar a los adultos mayores impulsada por la diputada Grace Hernández, dirigida a quienes no les alcanza la pensión de retiro, nos parece acertada y humanitaria para quienes trabajaron durante más de 30 años y hoy salen sin nada en los bolsillos. También beneficiaría a muchas personas que nunca tuvieron la oportunidad de cotizar y carecen de ingresos al alcanzar la edad de jubilación.

El acceso a los servicios de salud para las personas de la tercera edad y los adultos mayores debería fortalecerse mediante programas de prevención y atención comunitaria, como un aspecto prioritario dentro de las instituciones que brindan cuidados médicos. Al menos, en la última etapa de sus vidas, deberían recibir una atención más digna y un acceso más oportuno a los servicios cuando enfrenten una urgencia inesperada. Un día estamos bien y, al siguiente, de pronto, podemos pasar al otro mundo.

Para los nuevos pensionados, la tecnología no resulta tan ajena por haber convivido con muchos de sus cambios. Sin embargo, no sabemos si los próximos avances nos dificultarán mantenernos al día con las nuevas herramientas tecnológicas.

Lo más inoportuno de llegar a estas edades, aparte de las malas mañas, es convertirse en objeto de acoso por parte de financieras y bancos, que llaman una y otra vez para ofrecer préstamos, aun sin haberles proporcionado el número telefónico ni los datos personales. Más de 50 llamadas en una semana, como mínimo, y todavía siguen insistiendo. Otra situación frecuente es que algunas personas estigmatizan a los adultos mayores y los tratan como si estuvieran perdiendo sus capacidades físicas o incluso la libido, cuando no siempre es así. No significa que, a esta edad, sigamos siendo unos “pelaos”, pero tampoco todos estamos “achacosos”, y la memoria todavía conserva muchas historias, ayudada por recursos mnemotécnicos. Aunque también es cierto que algunos creen que su juventud permanece intacta y será eterna, pero eso solo lo creen ellos.

La familia se vuelve muy importante en esta etapa de la vida y, de acuerdo con la cosecha que hagamos de nuestras relaciones, puede convertirse en un factor determinante para mantener una buena salud emocional.

Los retos más importantes son cuidar la salud, alimentarse adecuadamente, mantener los controles médicos, no convertirse en una carga para nadie, contar con recursos suficientes para cubrir los gastos, adaptarse a los cambios tecnológicos y descansar lo suficiente, sin preocupaciones. El resto será historia.

El autor es especialista en salud pública.